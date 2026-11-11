Cooker Rice: ఇలా ట్రిక్ చాలు.. కుక్కర్ లో అన్నం ముద్దగా అవ్వదు, పొంగదు కూడా
Cooker Rice: కుక్కర్లో అన్నం వండేటప్పుడు చాలా మంది తప్పులు చేస్తున్నారు. నీళ్లు ఎంత పోయాలో తెలియక కంగారుపడుతుంటారు. దానివల్ల కుక్కర్ పేలిపోవడం, పొంగిపోవడం జరుగుతుంటాయి. సో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండానే నీళ్లు పోయొచ్చు. ఎలానో తెలుసా?
కొలతలు అక్కర్లేదు.. ఫింగర్ ట్రిక్ చాలు
వంటగదిలో మనం తరచుగా ఎదుర్కొనే చిన్న సమస్యల్లో బియ్యానికి నీళ్లు కొలవడం ఒకటి. ముఖ్యంగా, బియ్యం క్వాంటిటీని బట్టి నీళ్ల పరిమాణాన్ని మార్చాల్సి రావడం వంట కొత్తగా నేర్చుకునేవాళ్లకి కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రతిసారీ కప్పు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ చేతి వేలిని ఉపయోగించి ఒక సుమారు కొలతను ఈజీగా వేయొచ్చు.
ఫింగర్ ట్రిక్: ఎలా చేయాలి?
1. ముందుగా కావాల్సినంత బియ్యం తీసుకుని బాగా కడిగి కుక్కర్లో వేయండి.
2. గిన్నెను కాస్త ఊపి, బియ్యం సమతలంగా ఉండేలా చూసుకోండి.
3. మీ చూపుడు వేలు చివరను బియ్యం పైభాగాన్ని తాకేలా పెట్టండి.
4. ఇప్పుడు బియ్యం పైభాగం నుంచి నీటి మట్టం ఎంత ఎత్తులో ఉందో గమనించండి.
5. సాధారణంగా వేలి మొదటి గీత (First Knuckle) వరకు నీళ్లు ఉండడాన్ని ఒక పాతకాలపు కొలతగా వాడతారు.
అంటే, వేలు బియ్యాన్ని తాకినప్పుడు, మొదటి గీత వరకు నీళ్లు ఉంటే ఆ పద్ధతిని ఫాలో అవ్వొచ్చు.
ఈ పద్ధతిలో గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం
ఈ ఫింగర్ ట్రిక్ అన్ని రకాల బియ్యానికీ, అన్ని కుక్కర్లకూ ఒకేలా పనిచేస్తుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం.
• పచ్చి బియ్యం, ఉప్పుడు బియ్యం, జీరకా సాంబ, బాస్మతి.. ఇలా బియ్యం రకాన్ని బట్టి నీళ్ల అవసరం మారుతుంది.
• నానబెట్టిన బియ్యానికీ, నానబెట్టని బియ్యానికీ కావాల్సిన నీళ్ల పరిమాణం వేరుగా ఉంటుంది.
• గిన్నె చిన్నదా, పెద్దదా అనే దానిపై కూడా నీళ్ల కొలత ఆధారపడి ఉంటుంది.
• అన్నం పొడిపొడిగా రావాలా లేక మెత్తగా ఉండాలా అనేది కూడా ముఖ్యమే.
అందుకే, ఈ వేలి కొలతను ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం మాత్రమే వాడుకోవాలి. మీరు రెగ్యులర్గా వాడే బియ్యం, కుక్కర్కు తగ్గట్లు ఒక్కసారి కొలత సెట్ చేసుకుంటే తర్వాత వండుకోవడం ఈజీ అవుతుంది.
ఫింగర్ ట్రిక్ నిజంగా కరెక్టేనా?
ఈ పద్ధతి గురించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాలి. వేలి కొలత అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. ఒకరి చూపుడు వేలు పొడవుగా ఉంటే, మరొకరిది పొట్టిగా ఉండొచ్చు. దీనివల్ల నీటి పరిమాణంలో తేడా రావచ్చు. సీరియస్ ఈట్స్ (Serious Eats) చేసిన ఒక స్టడీలో కూడా, వేలి సైజులు వేరుగా ఉండటం వల్ల ఈ పద్ధతిలో నీటి కొలత కచ్చితంగా ఒకేలా రాదని తేలింది. కాబట్టి, మొదటిసారి ఈ ట్రిక్ వాడేవాళ్లు అన్నం ఉడికిన విధానాన్ని బట్టి తర్వాత నీటి కొలతను అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండేటప్పుడు కుక్కర్ మాన్యువల్ను ఫాలో అవ్వడం బెటర్.
అన్నం ముద్ద కాకుండా ఉండటానికి 4 ముఖ్యమైన టిప్స్
బియ్యంపై ఉండే ఎక్స్ట్రా స్టార్చ్ను పోయేలా కడగడం వల్ల అన్నం ముద్ద కాకుండా పొడిపొడిగా వస్తుంది. బియ్యాన్ని ముందుగా నానబెట్టి ఉంచితే, దానికి తగ్గట్లుగా నీళ్లు కొంచెం తగ్గించాల్సి రావచ్చు. ప్రతిసారీ ఒకే కప్పుతో బియ్యం, నీళ్లు కొలుచుకుని వండండి. దీనివల్ల మీ కుక్కర్కు సరిపడా కరెక్ట్ కొలత అర్థమవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్కి, నార్మల్ విజిల్ కుక్కర్కి వండే విధానం మారొచ్చు. కంపెనీ వాళ్లు చెప్పిన కొలతలను ఫాలో అవ్వడం మంచిది.
తెలుసుకోవాల్సిన మరో ముఖ్యమైన విషయం
అన్నం వండటానికి నీటి కొలత అన్ని రకాల బియ్యానికీ ఒకేలా ఉండదు. ఉదాహరణకు, బాస్మతి, పచ్చి బియ్యం, బాయిల్డ్ రైస్ లాంటి వాటికి ఒకే కొలత వాడితే అన్నం సరిగ్గా ఉడకకపోవచ్చు. పానాసోనిక్ (Panasonic) కుకింగ్ గైడ్ కూడా బియ్యం రకం, క్వాంటిటీ, మనం కోరుకునే అన్నం టెక్స్చర్ని బట్టి నీళ్లు మార్చుకోవాలని చెబుతోంది. అందువల్ల, ఈ ఫింగర్ ట్రిక్ వంటలో చిన్న హెల్ప్లా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది; కచ్చితమైన కొలతకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.