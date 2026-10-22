Cucumber Benefits: దోసకాయ తొక్క తీసి తింటున్నారా? అసలు ఏ టైంలో తినాలి?
Cucumber Benefits: సలాడ్లోనో, భోజనంతోనో దోసకాయ తింటున్నారా? అయితే మీకు తెలియని కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. శరీరానికి నీటిని అందించడం, బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగపడే దోసకాయ.. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు. అసలు ఎవరు తినాలి? తినకూడదు?
దోసకాయ తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? ఎవరికి మంచిది.. ఎవరికి కాదు?
ఎండాకాలంలోనే కాదు.. ఏడాది పొడవునా చాలామంది ఇష్టంగా తినే వేజిటేబుల్.. దోసకాయ. భోజనంలో సలాడ్గా, పెరుగులో కలిపి లేదా స్నాక్గా తీసుకుంటుంటారు. ఇందులో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో శరీరానికి నీటిని అందించడంలో సహాయపడుతుంది. క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి మంచి ఆప్షన్. అయితే దోసకాయను రోజూ తింటే ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి? అందరూ తినొచ్చా?
దోసకాయలో ఎలాంటి పోషకాలుంటాయి?
దోసకాయలో సుమారు 95 శాతం నీరు ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ కె, కొంత విటమిన్ సి, పొటాషియం, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండటం, నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. అయితే శరీరానికి అవసరమైన అన్ని పోషకాలు దోసకాయ ఒక్కదాని నుంచే దొరకవు. కూరగాయలు, ఫ్రూట్స్ కూడా ఆహారంలో భాగంగా ఉండాలి.
దోసకాయ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలివే
1. శరీరానికి తగినంత నీరు అందించడంలో సహాయం
మన శరీరం సక్రమంగా పనిచేయడానికి నీరు చాలా అవసరం. దోసకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో రోజువారీ ద్రవాల అవసరాన్ని తీర్చుకోవడంలో కొంత సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎండలో తిరిగేవారు, ఎక్కువగా చెమట పట్టేవారు దోసకాయను ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు. అయితే నీటికి బదులుగా దోసకాయపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదు.
2. బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది
బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తక్కువ క్యాలరీలు ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. దోసకాయలో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. చిప్స్, బిస్కెట్లు వంటి అధిక క్యాలరీల స్నాక్స్కు బదులుగా దోసకాయ ముక్కలు తింటే మొత్తం క్యాలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే దోసకాయ తినడం వల్ల మాత్రమే బరువు తగ్గరు. సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం కూడా అవసరం.
3. జీర్ణక్రియకు తోడ్పడుతుంది
దోసకాయలో కొంత ఫైబర్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తొక్కతో తినడం వల్ల ఫైబర్తో పాటు ఇతర పోషకాలు కూడా అందుతాయి. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఇతర ఆహారాలు, తగినంత నీటితో కలిపి తీసుకుంటే సాధారణ ప్రేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది. అయితే గ్యాస్ లేదా కడుపు ఉబ్బరం సమస్య ఉన్న కొంతమందికి పచ్చి దోసకాయ ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.
4. ఎముకల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్ కె
దోసకాయలో విటమిన్ కె ఉంటుంది. ఇది రక్తం గడ్డకట్టే ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించడంతో పాటు ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా అవసరం. అయితే ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కాల్షియం, విటమిన్ డి, తగినంత ప్రోటీన్తో కూడిన సమతుల్య ఆహారం కూడా ముఖ్యం.
5. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మంచి ఆహార ఎంపిక
దోసకాయలో కార్బోహైడ్రేట్లు, క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల మధుమేహం ఉన్నవారు సాధారణంగా తమ ఆహారంలో దీన్ని చేర్చుకోవచ్చు. ఇతర కూరగాయలతో కలిపి సలాడ్గా తీసుకోవడం మంచి ఎంపిక. అయితే దోసకాయ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర తగ్గిపోతుందని లేదా డయాబెటిస్ నయమవుతుందని భావించకూడదు.
ఎవరైనా దోసకాయ తినకూడదా?
సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతులైన చాలామంది దోసకాయను ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. దోసకాయ తిన్న తర్వాత గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం లేదా అసౌకర్యం కలిగితే తినడం తగ్గించాలి.
వార్ఫరిన్ వంటి మందులు తీసుకునేవారు విటమిన్ కె ఉన్న ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే రోజూ కన్సిస్టెన్సీ పాటించాలి.
దోసకాయ తిన్న తర్వాత నోరు దురద పెట్టడం, పెదవులు వాపడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా గొంతు వాపు ఉంటే వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.
దోసకాయ చేదుగా ఉంటే తినకూడదు. కొన్ని దోసకాయల్లో కుకుర్బిటాసిన్స్ అనే సహజ సమ్మేళనాలు అధికంగా ఉండవచ్చు. ఇవి కడుపునొప్పి, వాంతులు వంటి సమస్యలకు కారణమవుతాయి.
దోసకాయను ఎలా తింటే మంచిది?
దోసకాయను తినే ముందు శుభ్రమైన నీటితో బాగా కడగాలి. తొక్కతో తినాలనుకుంటే మరింత జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేయాలి. సలాడ్గా, పెరుగుతో కలిపి లేదా భోజనంలో భాగంగా తీసుకోవచ్చు. అయితే ఉప్పు ఎక్కువగా వేసి తినడం అలవాటు చేసుకోకూడదు. దోసకాయను కోసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు బయట ఉంచకుండా, వీలైనంత త్వరగా తినడం మంచిది.