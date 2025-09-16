Boneless Fish: ఈ చేపల్లో ముళ్లు ఉండవు... పిల్లల్లో తెలివితేటలు పెంచే చేప రకాలు..!
Boneless Fish: చేపల్లో ప్రోటీన్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు, ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల ఆరోగ్యం, అభివృద్ధికి చాలా బాగా సహాయపడతాయి
నాన్ వెజ్ ప్రియులు.. తమ పిల్లలకు కూడా చిన్న వయసు నుంచే నాన్ వెజ్ ఫుడ్స్ ని అలవాటు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. చాలా మంది తమ పిల్లలకు రెగ్యులర్ గా చికెన్, మటన్ లాంటివి పెడుతూ ఉంటారు. కానీ చేపలు మాత్రం తొందరగా అలవాటు చేయరు. వాటిలో ముళ్లు ఉంటాయి.. తీయడం చాలా కష్టం అని భావిస్తారు. పిల్లలు కూడా ముళ్లు ఉన్నాయి అని, అవి గొంతులో ఇరుక్కుంటాయి అని భయపడుతూ ఉంటారు. అయితే.. ముళ్లే లేని కొన్ని చేపలు ఉన్నాయి.. వాటిని మనం పిల్లలకు హ్యాపీగా పెట్టొచ్చు. మరి, అలాంటి చేపల రకాలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం...
చేపల్లో పోషకాలు...
చేపల్లో ప్రోటీన్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు, ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల ఆరోగ్యం, అభివృద్ధికి చాలా బాగా సహాయపడతాయి.
ముళ్లు తక్కువగా ఉండే చేపల రకాలు...
1.ట్యూనా ఫిష్....
ట్యూనా ఫిష్ లో కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఈ చేపల్లో ప్రోటీన్, విటమిన్ డి, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మార్కెట్లో చాలా ఈజీగా లభిస్తుంది. దీనిని మీరు సలాడ్, శాండ్ విచ్ లలో కూడా ఉపయోగించొచ్చు. పిల్లలకు హ్యాపీగా ఈ రకం చేపలను అందించొచ్చు.
డోరీ ఫిష్
డోరీ ఫిష్ చాలా మృదువైనది. ఇది కూడా రుచిలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు దీన్ని చాలా ఇష్టపడతారు. ఇది ఫిల్లెట్ రూపంలో లభిస్తుంది. డోరీ ఫిష్లో ప్రోటీన్ అధికంగా ఉంటుంది . కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. దీనిని బ్రెడ్తో, గ్రిల్డ్ ఫిల్లెట్తో మీకు నచ్చిన రూపంలో దీనిని తీసుకోవచ్చు.
గ్రూపర్ ఫిష్
గ్రూపర్ ఫిష్లో చాలా తక్కువ ముళ్ళు ఉంటాయి. దీని మాంసం చాలా మందంగా , మృదువుగా ఉంటుంది. ఈ చేపల్లో.. సెలీనియం , మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మొత్తం ఆరోగ్యానికి మంచివి.
సాల్మన్ ఫిష్
ఇది చాలా ప్రజాదరణ పొందిన చేప. ఇది చాలా తక్కువ ముళ్ళు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది. సాల్మన్ ఫిష్లో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల మెదడు అభివృద్ధికి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇది ఫిల్లెట్ రూపంలో లభిస్తుంది. దీనిని సూప్లు, గ్రిల్లింగ్ , ఫిష్ నగ్గెట్ల తయారీకి సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
స్నాపర్ ఫిష్
స్నాపర్ ఫిష్లో పెద్ద ముళ్ళు ఉంటాయి, వీటిని సులభంగా తొలగించవచ్చు. రెడ్ స్నాపర్ , వైట్ స్నాపర్ చాలా రుచికరమైనవి. వాటిలో విటమిన్ బి6, భాస్వరం , ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
గమనిక...
*చేపలను కొనేటప్పుడు, అది తాజాగా ఉండేలా చూసుకోండి. తాజా చేపల కళ్ళు స్పష్టంగా ఉంటాయి , ఎర్రటి మొప్పలు ఉంటాయి. దీనికి
ఏ చెడు వాసన ఉండదు.
*చేపల రుచిని పెంచడానికి సాధారణ సుగంధ ద్రవ్యాలను ఉపయోగించండి. నిమ్మరసం, అల్లం , వెల్లుల్లి సరిపోతాయి. ఇవి రుచికి మాత్రమే కాదు, మీ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి.