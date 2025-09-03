ఇడ్లీ, దోశ లకు ఈ చట్నీలు కమ్మగా ఉంటాయి
ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇలా టిఫిన్ లోకి పల్లి చట్నీనే చేస్తుంటారు. కానీ ఒక్క చట్నీతోనే కాదు వేరే చట్నీలతో కూడా మీరు ఇడ్లీ, దోశలను తినొచ్చు. ఇవి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. అవేంటంటే?
ఇడ్లీ, దోశ
ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో రోజూ ఏదో ఒక బ్రేక్ ఫాస్ట్ ను చేస్తుంటారు. ఇడ్లీ, దోశ, వడ, పూరీ, ఊతప్పం, బోండాలు వంటి రకరకాల బ్రేక్ ఫాస్ట్ లను చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ ప్రతి బ్రేక్ ఫాస్ట్ లోకి ఒకే చట్నీని చేస్తుంటారు. అదే పల్లి చట్నీ. ఏ టిఫిన్ చేసినా పల్లి చట్నీనే చేస్తుంటారు. వీటిలోకి ఇదొక్కటే తినాలని అనుకుంటారు. కానీ పల్లి చట్నీతో పాటుగా మీరు మరికొన్ని టేస్టీ టేస్టీ చట్నీలను దోశ, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్ లోకి చేసుకుని తినొచ్చు. వీటి రుచి అద్బుతంగా ఉంటుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
కొబ్బరి చట్నీ
టిఫిన్స్ లోకి కొబ్బరి చట్నీ కూడా అదిరిపోతుంది. ఇది దోశ, ఇడ్లీ రెండింటికీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. క్రీమీగా, కొంచెం తీయగా ఉండే కొబ్బరి చట్నీ ఇడ్లీ, దోశ లోకి టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇది హెల్త్ కి కూడా మంచిది. మీరు ఈ సారి పల్లీ చట్నీ కాకుండా కొబ్బరి చట్నీ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాది పుష్టిగా తింటారు.
టమాటా చట్నీ
టమాటా చట్నీని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే చాలా మంది భోజనంలోకి మాత్రమే టమాటా చట్నీ చేస్తుంటారు. కానీ దీన్ని మీరు ఇడ్లీ, దోశలోకి కూడా తినొచ్చు. వీటిలోకి టమాటా చట్నీ బాగుంటుంది.
పుదీనా చట్నీ
పుదీనా చట్నీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని ఘాటైన వాసన, టేస్ట్ దోశ, ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది. వేడి వేడి ఇడ్లీలను పుదీనా చట్నీతో తింటే ఆ టేస్ట్ ను మీరెప్పుడూ మర్చిపోలేరు. కాబట్టి ఈ సారి ఇడ్లీ చేసినప్పుడు పుదీనా చట్నీని ఖచ్చితంగా చేయండి.
వేరుశెనగ చట్నీ
వేరుశెనగ చట్నీ కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది. సాధారణంగా దీన్ని చాలా మంది ఇడ్లీ, దోశలోకి చేస్తుంటారు. నిజానికి ఈ చట్నీ టేస్టీగా ఉండటమే కాకుండా ప్రోటీన్లు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. క్రీమీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ వేరుశెనగ చట్నీ ఇడ్లీ, దోశ, వడలోకి బాగుంటుంది.
ఉల్లిపాయ చట్నీ
ఉల్లిపాయ చట్నీ కూడా దోశ, ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది. ఇది కొంచెం తీయగా, కారంగా, డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో ఉంటుంది. దీన్ని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఈ చట్నీతోనే తినాలనుకుంటారు. దీని రుచి అంత అద్బుతంగా ఉంటుంది.