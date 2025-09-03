మొలకలను తింటే మంచిదా? లేక ఉడికించిన పప్పులను తింటే మంచిదా
మొలకలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. చాలా మంది మొలకెత్తిన పప్పులను తింటే కొంతమంది మాత్రం ఉడికించిన పప్పులను తినడం మంచిదంటారు. మరి ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు వేటిని తింటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మొలకలు
కొంతమంది ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే ఫాస్ట్ ఫుడ్ ను తింటే మరికొంతమంది నోటికి రుచిగా లేకున్నా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను తింటున్నారు. హెల్తీ ఫుడ్స్ లో లీస్ట్ లో మొలకలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది రోజూ మొలకలను తింటున్నారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎన్నో విధాలా మేలు చేస్తాయి.
మొలకలు
నిపుణుల ప్రకారం.. పప్పు ధాన్యాలను అలాగే తినేదానికంటే మొలకెత్తిన తర్వాత తింటేనే వాటిలోని పోషకాలు అందుతాయి. వీటిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే పప్పులు మొలకెత్తిన తర్వాత తింటే మంచిదా? లేక ఉడికించి తినడం మంచిదా అని చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది. మరి దీనిపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
మొలకలు
మొలకలు మంచివే అయినా.. వీటిని పచ్చిగా తినడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటిలో ఈకోలీ, సాల్మొనెల్లా వంటి ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. వీటిని పచ్చిగా తింటే వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాదు ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు మొలకలు అంత సులువుగా జీర్ణం కావు. అలాగే మన శరీరం వీటిలోని అనని పోషకాలను పొందదు.
మొలకలు
మొలకను డైరెక్ట్ గా తింటే కడుపునకు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే పప్పు ధాన్యాలను వండి తినడమే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పప్పు ధాన్యాలను ఉడికించేటప్పుడు వాటిలో విటమిన్లు, పోషకాలు తక్కువగా లభిస్తాయి. కానీ ఇవి మన శరీరానికి సరిపోతాయి. వండిన పప్పు జీర్ణక్రియకు మంచిది.
పప్పులు
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి మాత్రం మొలకలే మంచివి. ఎందుకంటే వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, మెగ్నీషియం వంటి విటమిన్లు, ఖనిజాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. ఎదిగే పిల్లలకు సాయంత్రం స్నాక్స్ గా మొలకలను ఉడికించి ఇవ్వడం మంచిది.