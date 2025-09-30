Onion: నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయ తినకూడదా? తింటే ఏమౌతుంది?
Onion
ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదు అనే నానుడి వినే ఉంటారు. అంటే... ఉల్లిపాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనిని తినడం వల్ల ఊహించని ప్రయోజనాలు చాలా కలుగుతాయి. కానీ... ఉల్లిపాయ పై ఈ మధ్య ఎక్కువగా నల్ల మచ్చలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలు అసలు తినొచ్చా? తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? తింటే వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఉల్లి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. అందుకే.. మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఏదో ఒక రూపంలో ఈ ఉల్లిని తీసుకుంటూ ఉంటారు. కూరల్లో, సలాడ్స్ లో తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే... నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయ మాత్రం ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉల్లి తొక్కపై నల్ల మచ్చలు ఉంటే.. వాటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకొని తింటూ ఉంటారు. కానీ.. అలా తినడం వల్ల కూడా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కాలేయానికి ప్రమాదం
ఉల్లిపాయలపై ఉన్న ఈ నల్లటి మచ్చలు.. నిజానికి ఆస్పెర్గిల్లస్ నైగర్ అనే ఫంగస్. ఇది నేలలో కనిపిస్తుంది. ఉల్లిపాయలు నేలలో పెరుగుతాయి కాబట్టి, ఇది సులభంగా సోకుతుంది. ఈ ఫంగస్ మైకోటాక్సిన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది కాలేయ ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తుంది.
జర్నల్ ఆఫ్ డయాబెటిస్ అండ్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. కానీ ఉల్లిపాయలు శుభ్రంగా ఉండి కలుషితం కాకపోతేనే ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఉడికించిన లేదా కలుషితమైన ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల మీ కాలేయం ప్రమాదకరమైన టాక్సిన్లకు గురవుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో కాలేయానికి హానికరం కావచ్చు. కాబట్టి ఉల్లిపాయలను ఏదైనా ఆహారంలో ఉపయోగించే ముందు మచ్చలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడం చాలా అవసరం.
మొత్తం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం
ఈ నల్ల మచ్చలు ఉల్లిపాయలలోని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సంభవిస్తాయి. ఆస్పెర్గిల్లస్ నైగర్ తేమతో కూడిన వాతావరణంలో వృద్ధి చెందుతుంది. ఇది నిల్వ సమయంలో లేదా ఉల్లిపాయ పెరుగుదల సమయంలో సంభవిస్తుంది. ఈ నల్ల మచ్చలు సాధారణంగా ఉల్లిపాయ బయటి పొరపై ప్రారంభమై క్రమంగా లోపలికి వ్యాపిస్తాయి. సరైన నిల్వ , సంరక్షణ ఈ సమస్యను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ ఫంగస్ మైకోటాక్సిన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇవి శరీరంలో పేరుకుపోయే విషపూరిత సమ్మేళనాలు. కాబట్టి... ఇలాంటి ఉల్లిపాయలను రెగ్యులర్ గా తినడం వల్ల కాలేయం ఎక్కువగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలాంటి ఉల్లిపాయలు తింటే పర్వాలేదు కానీ... ఎక్కువగా తింటే మాత్రం ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లే...
మైకోటాక్సిన్లకు దీర్ఘకాలికంగా గురికావడం వల్ల కాలేయానికి తీవ్రమైన ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. ఇది కాలేయంపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. దాని సాధారణ పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒకటి లేదా రెండు ఉల్లిపాయలు తినడం తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగించకపోవచ్చు, కానీ కలుషితమైన ఉల్లిపాయలను పదే పదే తినడం వల్ల తీవ్రమైన కాలేయ వ్యాధితో సహా వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
ఉల్లిపాయలను ఎలా నిల్వ చేయాలి....
ఉల్లిపాయ పై ఎవైనా మచ్చలు ఉంటే వాటిని తొలగించాలి.
ఉల్లిపాయను పొడి, చల్లని , వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రదేశంలో నిల్వ చేయండి.
ఉల్లిపాయ ఎక్కువగా నల్లటి పూత ఉంటే దానిని ఉపయోగించవద్దు.
ఉల్లిపాయలో తేమ పేరుకుపోకుండా ఉండటానికి నూనెతో నిల్వ చేయవద్దు.
శుభ్రమైన చాపింగ్ బోర్డు , పాత్రలను ఉపయోగించండి.
గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది ఏదైనా ఔషధం లేదా చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మరింత సమాచారం కోసం ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.