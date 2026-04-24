Vegetable Storage: కూరగాయలు ఇలా స్టోర్ చేస్తే.. సంవత్సరమంతా వాడుకోవచ్చు..!
Vegetable Storage: వేసవిలో కూరగాయలు నిల్వ చేయడం చాలా కష్టం. తెచ్చిన రెండురోజులకే వాడిపోవడం, పాడవడం జరుగుతుంది. ఫ్రిజ్లో పెట్టినా నిల్వ ఉండవు. అలా కాకుండా పాతకాలం పద్ధతులు పాటిస్తే కూరగాయలు చాలా కాలం తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు.
తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి
కూరగాయలు త్వరగా పాడవడానికి కారణం..అందులో ఉండే తేమ. కూరగాయల్లోని తేమ బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పెరిగేలా చేస్తుంది. అందుకే ఈ తేమను తగ్గించడానికే ఎండబెట్టే పద్ధతిని వాడతారు.
ఎండలో కూరగాయలు.. సూపర్ ఐడియా!
కూరగాయలు ఎక్కువ కాలం ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే, వాటిని బాగా ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిలోని తేమ తగ్గిపోతుంది. ఎండకు ఫంగస్ చచ్చిపోతుంది. అందుకే మంచి ఎండలో ఆరబెట్టాలి.
ముందుగా కూరగాయలను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న ముక్కలుగా కోయాలి. తర్వాత వాటిని ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇవి పూర్తిగా ఆరడానికి 2 నుంచి 4 రోజులు పడుతుంది. ముక్కలు చేత్తో విరిస్తే తేలిగ్గా విరిగితే, తేమ మొత్తం పోయినట్టే. ఆ తర్వాత వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి.
పరిశోధనలు కూడా ఇదే చెబుతున్నాయి!
ఈ పద్ధతిని పరిశోధనలు కూడా సమర్థిస్తున్నాయి. కూరగాయల పరిరక్షణపై పరిశోధన చేసే 'వరల్డ్ వెజిటబుల్ సెంటర్' ఏం చెబుతోందంటే.., తేమను తగ్గించడానికి ఎండబెట్టడం మంచిదని. ఇది కేవలం వంటింటి చిట్కా కాదని, 'జర్నల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ సైన్సెస్' వంటి పత్రికలు కూడా గుర్తించాయని ఈ సంస్థ చెబుతోంది. ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్లతో పోలిస్తే, ఇలా ఎండబెట్టడం వల్ల ఐరన్, ఫైబర్ వంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయని పరిశోధనలు తేల్చాయి.
ఎండిన కూరగాయల్ని ఎలా వాడాలి?
గాజు సీసాలు, గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో నిల్వ ఉంచిన కూరగాయలను 12 నెలల వరకు వాడుకోవచ్చు. వాడే ముందు 15-20 నిమిషాలు గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టాలి. అప్పుడు అవి మళ్లీ ఉబ్బుతాయి. రుచి కోల్పోదు. కరెంట్ కోతలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో, కూరగాయలు చౌకగా దొరికినప్పుడు ఈ ట్రిక్ భలే పనిచేస్తుంది.