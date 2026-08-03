Milk : పాల ప్యాకెట్ పై తేదీ మాత్రమే కాదు, ఈ వివరాలు కూడా ఉంటాయి... చూసి కొనండి
మనం రోజే ఉదయాన్నే కొనే పాల ప్యాకెట్పై తయారీ, గడువు తేదీలే కాకుండా ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంటుంది. కాబట్టి కొనేముందు పాల నాణ్యత, భద్రత తెలుసుకోవాలంటే ఈ విషయాలు కచ్చితంగా గమనించాలి.
పాల ప్యాకెట్ పై తేదీ చూసి సరిపెట్టుకుంటున్నారా?
చాలా ఇళ్లలో ఉదయం పాల ప్యాకెట్తోనే మొదలవుతుంది. మనం పాలు కొనేటప్పుడు కేవలం తయారీ, గడువు తేదీలు మాత్రమే చూసి తీసుకుంటాం. కానీ ఆ తేదీలతో పాటు ప్యాకెట్పై మన కుటుంబ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ఎన్నో ముఖ్యమైన వివరాలు ఉంటాయి. వాటిని గమనించకపోతే కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు తప్పవు. అందుకే ఇకపై పాల ప్యాకెట్ కొనేముందు తేదీలతో పాటు ఇతర సమాచారాన్ని కూడా చూడండి.
మీ పాల రకం తెలుసుకొండి
పాల ప్యాకెట్పై ఫ్యాట్ శాతం (Fat %), SNF (Solids-Not-Fat) వివరాలు ఉంటాయి. ఈ రెండూ పాల రకాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. ఉదాహరణకు ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్లో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదే టోన్డ్ మిల్క్లో తక్కువగా ఉంటుంది.
SNF అంటే కొవ్వు కాకుండా ఉండే ఘనపదార్థాలు – అంటే ప్రొటీన్లు, లాక్టోస్, విటమిన్లు, మినరల్స్. మీ కుటుంబ అవసరాలకు తగినట్లుగా ఫ్యాట్, SNF వివరాలు చూసి సరైన పాలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది చాలా ముఖ్యం.
పాల ప్యాకెట్ బ్యాచ్ నంబర్, FSSAI లైసెన్స్ గురించి తెలుసుకొండి
పాల ప్యాకెట్పై ఉండే బ్యాచ్ నంబర్ (Batch Number), ఆ పాలు ఎప్పుడు, ఏ బ్యాచ్లో తయారయ్యాయో తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ మీరు కొన్న పాలలో ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఈ నంబర్తో కంపెనీ సులభంగా గుర్తించగలదు.
ఇక FSSAI లైసెన్స్ నంబర్ (FSSAI Licence Number) అనేది భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (FSSAI) గుర్తింపు పొందిన ఉత్పత్తి అని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ నంబర్ ఉంటే మీరు కొనే పాలు ఓ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ తయారు చేసిందని నమ్మొచ్చు. ఇది వినియోగదారుల భద్రతకు చాలా ముఖ్యం.
నిల్వ చేసే పద్ధతి గమనిస్తున్నారా?
చాలా పాల ప్యాకెట్లపై పాలను ఎలా నిల్వ చేయాలో స్పష్టంగా రాసి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు 'Keep Refrigerated' (ఫ్రిజ్లో ఉంచండి) లేదా 'Consume Soon After Opening' (ప్యాకెట్ తెరిచిన తర్వాత త్వరగా వాడండి) వంటి సూచనలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ సూచనలు పాటిస్తే పాల తాజాదనాన్ని, నాణ్యతను ఎక్కువ కాలం కాపాడుకోవచ్చు. సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేయకపోతే పాలు పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సూచనలను తప్పక పాటించాలి.
ఈ 4 విషయాలు అస్సలు మర్చిపోవద్దు!
ఇకపై పాలు కొనేటప్పుడు కేవలం తయారీ, గడువు తేదీలే కాకుండా ఈ విషయాలు కూడా గమనించండి.
మొదటిది ఫ్యాట్, SNF వివరాలు చూసి పాల రకాన్ని (ఫుల్ క్రీమ్, టోన్డ్) నిర్ధారించుకోండి.
రెండోది ఏమైనా సమస్య వస్తే గుర్తించడానికి బ్యాచ్ నంబర్ను చూడండి.
మూడోది FSSAI లైసెన్స్ నంబర్తో అది గుర్తింపు పొందిన కంపెనీయో కాదో తెలుసుకోండి.
చివరిగా నిల్వ చేసే పద్ధతులను పాటించండి.
ఈ 4 విషయాలు సరిచూసుకుంటే మీ కుటుంబానికి సురక్షితమైన, మంచి పాలను అందించవచ్చు.