Oil Free Poori: ఈ పూరీలను డైట్ చేసే వాళ్లు కూడా హాయిగా తినొచ్చు

పూరీలు అంటే ప్రాణమైనా, ఆరోగ్యం కోసం తినడం మానేసిన వాళ్లు చాలామందే ఉన్నారు. కానీ ఇకపై ఆ బెంగ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు నూనె లేకుండానే పూరీలు తయారు చేసుకోవచ్చు.
నూనె లేకుండానే ఇంట్లో రుచికరమైన పూరీలు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నూనెలో వేయించిన పూరీలు ఊబకాయం, కొలెస్ట్రాల్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. అందుకే ఈ రోజు మనం నూనె లేకుండా పూరీలు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఇది చాలా సులభం.
ఈ పద్ధతిలో పూరీలను వేయించడానికి నూనెకు బదులుగా నీళ్లు అవసరం. నూనె లేకుండా పూరీలు చేయడానికి మీ ఇంట్లో ఒక ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉండాలి.
మైదా పిండిలో కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు టీస్పూన్ల పెరుగు వేయండి. మనం నూనెలో వేయించడం లేదు కాబట్టి పెరుగు కలుపుతున్నాం. పిండిని కలిపిన తర్వాత, చిన్న ఉండలు చేసి పూరీల్లా ఒత్తుకోండి.
ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మరగనివ్వండి. ఆ నీటిలో పూరీలను ఒక్కొక్కటిగా వేయండి. నీళ్లు మరిగేటప్పుడు పూరీలు పైకి తేలుతాయి. కాసేపయ్యాక తీసేయండి. వీటిని ఆవిరి మీద కూడా ఉడికించవచ్చు.
నీళ్లు మరుగుతున్న గిన్నెపై ఒక జల్లెడ పెట్టండి. దానిపై పూరీలను ఉంచి, ఒక ప్లేట్ లేదా మూతతో కప్పండి. 2 నిమిషాల పాటు ఆవిరిపై ఉడికించి, ఆ తర్వాత తీసేయండి.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ను 180 డిగ్రీల వద్ద ప్రీహీట్ చేయండి. తర్వాత పూరీలను లోపల పెట్టి, నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించండి. పూరీలు చక్కగా పొంగుతాయి.
ఇప్పుడు ఈ పూరీలను ఆలూ కూర, ఆలూ దమ్ లేదా శనగపప్పుతో వేడివేడిగా సర్వ్ చేయండి.
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