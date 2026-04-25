Kitchen Hack: ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే చాలు..అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఏడాదిపాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది
Kitchen Hack: రోజూ వంటలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉండాల్సిందే. ప్రతిసారీ అల్లం తొక్క తీయడం, వెల్లుల్లి వలవడం పెద్ద పని. చాలామంది పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. కానీ కొద్దిరోజులకే రంగు మారడం, పాడవ్వడం జరుగుతుంది. నెలరోజులైనా తాజాగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి.
వంట ఏదైనా సరే ఘుమఘుమలాడాలంటే అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉండాల్సిందే
వంట ఏదైనా సరే.. అది ఘుమఘుమలాడాలన్నా, మంచి రుచి రావాలన్నా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉండాల్సిందే. కానీ హడావిడి ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజూ వాటిని దంచడం అంటే చిరాకుగా అనిపిస్తుంది. అందుకే చాలామంది సూపర్ మార్కెట్లలో దొరికే ప్యాకెట్ల మీద ఆధారపడతారు. అయితే, ఆ ప్యాకెట్లలో నిల్వ ఉండటానికి కలిపే కెమికల్స్ ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు.
అప్పటికప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే..
మరి, ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు రుబ్బినంత తాజాగా, నెలల తరబడి నిల్వ ఉండేలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసా? ఈ చిన్న చిట్కా పాటిస్తే చాలు.. మీ వంట పని సులభం అవ్వడమే కాదు, కూరల రుచి కూడా అద్భుతంగా అద్బుతంగా ఉంటుంది.
అల్లంవెల్లుల్లి తయారీ విధానం
అల్లాన్ని కడిగి, పైన పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కోయాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలను వలుచుకోవాలి. రెండింటినీ తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి. రెండింటిని సమానంగా లేదా మీ రుచికి తగ్గట్టు తీసుకోండి. అల్లం, వెల్లుల్లి ముక్కలను మిక్సీ జార్లో వేయండి. ఇక్కడే అసలైన మ్యాజిక్ ఉంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు చేసుకొనేటప్పుడు నీటికి బదులుగా రెండు చెంచాల నూనె, అర చెంచా పసుపు, తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి. మెత్తగా పేస్ట్ చేయండి. నీరు అస్సలు కలపకూడదు.
ప్రిజర్వేటివ్స్లా ఉప్పు , పసుపు పనిచేస్తాయి
నూనె అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ను మృదువుగా ఉంచడమే కాకుండా, పాడవకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల పేస్ట్ నల్లబడదు ఉప్పు , పసుపు- ప్రిజర్వేటివ్స్లా పనిచేస్తాయి. బ్యాక్టీరియా చేరకుండా చూస్తాయి.
గాజు సీసాలో నిల్వ చేయాలి
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ను ప్లాస్టిక్ డబ్బాల కంటే గాజు సీసాలో నిల్వ చేయడం ఉత్తమం. పేస్ట్ తీసేటప్పుడు ఎప్పుడూ పొడి స్పూన్నే వాడాలి. ఈ పేస్ట్ను ఫ్రిజ్లో పెడితే నెల రోజుల వరకు, ఫ్రీజర్లో పెడితే మూడు నెలల వరకు అప్పుడే రుబ్బినంత తాజాగా ఉంటుంది.