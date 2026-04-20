Kitchen Tips బియ్యం, పప్పులు పురుగు పట్టకుండా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా

life Apr 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
డబ్బా మూత సరిగా పెట్టాలి..

కొన్నిసార్లు డబ్బా మూతను సరిగ్గా పెట్టరు. దాంతో గాలి లోపలికి వెళ్తుంది. దీనివల్ల పురుగులు చేరి, పప్పులు పాడైపోతాయి.

తడి చేతులతో ముట్టుకోవద్దు

తడి చేతులతో పప్పులు, బియ్యం తీస్తే వాటిలోకి తేమ చేరుతుంది. దీనివల్ల పురుగులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పురుగు పట్టిన ధాన్యాలు తింటే తీవ్రమైన అనారోగ్యాలు వస్తాయి.

వేపాకులు

పప్పులు, ధాన్యాలను పురుగుల నుంచి కాపాడటానికి, వాటిని నిల్వ చేసే డబ్బాల్లో కొన్ని వేపాకులు వేయండి. ఇలా చేస్తే పురుగులు పట్టకుండా ఉంటాయి.

శుభ్రత చాలా ముఖ్యం

మీరు పప్పులు, ధాన్యాలు నిల్వ చేసే డబ్బా పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉందో లేదో చూసుకోండి. శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.

ఎండిన పుదీనా ఆకులు

బియ్యాన్ని ఎక్కువ కాలం పురుగులు, రెక్కల పురుగుల నుంచి కాపాడాలంటే.. ఎండిన పుదీనా ఆకులు లేదా ఎండిన కాకరకాయ తొక్కలను అందులో కలపవచ్చు.

ఇతర చిట్కాలు

ధాన్యాలు నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు మంచివి. స్టోరేజ్ రూమ్‌ను తరచుగా తెరవొద్దు. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి  తనిఖీ చేయాలి. గాలి, వెలుతురు బాగా తగిలేలా చూసుకోవాలి.

