Kitchen Tips బియ్యం, పప్పులు పురుగు పట్టకుండా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా

కొన్నిసార్లు డబ్బా మూతను సరిగ్గా పెట్టరు. దాంతో గాలి లోపలికి వెళ్తుంది. దీనివల్ల పురుగులు చేరి, పప్పులు పాడైపోతాయి.
తడి చేతులతో పప్పులు, బియ్యం తీస్తే వాటిలోకి తేమ చేరుతుంది. దీనివల్ల పురుగులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పురుగు పట్టిన ధాన్యాలు తింటే తీవ్రమైన అనారోగ్యాలు వస్తాయి.
పప్పులు, ధాన్యాలను పురుగుల నుంచి కాపాడటానికి, వాటిని నిల్వ చేసే డబ్బాల్లో కొన్ని వేపాకులు వేయండి. ఇలా చేస్తే పురుగులు పట్టకుండా ఉంటాయి.
మీరు పప్పులు, ధాన్యాలు నిల్వ చేసే డబ్బా పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉందో లేదో చూసుకోండి. శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
బియ్యాన్ని ఎక్కువ కాలం పురుగులు, రెక్కల పురుగుల నుంచి కాపాడాలంటే.. ఎండిన పుదీనా ఆకులు లేదా ఎండిన కాకరకాయ తొక్కలను అందులో కలపవచ్చు.
ధాన్యాలు నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు మంచివి. స్టోరేజ్ రూమ్ను తరచుగా తెరవొద్దు. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి తనిఖీ చేయాలి. గాలి, వెలుతురు బాగా తగిలేలా చూసుకోవాలి.
Summer Fashion: వేసవికి అనువైన స్టైలిష్, కంఫర్టబుల్ కుర్తా సెట్స్
Fashion Tips: చూడచక్కని రంగుల్లో ఖున్ శారీస్.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
Red Stone Toe Rings:పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే రెడ్ స్టోన్ మెట్టెలు
Hair Growth: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? అవిసెగింజలు ఇలా వాడితే చాలు