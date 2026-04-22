Kitchen Hacks: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కిచెన్ శుభ్రం చేయాలా.. ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్
Kitchen Hacks: కిచెన్లో జిడ్డు, ఫ్రిడ్జ్ లోపల ట్రేలపై మరకలు..ఇవన్నీ జనరల్గా ప్రతి ఇంట్లో ఉండేదే. కానీ ఆ మరకలు, జిడ్డు చూస్తే చికాకుగా ఉంటుంది. వీటిని తుడవడానికి గంటలకొద్దీ కష్టపడతారు. ఇకపై అంత కష్టపడక్కర్లేదు. ఈ ఒక్కటి వాడి సమస్యకు చెక్ పెట్టేయండి.
ఈ ఐడియా ఎలా పనిచేస్తుంది?
వంటగది కప్బోర్డ్ లో మసాలా దినుసులు ఒలికిపోయి జిడ్డుగా అయిపోతుంటుంది, ఫ్రిజ్లోని వెజిటబుల్ బాక్స్లో చెత్త చేరి మురికిగా అవడం సర్వసాధారణం. పదేపదే రుద్ది కడగడం నిజంగా కష్టమైన పనే. కానీ, మీ వంటగదిలో ఉండే అల్యూమినియం ఫాయిల్ వాడి ఈ రెండు సమస్యలకూ సులభంగా పరిష్కారం కనుక్కోవచ్చు! డ్రాయర్లను తేమ నుంచి కాపాడటానికి, ఫ్రిడ్జ్ను ఎప్పుడూ కొత్తదానిలా ఉంచడానికి ఈ సింపుల్, తక్కువ ఖర్చు అయ్యే ఐడియా ఎలా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ చూడండి.
ఈ ట్రిక్ను ఎందుకందరూ ఫాలో అవుతున్నారు?
శుభ్రంగా ఉంచడం సులభం
డ్రాయర్ అడుగున ఫాయిల్ పేపర్ పరవడం వల్ల, దుమ్ము లేదా చెత్త నేరుగా డ్రాయర్పై పడదు. ఫాయిల్ మురికిగా అయినప్పుడు దాన్ని తీసేసి కొత్త పేపర్ వేస్తే చాలు. డ్రాయర్ను గంటల తరబడి రుద్ది కడిగే పనే ఉండదు.
చెక్క డ్రాయర్లకు రక్షణ
వంటగదిలోని ఆవిరి, తేమ వల్ల చెక్క డ్రాయర్లు కాలక్రమేణా ఉబ్బడం లేదా వాసన రావడం జరుగుతుంది. అల్యూమినియం ఫాయిల్ నీటిని పీల్చుకోదు, కాబట్టి ఇది డ్రాయర్ పాడవకుండా కాపాడుతుంది.
వస్తువులు సులభంగా కనిపిస్తాయి
ఫాయిల్ పేపర్ మెరుస్తూ ఉండటం వల్ల, అది కాంతిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల డ్రాయర్ లోపల ఉన్న చిన్న చిన్న వస్తువులు చీకట్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముందుగా డ్రాయర్ ఖాళీ చేసి శుభ్రంగా తుడవండి. డ్రాయర్ సైజుకు తగ్గట్టుగా ఫాయిల్ కట్ చేసి అందులో పరవండి. మూలల్లో సరిగ్గా సెట్ అయ్యేలా చేత్తో లేదా పాత కార్డుతో నొక్కి సరిచేయండి. మీ ఫ్రిడ్జ్లోని వెజిటబుల్ బాక్స్ కింద కూడా దీన్ని వాడొచ్చు. దీనివల్ల కూరగాయల చెత్త పడినా బాక్స్ మురికి కాదు.
ఖరీదైన లైనర్లకు బదులుగా
మార్కెట్లో దొరికే కప్బోర్డులు లేదా డ్రాయర్ల కోసం వాడే ప్రత్యేకమైన షీట్లు కొనే బదులు, ఇంట్లో ఉండే ఫాయిల్ వాడటం వల్ల డబ్బూ ఆదా అవుతుంది, సమయమూ ఆదా అవుతుంది. ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడండి!