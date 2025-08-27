Almonds: రోజూ నానపెట్టిన బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలి..?
బాదం ఎందుకు తినాలి?
ప్రతిరోజూ నానపెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అని ప్రతి ఒక్కరూ చెబుతూ ఉంటారు. కానీ, వాటిని తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? అసలు రోజుకి ఎన్ని బాదం పప్పులు తినాలి..? దీని గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం...
మనం మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా, అందాన్ని పెంచుకోవాలన్నా కచ్చితంగా బాదం పప్పులు తినాలి. అది కూడా రోజుకి కనీసం ఐదు బాదం పప్పులు తినాలి. రాత్రిపూట నానపెట్టి, ఉదయాన్నే వాటి తొక్కతీసి మరీ తినాలి. నానపెట్టి తినడం వల్ల వాటి పోషకాలు శరీరంలోకి సులభంగా శోషించడానికి సహాయం చేస్తాయి. అంతేకాదు పోషక విలువలు కూడా అనేక రెట్టు పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే బాదం..
బాదం పప్పులను నానపెట్టి తినడం వల్ల వాటి తొక్కలో ఉండే టానిక్, ఫైటిక్ యాసిడ్ తొలగిపోతాయి. ఈ యాసిడ్స్ జీర్ణక్రియ, పోషక శోషణకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. నానపెట్టి తినడం వల్ల ఇవి తొలగి, సులభంగా జీర్ణమౌతాయి. జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం, అసౌకర్యాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి.
చర్మాన్ని అందంగా మార్చే బాదంపప్పు..
చర్మానికి మెరుపును ఇవ్వడంలో బాదం పప్పులు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ E శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్. ఇది చర్మంలోని కణాలను కాలుష్యం , అధిక సూర్యకాంతి నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆ విధంగా, మనం ఒక నెల పాటు నిరంతరం నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తింటే, మన చర్మం మృదువుగా మారుతుంది. అందం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది బాహ్య రూపాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, చర్మాన్ని లోపలి నుండి కూడా పోషిస్తుంది.
జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది:
బాదం పప్పులు మెదడు పనితీరును పెంచుతాయి. వీటిలోని రిబోఫ్లేవిన్, ఎల్-కార్నిటైన్ వంటి పోషకాలు మెదడు పనితీరుకు సహాయపడతాయి. బాదం ఒక అద్భుత ఆహారం కానప్పటికీ, వాటిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయవచ్చు. దృష్టి, మానసిక స్పష్టత మెరుగుపడుతుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడే బాదం..
బాదం HDL (మంచి కొలెస్ట్రాల్) పెంచడంలో , LDL (చెడు కొలెస్ట్రాల్) తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వాటిలో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది దీర్ఘకాలంలో గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
బాదం ఎముకలను బలపరుస్తుంది:
పాలల్లో ఉన్నంత కాల్షియం లేకపోయినప్పటికీ.. బాదం కూడా మన ఎముకల ఆరోగ్యానికి అవసరం అయిన కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఫాస్పరస్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది.ఒక నెల రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా ఈ బాదం పప్పు తినడం వల్ల ఎముకలు, దంతాలు బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుతుంది:
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు బాదం గొప్ప ఆహారం. బాదం తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచికను కలిగి ఉంటుంది. వాటిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ప్రతిరోజూ కొద్ది మొత్తంలో బాదం తినడం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే.. వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
అందువల్ల, బాదంపప్పును మీ ఆహారంలో భాగంగా చేర్చుకోవడం ద్వారా, మీరు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ప్రతిరోజూ నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం ద్వారా మీ రోజును ఆరోగ్యంగా ప్రారంభించండి.