- Home
- Life
- Food
- Bitter Gourd: ఆంధ్రా స్టైల్ కాకరకాయ ఉల్లిమసాలా..దీని ముందు ఏ మాంసం కూర కూడా పనికిరాదు
Bitter Gourd: ఆంధ్రా స్టైల్ కాకరకాయ ఉల్లిమసాలా..దీని ముందు ఏ మాంసం కూర కూడా పనికిరాదు
Bitter gourd: కాకరకాయ అంటే ఆమడ దూరం పరిగెడతారు. కానీ కాకరకాయ కరెక్టుగా చేస్తే గానీ…ఏ వెజిటేబుల్ కూడా దీని ముందు పనికిరాదు. అందులోనూ ఉల్లికారం పెట్టి చేస్తే అదుర్స్. రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
కాకరకాయ ఉల్లిమసాలా
కాకరకాయ అంటేనే దాని చేదు వల్ల చాలామంది పక్కన పెట్టేస్తారు. నీ కాకరకాయ కరెక్టుగా చేస్తే గానీ…ఏ వెజిటేబుల్ కూడా దీని ముందు పనికిరాదు. ఆంధ్ర స్టైల్లో చేసే ఈ కాకరకాయ ఉల్లి మసాలా రెసిపీని ఒక్కసారి చేసి పెడితే, కాకరకాయ ఇష్టపడనివాళ్లు కూడా ప్లేట్ ఖాళీ చేసేస్తారు. వేయించిన పప్పులు, ఉల్లిపాయ, చింతపండు రుచితో కాకరకాయను కలిపి వేయించినప్పుడు దాని చేదు పూర్తిగా పోయి అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కలుపుకుని తినడానికి ఇది బెస్ట్ సైడ్ డిష్.
కావాల్సిన పదార్థాలు
కాకరకాయలు – 2
నూనె
మినప్పప్పు
శనగపప్పు
జీలకర్ర
ధనియాలు
పెద్ద ఉల్లిపాయ
వెల్లుల్లి రెబ్బలు
చింతపండు
పసుపు
కారం
ఉప్పు
నిగనిగలాడే కాకరకాయ తీసుకోండి
ముందుగా కాకరకాయలను బాగా కడిగి, సుమారు ఒక ఇంచు మందం ఉండేలా గుండ్రని ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. తర్వాత ప్రతి ముక్క మధ్యలో ఉన్న గింజలను పూర్తిగా తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కుదిరితే…కాకరకాయ పైన ఆ బొడుపులు తీసేయండి.
మసాలా వేయించడం
ఒక కడాయిలో కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. అందులో మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అదే నూనెలో తరిగిన ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, చిన్న చింతపండు ముక్క, పసుపు వేసి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగే వరకు కలిపి, చల్లారనివ్వాలి.
అదే కడాయిలో గింజలు తీసేసిన కాకరకాయ ముక్కలను వేసి, అవి బాగా మెత్తబడే వరకు నూనెలో మగ్గించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
మసాలా నూరి కూరాలి
చల్లారిన ఉల్లి మిశ్రమం, వేయించిన పప్పుల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అందులో రెండు టీస్పూన్ల కారం, తగినంత ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోయకుండా మెత్తని పేస్ట్లా రుబ్బుకోవాలి.
వేయించి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కల మధ్యలో ఈ ఉల్లి మసాలాను బాగా నొక్కి కూరాలి. తర్వాత కడాయిలో కొద్దిగా నూనె పోసి, మసాలా కూరిన కాకరకాయలను వేసి మంటను సిమ్లో పెట్టాలి. దాదాపు 5 నిమిషాల పాటు మసాలా కాకరకాయకు పట్టి కరకరలాడేలా వేయించుకుంటే, రుచికరమైన ఆంధ్ర స్టైల్ కాకరకాయ ఉల్లి కారం రెడీ.