Vizag: తీరానికి దగ్గరే ఉన్న సునామీలు, సైక్లోన్ లు టచ్ చేయని సిటీ ?
Vizag: సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో తుఫాన్లు, భారీ అలలు, ఈదురుగాలుల ముప్పు ఎక్కువ. ఎన్ని తుఫాన్లు, సునామీలు, పెద్ద గాలులు వచ్చినా వైజాగ్ కి ఏమీ కాదు. ఎందుకని? హుద్ హుద్, తిత్లీ, ఆర్నబ్, మురసు సైక్లోన్లు కూడా ఏం చేయలేకపోయాయి. దీనికి కారణమేంటో తెలుసా?
విశాఖ భౌగోళిక నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
సముద్రానికి ఆనుకుని ఉన్న నగరాలు అంటేనే తుఫాన్లు, భారీ అలలు, ఈదురుగాలుల ముప్పు ఎక్కువ. కానీ విశాఖపట్నం విషయానికి వస్తే చుట్టూ కొండలు, ప్రత్యేకమైన తీరప్రాంత భౌగోళిక స్వరూపం కనిపిస్తాయి. యారాడ కొండలు, కైలాసగిరి వంటి ఎత్తైన ప్రాంతాలు నగరానికి ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. అయితే ఈ కొండలు తుఫాన్ల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయా? సముద్రపు లోతు వల్ల భారీ అలల ముప్పు తప్పుతుందా? విశాఖ భౌగోళిక నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
1. చుట్టూ కొండలు.. ప్రత్యేకమైన భౌగోళిక నిర్మాణం
విశాఖపట్నం నగరానికి ఉన్న ప్రత్యేకతల్లో చుట్టూ కనిపించే కొండలు ముఖ్యమైనవి. యారాడ కొండలు, కైలాసగిరి, డాల్ఫిన్స్ నోస్ వంటి భౌగోళిక నిర్మాణాలు నగర తీరప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన ఆకృతిని ఇస్తాయి. ఇవి తూర్పు కనుమల భౌగోళిక వ్యవస్థలో భాగంగా కనిపిస్తాయి.
సాధారణంగా కొండలు గాలుల దిశ, వేగం, ప్రవాహంపై స్థానికంగా ప్రభావం చూపగలవు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలుల వేగాన్ని తగ్గించవచ్చు. మరికొన్ని చోట్ల గాలులు కొండల చుట్టూ ప్రయాణించడం వల్ల వాటి వేగం, దిశ మారవచ్చు. అయితే తుఫాను సమయంలో గంటకు 150 నుంచి 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలులను ఈ కొండలు పూర్తిగా అడ్డుకుంటాయని చెప్పలేం. కొండలు ఉన్నంత మాత్రాన నగరానికి తుఫాన్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని భావించడం కూడా సరికాదు.
2. సముద్రపు లోతు.. అలలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
విశాఖ తీరప్రాంతానికి మరో ప్రత్యేకత బంగాళాఖాతంతో ఉన్న భౌగోళిక అనుసంధానం. సముద్రపు అడుగు నిర్మాణం, తీరానికి దగ్గరగా ఉన్న లోతు, సముద్రపు వాలు వంటి అంశాలు అలల స్వభావాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
సాధారణంగా సముద్రంలో అలలు తీరానికి దగ్గరవుతున్న కొద్దీ సముద్రపు లోతు తగ్గడం వల్ల వాటి ఎత్తు, వేగం, రూపం మారవచ్చు. సునామీ అలల విషయంలో కూడా సముద్రపు అడుగు ఆకృతి, తీరప్రాంత వాలు, బేలు వంటి అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
అయితే విశాఖ దగ్గర సముద్రం లోతుగా ఉందని సునామీ అలలు తీరాన్ని చేరకముందే బలం కోల్పోతాయని చెప్పడం తప్పు. లోతైన సముద్రంలో సునామీ అలలు వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి. తీరానికి చేరువయ్యే సమయంలో వాటి ఎత్తు పెరిగి విధ్వంసం సృష్టించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సముద్రపు లోతు ఒక్కటే రక్షణకు హామీ కాదు.
3. కొండలు, లోయలు.. నగర భూభాగంలో ప్రత్యేకత
విశాఖపట్నం జిల్లా భౌగోళిక నిర్మాణం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ తీరానికి ఆనుకుని మైదాన ప్రాంతాలు ఉండగా, నగరానికి పశ్చిమం, దక్షిణం వైపు కొండలు, ఎత్తైన భూభాగాలు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలో నేల అంతా ఒకే విధంగా సమతలంగా ఉండదు.
ఈ ఎత్తుపల్లాలు వర్షపు నీరు ప్రవహించే దిశను ప్రభావితం చేస్తాయి. వాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నీరు వేగంగా ప్రవహించవచ్చు. అయితే నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు నేరుగా సముద్రంలోకి వెళ్లిపోతుందని చెప్పలేం. కాలువలు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, నిర్మాణాలు, వర్షపాతం తీవ్రత వంటి అంశాలపైనా వరద ముప్పు ఆధారపడి ఉంటుంది.
4. హుద్హుద్ తుఫాను.. విశాఖకు తప్పని నష్టం!
విశాఖకు ప్రకృతి పరంగా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నప్పటికీ, తుఫాన్ల ప్రభావం నుంచి పూర్తిగా తప్పించుకోలేదని చెప్పడానికి 2014లో వచ్చిన హుద్హుద్ తుఫానే ఉదాహరణ. 2014 అక్టోబర్ 12న ఈ తుఫాను విశాఖపట్నం సమీపంలో తీరాన్ని దాటింది. ఆ సమయంలో గంటకు సుమారు 185 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలుల కారణంగా చెట్లు నేలకొరిగాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు, టెలికాం వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇళ్లు, రోడ్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.
భారత వాతావరణ శాఖ నివేదిక ప్రకారం.. హుద్హుద్ తుఫాను సమయంలో విశాఖ తీరంలో సముద్రపు అలల ఉధృతి కూడా నమోదైంది. అంటే నగరానికి కొండలు ఉన్నా, తీరప్రాంత భౌగోళిక స్వరూపం ప్రత్యేకంగా ఉన్నా తుఫాన్ల ముప్పు తప్పదని ఈ ఘటన స్పష్టం చేసింది.
5. మరి విశాఖ త్వరగా కోలుకోవడానికి కారణమేంటి?
ఒక ప్రకృతి విపత్తు వచ్చినప్పుడు ఎంత నష్టం జరుగుతుందనేదే కాదు.. దాని నుంచి నగరం ఎంత త్వరగా కోలుకుంటుందనేది కూడా ముఖ్యం. హుద్హుద్ తర్వాత విశాఖలో విద్యుత్ సరఫరా, రహదారులు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించేందుకు పెద్ద ఎత్తున చర్యలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, నేవీ, ఇతర విభాగాలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నాయి.
ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి నగరం త్వరగా కోలుకోవడానికి భౌగోళిక నిర్మాణంతో పాటు ముందస్తు హెచ్చరికలు, ప్రజల తరలింపు, విపత్తు నిర్వహణ, బలమైన మౌలిక సదుపాయాలు కూడా కీలకం. తీరప్రాంతంలో చెట్ల పెంపకం, తుఫానులను తట్టుకునే నిర్మాణాలు, మెరుగైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కూడా నష్టాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ప్రకృతి అందించిన ప్రత్యేకత.. కానీ అప్రమత్తతే అసలైన రక్షణ!
సముద్రం, కొండలు, లోయలు, తీరప్రాంత మైదానాలు.. ఇలా విభిన్న భౌగోళిక స్వరూపాలతో విశాఖపట్నం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ఈ నిర్మాణాలు స్థానిక వాతావరణం, గాలుల ప్రవాహం, వర్షపు నీటి కదలికపై ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే ఎలాంటి తుఫాను, సునామీ అయినా విశాఖను ఏమీ చేయలేదని చెప్పడం మాత్రం సరికాదు. ప్రకృతి విపత్తులను పూర్తిగా ఆపడం మన చేతుల్లో లేకపోయినా, ముందస్తు హెచ్చరికలు, సరైన ప్రణాళికలు, అప్రమత్తతతో వాటి వల్ల జరిగే నష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.