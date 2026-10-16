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- Banana Capital: దేశమంతా ఇక్కడి 'అరటి'కే గిరాకీ.. బనానా క్యాపిటల్ గా పిలిచే ఈ ప్రాంతం ఏదో తెలుసా?
Banana Capital: దేశమంతా ఇక్కడి 'అరటి'కే గిరాకీ.. బనానా క్యాపిటల్ గా పిలిచే ఈ ప్రాంతం ఏదో తెలుసా?
Banana Capital: అరటిపండ్లు మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగం. అయితే దేశవ్యాప్తంగా భారీగా అరటిపండ్లను సరఫరా చేసే ప్రాంతం ఏదో తెలుసా? విస్తారమైన తోటలు, ఆధునిక సాగు పద్ధతులతో ఈ నగరం అరటిపండ్ల ఉత్పత్తికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇంతకీ ఆ నగరం ఏది?
బనానా క్యాపిటల్ ఇదే
అరటిపండ్లు మన ఆహారంలో ఎంత ముఖ్యమైనవో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి పూజలు, పండుగల వరకు వీటిని విరివిగా ఉపయోగిస్తాం. అరటిపండ్లతో షేక్స్, చిప్స్, హల్వా వంటి ఎన్నో రకాల వంటకాలు కూడా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది తినే ఈ పండ్ల సాగులో ఓ నగరం ప్రసిద్ధి చెందింది.
మహారాష్ట్రలోని జల్గావ్ నగరాన్ని, ఆ ప్రాంతాన్ని కలుపుకొని ఉన్న జిల్లాను అరటిపండ్ల రాజధానిగా పిలుస్తుంటారు. దేశంలో అరటిపండ్ల ఉత్పత్తికి పేరుగాంచిన ప్రాంతాల్లో జల్గావ్ ఒకటి. ఇక్కడ పండించే అరటిపండ్లు మహారాష్ట్రతో పాటు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల మార్కెట్లకూ సరఫరా అవుతుంటాయి. ఉత్తర మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో అరటి సాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణం, సారవంతమైన నేలలు ఉన్నాయి. నీటి సదుపాయాలు, రైతుల అనుభవం, ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులు కూడా అరటి సాగు విస్తరణకు దోహదపడుతున్నాయి.
జల్గావ్లో అరటి సాగు ఇంత ప్రత్యేకం ఎందుకు?
జల్గావ్ ప్రాంతంలో అరటి సాగు విస్తృతంగా ఉండటానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. అరటి మొక్కల పెరుగుదలకు అవసరమైన ఉష్ణోగ్రతలు, వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ ప్రాంతంలో అనుకూలంగా ఉంటాయి. బావులు, కాలువలు తదితర నీటి వనరుల ద్వారా పంటలకు నీటిని అందిస్తున్నారు. టిష్యూ కల్చర్ విధానంలో అభివృద్ధి చేసిన మొక్కలను ఉపయోగించడం వల్ల దిగుబడి, పండ్ల నాణ్యత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది. రైతులు, వ్యాపారులు, రవాణా వ్యవస్థల మధ్య ఉన్న అనుసంధానం కారణంగా పండ్లను ఇతర ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడం సులభమవుతోంది. ఈ అంశాలన్నీ కలిసి జల్గావ్ను దేశంలోని ముఖ్యమైన అరటి ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ఒకటిగా నిలిపాయి.
ఇక్కడ పండించే అరటి రకాలు
జల్గావ్ ప్రాంతంలో వాణిజ్యపరంగా సాగు చేసే అరటి రకాల్లో గ్రాండ్ నైన్ (G-9) ముఖ్యమైనది. మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉండటంతో ఈ రకాన్ని విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు.
ఇవే కాకుండా రోబస్టా, డ్వార్ఫ్ కావెండిష్ వంటి రకాలను కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో సాగు చేస్తారు. పండ్ల పరిమాణం, రుచి, నిల్వ ఉండే సామర్థ్యం అంశాలు వాణిజ్యపరంగా వీటికి ప్రాధాన్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
అరటి ఆకులో భోజనం
అరటిపండ్లనుతినడమే కాకుండా షేక్స్, స్మూతీలు, హల్వా వంటి పదార్థాల తయారీలోనూ ఉపయోగిస్తారు. దక్షిణ భారతదేశంలో అరటి చిప్స్కు మంచి ఆదరణ ఉంది. పచ్చి అరటికాయలతో కూరలు, వేపుళ్లు, బజ్జీలు తయారు చేస్తారు. సంప్రదాయ విందుల్లో అరటి ఆకులను భోజనం వడ్డించేందుకు కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇలా నిత్యజీవితంలో అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడే అరటిపండ్ల సరఫరాలో జల్గావ్ వంటి ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.