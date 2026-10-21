Ghost Village: ఇండియాలో అందమైన ఘోస్ట్ విలేజ్ ఎక్కడుందో తెలుసా? ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?
Ghost Village: ఇండియాలో ఉన్న ఏకైక ఘోస్ట్ విలేజ్ గురించి మీకు తెలుసా? వినడానికి భయంకరంగా ఉన్నా.. ప్రకృతి అందాల నడుమ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉన్న గ్రామం గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇంతకీ ఏంటా విలేజ్.. ఎక్కడ ఉంది?
ఇండియాలో ఏకైక ఘోస్ట్ విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది?
భారతదేశంలో ప్రయాణాలను ఇష్టపడే వారికి ఉత్తరాఖండ్ ఒక అద్భుతమైన స్వర్గధామం. ఇక్కడ ఎన్నో ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నప్పటికీ, రద్దీకి దూరంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కోరుకునే వారి కోసం కొన్ని అరుదైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో ఉత్తరాఖండ్లోని హర్సిల్ లోయలో ఉన్న 'బాగోరి' (Bagori) గ్రామం ఒకటి. దీనిని అందరూ ప్రేమగా 'ఘోస్ట్ విలేజ్' (Ghost Village) అని పిలుస్తుంటారు. ఇంతకీ ఈ గ్రామానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడి ప్రత్యేకతలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
'ఘోస్ట్ విలేజ్' అని పిలవడానికి కారణం ఏమిటి?
ఈ గ్రామాన్ని దెయ్యాల గ్రామం అనగానే ఇక్కడ ఏదో దెయ్యాలు తిరుగుతాయని అనుకుంటే పొరబడినట్లే! ఇక్కడ ఎలాంటి భయానక వాతావరణం ఉండదు. శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పడిపోయి, విపరీతమైన మంచు కురిసే సమయంలో ఇక్కడి స్థానిక ప్రజలు కొద్ది నెలల పాటు కింది ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తారు. దీనివల్ల కొన్ని నెలల పాటు ఈ గ్రామం పూర్తిగా జనసంచారం లేకుండా, బోసిపోయి కనిపిస్తుంది. అందుకే దీనికి 'ఘోస్ట్ విలేజ్' అనే పేరు స్థిరపడింది.
బాగోరి గ్రామం ప్రత్యేకతలు
ఈ గ్రామం గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా విచిత్రాలే ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి వంద సంవత్సరాల నాటి చెక్క ఇళ్లు. ఇక్కడి సాంప్రదాయ హిమాలయన్ నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించిన 100 సంవత్సరాలకు పైగా పురాతనమైన చెక్క ఇళ్లు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. అంతే కాదు హర్సిల్ లోయ ప్రాంతం రుచికరమైన యాపిల్ తోటలకు, ప్రసిద్ధ 'పహాడీ రాజ్మా' (Rajma) కి చాలా పేరుగాంచింది. ఇక్కడి రాజ్మాకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
జీవనశైలి, సంప్రదాయాలు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి
ఈ గ్రామం ఇండో-టిబెటన్ సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో, ఇక్కడి జాద్ - భోటియా కమ్యూనిటీ ప్రజల జీవనశైలి, సంప్రదాయాలు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. వీరి పూర్వీకులు పురాతన ఇండో-టిబెటన్ వాణిజ్య మార్గాలతో ముడిపడి ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ లభించే ఉన్ని హస్తకళలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. మీరు రద్దీగా ఉండే నైనిటాల్, ముస్సోరి వంటి సాధారణ పర్యాటక ప్రదేశాలకు బదులుగా, ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా గడపాలనుకుంటే ఉత్తరాఖండ్లోని ఈ అద్భుతమైన బాగోరి గ్రామాన్ని మీ ట్రావెల్ లిస్టులో కచ్చితంగా చేర్చుకోండి!
ఎక్కడ ఉంది? ఎలా చేరుకోవాలి?
సముద్ర మట్టానికి సుమారు 2,520 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ అందమైన గ్రామం, ప్రసిద్ధ హర్సిల్ ప్రాంతానికి కేవలం 1 కిలోమీటరు దూరంలోనే ఉంది. రిషికేశ్ నుండి ఉత్తరకాశీ మీదుగా హర్సిల్ చేరుకోవచ్చు. రిషికేశ్ నుండి బాగోరికి రోడ్డు మార్గంలో సుమారు 240 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. రోడ్డు ప్రయాణం ద్వారా ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి దాదాపు 7.5 నుండి 8 గంటల సమయం పడుతుంది.