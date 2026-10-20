Hens: కోళ్లకు రెక్కలున్నా.. అవి మిగతా పక్షుల్లా ఎందుకు ఎగరలేవు? అసలు కారణం ఇదే
Hens: పక్షులకు రెక్కలు ఉంటే అవి ఎగరగలవని మనకు తెలుసు. కానీ కోళ్లకు కూడా రెక్కలు ఉన్నప్పటికీ అవి కాకులు, పావురాల్లా ఆకాశంలో ఎక్కువ దూరం ఎగరలేవు. దానికి కారణం ఏంటి? కోళ్లకు ఎగరడం రాదా? వాటి రెక్కల్లో ఏదైనా లోపం ఉందా?
కోళ్లు ఎందుకు ఎగరలేవు
నిజానికి, కోళ్లు అసలు ఎగరలేవనడం తప్పు. అవి కొద్దిసేపు గాల్లోకి ఎగరగలవు. అయితే ఎక్కువ ఎత్తుకు, ఎక్కువ దూరం ఎగరడం వాటికి కష్టమైన పని. దీనికి ప్రధాన కారణాలు వాటి శరీర బరువు, రెక్కల పరిమాణం, శరీర నిర్మాణం. స్మిత్సోనియన్ నేషనల్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్ మ్యూజియం అందించే విమాన శాస్త్ర వివరణ ప్రకారం, కోళ్ల రెక్కలు వాటి శరీర బరువుతో పోలిస్తే చిన్నవిగా ఉంటాయి. అందువల్ల గాల్లో ఎక్కువసేపు నిలబడటానికి అవసరమైన పైకి లేపే బలాన్ని రెక్కలు తగినంతగా ఉత్పత్తి చేయలేవు. ముఖ్యంగా మాంసం, గుడ్ల ఉత్పత్తి కోసం పెంచే ఆధునిక పెంపుడు కోళ్లలో ఈ పరిమితి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కోడి నేలపై నడవడానికి, ఆహారం వెతుక్కోవడానికి, ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు తప్పించుకోవడానికి తన కాళ్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంది. అవసరమైనప్పుడు రెక్కలను వేగంగా ఆడిస్తూ కొద్దిదూరం ఎగురుతుంది. ఉదాహరణకు, చెట్టు కొమ్మపైకి లేదా ఎత్తైన గోడపైకి చేరగలదు. అయితే గాల్లో ఎక్కువసేపు ఉండటం, దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడం దానికి అంత సులభం కాదు.
రెక్కల నిర్మాణం, కండరాల పాత్ర
కోళ్లకు ఎగరడానికి అవసరమైన ఈకలు, రెక్కలు ఉన్నప్పటికీ, వాటి రెక్కల విస్తీర్ణం శరీర పరిమాణానికి తగినంతగా ఉండదు. రెక్కలను వేగంగా ఆడించడానికి శక్తి అవసరం. కానీ భారీ శరీరాన్ని గాల్లోకి లేపి, దానిని ఎక్కువసేపు నిలబెట్టడం కోళ్లకు కష్టమవుతుంది. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కెంటకీ నిపుణులు అందించే Poultry Extension సమాచారంలో కోళ్లు సాధారణంగా ఎక్కువగా ఎగరవని, వాటి ఛాతీ కండరాలు దీర్ఘకాలిక ఎగరడానికి పెద్దగా ఉపయోగపడవని వివరించారు. దీనికి భిన్నంగా, నడవడానికి ఉపయోగించే కాళ్ల కండరాలు నిరంతరం పనిచేస్తాయి.
అన్ని కోళ్లు ఒకేలా ఉంటాయా?
లేదు. కోడి జాతిని బట్టి ఎగిరే సామర్థ్యం మారుతుంది. తేలికపాటి శరీరం కలిగిన కొన్ని జాతుల కోళ్లు ఇతర కోళ్లతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఎగరగలవు. బరువైన శరీరం కలిగిన బ్రాయిలర్ కోళ్లు సాధారణంగా ఎక్కువ దూరం ఎగరలేవు. అంతేకాదు, వయస్సు, శరీర బరువు, శారీరక దృఢత్వం వంటి అంశాలు కూడా వాటి ఎగిరే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కెంటకీ అందించే కోళ్ల శరీర నిర్మాణ సమాచారంలో వాటి రెక్కలకు ఎగరడానికి ఉపయోగపడే ప్రాథమిక ఈకలు, ద్వితీయ ఈకలు ఉంటాయని వివరించారు. అంటే, కోళ్లకు ఎగరడానికి అవసరమైన నిర్మాణాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటి శరీర నిర్మాణం దీర్ఘకాలిక ఎగరడానికి అనుకూలంగా ఉండదు.
మొత్తానికి, కోళ్లు ఎగరలేకపోవడానికి వాటి రెక్కలు పనిచేయకపోవడం కారణం కాదు. శరీర బరువుతో పోలిస్తే రెక్కల పరిమాణం తక్కువగా ఉండటం, ఎక్కువసేపు ఎగరడానికి అవసరమైన సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉండటం ప్రధాన కారణాలు. పెంపుడు కోళ్లు నేలపై నడవడానికి, ఆహారం వెతకడానికి ఎక్కువగా అనుకూలించాయి. అందుకే అవి అవసరమైనప్పుడు కొద్దిదూరం ఎగిరినా, పావురాల్లా ఆకాశంలో ఎక్కువసేపు విహరించలేవు.