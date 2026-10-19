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- Warranty vs Guarantee: వారంటీ – గ్యారెంటీ మధ్య తేడా ఏంటి? వస్తువు కొన్నప్పుడు ఏది చూసుకోవాలి?
Warranty vs Guarantee: వారంటీ – గ్యారెంటీ మధ్య తేడా ఏంటి? వస్తువు కొన్నప్పుడు ఏది చూసుకోవాలి?
Warranty vs Guarantee: టీవీ, ఫ్రిజ్, ఫోన్, వాషింగ్ మెషీన్ వంటి వస్తువులు కొనేటప్పుడు వాటిపై ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాల వారంటీ, గ్యారెంటీ ఉందని షాపు వాళ్లు చెబుతుంటారు. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? వస్తువు కొనేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
వారంటీ అంటే ఏమిటి?
వారంటీ (Warranty) అంటే ఒక వస్తువు కొన్నప్పుడు కంపెనీ ఇచ్చే టైమ్ వరకు.. ఆ వస్తువులో ఏదైనా లోపాలు తలెత్తితే.. తయారీదారు లేదా సంబంధిత సంస్థ నిర్ణీత నిబంధనల ప్రకారం సరిచేస్తామని ఇచ్చే హామీ. ఉదాహరణకు, ఒక టీవీకి రెండేళ్ల వారంటీ ఉందనుకుందాం. ఆ సమయంలో తయారీ లోపం వల్ల టీవీ పనిచేయకపోతే, నిబంధనలకు అనుగుణంగా సంస్థ ఫ్రీగా రిపేర్ చేసి ఇస్తుంది. లేదా ఏదైనా పార్టు పోతే అది కొత్తది రీప్లేస్ చేస్తుంది. అయితే ప్రతి సమస్యకూ ఉచిత సేవ లభిస్తుందని అనుకోకూడదు. ప్రమాదవశాత్తు పగలడం, నీరు చేరడం, వినియోగదారుడి తప్పిదం వల్ల దెబ్బతినడం వంటి సందర్భాలు వారంటీ పరిధిలోకి రాకపోవచ్చు.
గ్యారెంటీ అంటే ఏమిటి?
గ్యారెంటీ (Guarantee) అంటే వస్తువు నాణ్యత, పనితీరుకు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఇచ్చే హామీ. గ్యారెంటీ ఉన్న వస్తువు నిర్దేశిత సమయంలో పాడైతే, కంపెనీ దాన్ని పూర్తిగా కొత్త వస్తువుతో మార్చి ఇవ్వడం (Replacement) లేదా మీరు చెల్లించిన డబ్బును తిరిగి ఇవ్వడం (Refund) చేస్తుంది. వారంటీ అంటే ఎప్పుడూ మరమ్మతు మాత్రమే, గ్యారెంటీ అంటే ఎప్పుడూ కొత్త వస్తువు లేదా డబ్బు తిరిగి ఇవ్వడమే అని చెప్పలేం. ఈ పదాల అర్థం, వాటి కింద లభించే ప్రయోజనాలు సంస్థ ప్రకటించిన షరతులను బట్టి మారవచ్చు. కాబట్టి పేరును మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు.
వస్తువు కొన్నప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి?
వస్తువు కొనేముందు ఈ విషయాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. వస్తువు కొన్నప్పుడు ఎన్ని నెలలు లేదా సంవత్సరాలు వారంటీ, గ్యారెంటీ వర్తిస్తుందో తెలుసుకోవాలి. అంతే కాదు మొత్తం వస్తువుకా, మోటారుకా, కంప్రెసర్కా, బ్యాటరీకా అనేది స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. విడిభాగాలు, సర్వీస్ ఛార్జీలు, రవాణా ఖర్చులు ఉచితమా కాదా అడగాలి. ఏ కారణాల వల్ల హామీ వర్తించదో ముందుగానే చదవాలి. కొనుగోలు బిల్లు, వారంటీ కార్డు, ఆన్లైన్ కొనుగోలు వివరాలను భద్రపరచుకోవాలి.
అదనపు డబ్బు చెల్లించి పొడిగించిన వారంటీ తీసుకుంటే, దాని ప్రయోజనాలు, మినహాయింపులు, ఖర్చులు పరిశీలించాలి. భారత ప్రభుత్వ వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ సూచనల ప్రకారం, వస్తువు నాణ్యత, ధర, ప్రమాణాలు, హామీలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే వస్తువు కొనడంపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
సమస్య వస్తే ఏం చేయాలి?
కొన్న వస్తువులో లోపం తలెత్తితే ముందుగా తయారీదారు లేదా అధికారిక సర్వీస్ కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలి. ఫిర్యాదు నంబర్, బిల్లు, మరమ్మతు వివరాలను భద్రపరచుకోవాలి. సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైన్ 1915కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వారంటీ ఉందా, గ్యారెంటీ ఉందా అనేదానికంటే, ఆ హామీ కింద మనకు ఏ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయనేది ముఖ్యం.