ఈ ఊరిలో ఏకంగా 54 హనుమంతుడి గుడులా..! 70 దేవాలయాలున్న తెలంగాణ గ్రామమేదో తెలుసా?
తెలంగాణలోని ఓ గ్రామంలో 70 ఆలయాలు ఉన్నాయి… అందులో 54 హనుమంతుడి గుళ్లే. ఇంతకీ ఈ గ్రామం ఏది? ఇన్ని ఆలయాలు నిర్మించడం వెనకున్న ఆసక్తికరమైన స్టోరీ ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
70 ఆలయాలున్న వింత గ్రామం...
సాధారణంగా ఏ గ్రామంలో అయినా ఒకటిరెండు హనుమంతుడి ఆలయాలు కనిపిస్తాయి. కొంచెం పెద్దగ్రామం అయితే ఓ ఐదు లేదా పది ఆలయాలు ఉంటాయి… కానీ తెలంగాణలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం ఎటు చూసినా ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలే దర్శనమిస్తాయి. వీధుల్లో నడుస్తుంటే అడుగడుగునా హనుమంతుడి విగ్రహాలు, గుళ్లు కనిపిస్తాయి.. ఇలా ఏకంగా 70కి పైగా ఆలయాలు ఉన్న ఈ గ్రామం పేరు వెల్లుల్ల. జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్పల్లి మండలంలో ఉన్న ఈ పల్లెకు మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ఆలయాల్లో సగానికి పైగా హనుమాన్ మందిరాలే కావడం విశేషం. అసలు ఈ గ్రామంలో ఇన్ని ఆలయాలు ఎందుకు నిర్మించారు? వీటి వెనుక ఉన్న కథేంటి?
మెట్పల్లికి సమీపంలోనే ఆధ్యాత్మిక గ్రామం
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణానికి సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెల్లుల్ల గ్రామం ఉంది. గ్రామం విస్తీర్ణం, జనాభా పరంగా చూస్తే ఇది సాధారణ పల్లెగానే కనిపించినా, ఆలయాల సంఖ్య విషయంలో మాత్రం ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. 2011 జనగణన ప్రకారం ఈ గ్రామంలో 1,649 కుటుంబాలు ఉండగా, మొత్తం జనాభా 6,210 మంది. గ్రామంలో వ్యవసాయం, గ్రామీణ జీవన విధానంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉంది.
ఒకే గ్రామంలో ఇన్ని దేవాలయాలు ఉండటంతో వెల్లుల్లను స్థానికంగా ఆలయాల గ్రామంగా పిలుస్తుంటారు. గ్రామంలోని వీధులు, సందుల్లో హనుమాన్ ఆలయాలు కనిపించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకతను తెలియజేస్తుంది.
ఒకే గ్రామంలో 70కి పైగా ఆలయాలు.. 54 హనుమాన్ మందిరాలే!
వెల్లుల్ల గ్రామంలో మొత్తం 70కి పైగా ఆలయాలు ఉన్నాయి… వాటిలో 54 హనుమాన్ ఆలయాలే. అంటే గ్రామంలో కనిపించే దేవాలయాల్లో అత్యధిక భాగం ఆంజనేయ స్వామివారికి అంకితం చేసినవే.
సాధారణంగా గ్రామాల్లో ఒక ప్రధాన హనుమాన్ ఆలయం చుట్టూ భక్తులు పూజలు చేస్తుంటారు. కానీ వెల్లుల్లలో మాత్రం వేర్వేరు వీధుల్లో, ఇళ్ల సమీపంలో ప్రత్యేక ఆలయాలు కనిపిస్తాయి. కొన్ని చోట్ల ఆలయ నిర్మాణాలు ఉండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో హనుమంతుడి విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించారు. దీంతో గ్రామంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధనకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి.
ఇన్ని హనుమాన్ ఆలయాలు నిర్మించడం వెనుక కథేంటి?
వెల్లుల్ల గ్రామంలో ఆలయాలు ఎక్కువగా ఉండటానికి స్థానిక కుటుంబాల భక్తి సంప్రదాయమే ప్రధాన కారణంగా చెబుతారు. గతంలో గ్రామంలో బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు గణనీయమైన సంఖ్యలో నివసించేవారట. ఆయా కుటుంబాల్లో ఎవరికైనా అనారోగ్యం ఎదురైనా, కుటుంబ సమస్యలు వచ్చినా లేదా ఏదైనా కోరిక నెరవేరాలని భావించినా ఆంజనేయ స్వామిని ప్రార్థించేవారని చెబుతారు.
తమ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత స్వామివారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, ఆలయాన్ని నిర్మించడం ద్వారా మొక్కు తీర్చుకునేవారట. కొందరు తమ ఇళ్ల పక్కనే చిన్న ఆలయాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు… ఇలా ఒక్కో కుటుంబం నిర్మించిన ఆలయాలు కాలక్రమేణా పెరిగి, గ్రామమంతా హనుమాన్ మందిరాలు కనిపించే పరిస్థితి ఏర్పడింది. తరతరాలుగా కొనసాగిన వ్యక్తిగత భక్తి, కుటుంబ ఆచారాలు, మొక్కులు కలిసి వెల్లుల్ల గ్రామానికి ఈ ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి.
గ్రామంలో ప్రతి ఆలయానికీ ప్రత్యేకత
వెల్లుల్లలోని ఆలయాలన్నీ ఒకే సమయంలో లేదా ఒకే వ్యక్తి ఆధ్వర్యంలో నిర్మించినవి కావు. వేర్వేరు కుటుంబాలు, భక్తులు తమ విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఆలయాలను నిర్మించుకున్నట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. అందువల్ల వాటి నిర్మాణ శైలి, పరిమాణం, నిర్వహణలోనూ తేడాలు కనిపించవచ్చు.
కొన్ని ఆలయాలు చిన్నవిగా ఉంటే, మరికొన్ని కొంత విస్తీర్ణంలో నిర్మించినవి. కొన్ని చోట్ల ఆలయం లేకుండానే హనుమంతుడి విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి విభిన్న రూపాలు ఈ గ్రామంలోని ఆరాధనా సంప్రదాయాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతున్నాయి.
హనుమాన్ జయంతికి ప్రత్యేక సందడి
హనుమంతుడిని భక్తులు బలం, ధైర్యం, విశ్వాసానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. తెలంగాణలోని అనేక గ్రామాల్లో హనుమాన్ జయంతిని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. వెల్లుల్లలోనూ ఈ పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. భక్తులు హనుమాన్ దీక్ష చేపట్టడం, పూజలు చేయడం, భజనల్లో పాల్గొనడం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు.
గ్రామంలో ఆలయాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో పండుగ సమయంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం మరింత కనిపిస్తుంది. స్థానికులతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు ఈ ఆలయాలను సందర్శించేందుకు వస్తుంటారు.
తరతరాల భక్తికి నిదర్శనంగా వెల్లుల్ల
సాధారణంగా ఒక కుటుంబం తమ ఇంటి వద్ద దేవుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం లేదా చిన్న ఆలయాన్ని నిర్మించుకోవడం వ్యక్తిగత విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయం. కానీ అలాంటి సంప్రదాయం ఒక గ్రామంలో అనేక కుటుంబాల ద్వారా కొనసాగితే, ఆ ప్రాంతానికే ప్రత్యేక గుర్తింపు వస్తుంది. వెల్లుల్ల గ్రామంలో కనిపించే హనుమాన్ ఆలయాల వెనుక కూడా ఇలాంటి భక్తి సంప్రదాయం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఈ గ్రామ ప్రత్యేకత కేవలం ఆలయాల సంఖ్యలోనే లేదు. కుటుంబాల విశ్వాసాలు, తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న పూజా పద్ధతులు, స్థానిక సమాజంలో ఆధ్యాత్మికతకు ఉన్న స్థానం కూడా ఇందులో భాగమే. అందుకే వెల్లుల్ల పేరు తెలంగాణలోని ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక గ్రామాల ప్రస్తావనలో వినిపిస్తోంది.
ఒకే గ్రామంలో ఇన్ని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు కనిపించడం అరుదైన విషయమే. అందుకే వెల్లుల్ల గ్రామం కేవలం ఒక పల్లెగా కాకుండా, హనుమంతుడిపై ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.