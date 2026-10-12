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- Hanuman Ansh Telugu Day 3 Collections: తెలుగులో హనుమాన్ అంశ్ ఊహించని జంప్.. మూడు రోజుల్లో ఎంత వచ్చాయంటే?
Hanuman Ansh Telugu Day 3 Collections: తెలుగులో హనుమాన్ అంశ్ ఊహించని జంప్.. మూడు రోజుల్లో ఎంత వచ్చాయంటే?
Hanuman Ansh Telugu Day 3 Collections: ఇటీవల కాలంలో సంచలనాత్మక మూవీగా నిలిచిన హనుమాన్ అంశ్ మూవీ తెలుగులోనూ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. డల్గా ప్రారంభమైన ఈ మూవీ ఆదివారం డబుల్ అయ్యింది.
తెలుగులో పుంజుకుంటున్న హనుమాన్ అంశ్
నీమ్ కరోలి బాబా జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రూపొందిన మూవీ `హనుమాన్ అంశ్`. విశాల్ చతుర్వేది దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో నీమ్ కరోలి బాబా పాత్రలో శోభినవ్ సత్య నటించారు. ఈ హిందీ సినిమా ఆగస్ట్ లోనే విడుదలైంది. దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత తెలుగులో అనువాదం చేశారు. శుక్రవారం విడుదలైన ఈ మూవీకి ఆడియెన్స్ నుంచి పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఇప్పటికే హిందీ వెర్షన్ మూవీని చాలా మంది చూశారు. దీంతో తెలుగు వెర్షన్కి పెద్దగా ఆదరణ దక్కలేదు. అయితే ఊహించని విధంగా ఈ సినిమా రోజు రోజుకి పుంజుకుంటోంది.
హనుమాన్ అంశ్ తెలుగు కలెక్షన్లు
హనుమాన్ అంశ్ తెలుగు వెర్షన్ మొదటి రోజు కేవలం అరవై లక్షలు మాత్రమే వసూలు చేసింది. రెండో రోజు డబుల్ కి చేరుకుంది. దాదాపు కోటి రూపాయల గ్రాస్ చేసింది. ఇక ఆదివారం అదిరిపోయే కలెక్షన్లు వచ్చాయి. మూడో రోజు ఇది దాదాపు రూ.1.35కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం. మొదటి రోజుతో పోల్చితే డబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ మూవీ విడుదలై ఆదివారంతో 66 రోజులు. మరి 66వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంత చేసిందనేది చూస్తే, దీనికి రూ.3.25కోట్ల గ్రాస్ రావడం విశేషం. అంతకు ముందు రోజులతో పోల్చితే వసూళ్లు పెరిగాయి. అయితే తెలుగు కలెక్షన్లు దీనికి యాడ్ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు.
సంచలనాలకు కేరాఫ్గా హనుమాన్ అంశ్
ఒక 66 రోజుల్లో ఈ చిత్రం టోటల్గా రూ.435.37కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇండియా నెట్ రూ.334.48కోట్లు వచ్చాయి. దాదాపు నలభై కోట్లు ఓవర్సీస్ రూపంలో వచ్చాయి. మూడు రోజుల్లో తెలుగులో దీనికి దాదాపు రూ.3 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు రావడం విశేషం. ఈ మాత్రం రావడం కూడా గొప్పవిషయమనే చెప్పొచ్చు. మరి సోమవారం నుంచి ఎలాంటి ఆదరణ దక్కుతుందో చూడాలి. ఇదిలా ఉంటే కేవలం రెండు కోట్లతో రూపొందిన ఈ మూవీ దాదాపు రూ.435కోట్లు చేయడం సరికొత్త రికార్డుగా చెప్పొచ్చు. రాముడు, హనుమంతుడి భక్తుడైన నీమ్ కరోలి బాబా జీవితంలోని ప్రధాన ఘట్టాలను బేస్ చేసుకొని ఈ మూవీని రూపొందించారు. ఆయన దైవత్వంగా ఎలా మారాడనేది చూపించారు.