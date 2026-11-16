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- Water: ఈ 7 దేశాల్లో డైరెక్ట్ గా ట్యాప్ వాటర్ తాగేయొచ్చు..ప్యూరిఫైయర్లు అవసరమే లేదు, ఆ ఒక్క దేశం లెక్కే వేరు
Water: ఈ 7 దేశాల్లో డైరెక్ట్ గా ట్యాప్ వాటర్ తాగేయొచ్చు..ప్యూరిఫైయర్లు అవసరమే లేదు, ఆ ఒక్క దేశం లెక్కే వేరు
అసలు ప్యూరిఫైయర్ల అవసరమే లేని, ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన కుళాయి నీరు కలిగిన దేశాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. ఒక్క దేశంలో మాత్రం సహజ నీటి వనరులు లేనప్పటికీ స్వచ్ఛమైన నీటిని ప్రజలకు అందిస్తున్నారు.
Water
నేటి ఆధునిక కాలంలో మన ఇళ్లలో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లు (RO/UV) లేకుండా నీళ్లు తాగడం ఊహించలేం. బయటకు వెళ్తే కచ్చితంగా బాటిల్ వాటర్ కొనాల్సిందే. కానీ, ప్రపంచంలో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లు గానీ, మినరల్ వాటర్ బాటిళ్లు గానీ అవసరం లేకుండా, నేరుగా ఇంట్లోని కుళాయి (Tap) నుండి వచ్చే నీటిని అత్యంత స్వచ్ఛంగా తాగగలిగే దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యూరప్లోని నార్డిక్ దేశాల్లో నీటి నాణ్యత అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఉంటుంది. అసలు ప్యూరిఫైయర్ల అవసరమే లేని, ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన కుళాయి నీరు కలిగిన ఆ 7 దేశాల విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
1. ఐస్లాండ్ (Iceland):
ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన నీరు లభించే దేశాల్లో ఐస్లాండ్ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఇక్కడి నీరు అగ్నిపర్వతాల రాళ్ల (Volcanic lava rocks) గుండా సహజంగా వడపోతకు గురై భూమి లోపలికి చేరుతుంది. అందువల్ల ఈ నీటికి ఎలాంటి రసాయన శుద్ధి (Chlorination) కూడా అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే—ఐస్లాండ్లో పర్యాటకులు దుకాణాల్లో బాటిల్ వాటర్ కొంటుంటే స్థానికులు వింతగా చూస్తారు; ఎందుకంటే అక్కడ దుకాణాల్లో అమ్మే బాటిల్ వాటర్, ఇంట్లోని కుళాయి నీరు రెండూ ఒకే సహజ వనరు నుండి వస్తాయి.
2. ఫిన్లాండ్ (Finland):
యూనెస్కో (UNESCO) రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన తాగునీరు కలిగిన దేశాల్లో ఫిన్లాండ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. వేల సంఖ్యలో ఉన్న సహజ సరస్సులు, కఠినమైన పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టాల వల్ల ఇక్కడి నీరు ఏమాత్రం కలుషితం కాదు. ఫిన్లాండ్ నీరు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందంటే, ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు ఇక్కడి నుండే మంచినీరు ఎగుమతి అవుతుంది. శాస్త్రీయ పరీక్షల్లో సైతం ఇక్కడి కుళాయి నీరు, సాధారణ బాటిల్ వాటర్ కంటే ఎంతో స్వచ్ఛంగా ఉంటుందని నిరూపితమైంది.
3. స్విట్జర్లాండ్ (Switzerland):
ప్రకృతి అందాలకు నిలయమైన స్విట్జర్లాండ్లో ఆల్ప్స్ (Alps) పర్వతాల నుండి కరిగి వచ్చే మంచు నీరు సహజంగానే ఎంతో స్వచ్ఛంగా, ఖనిజాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇక్కడి నీటి సరఫరా వ్యవస్థ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే, కేవలం ఇళ్లలోనే కాకుండా రోడ్ల పక్కన ఉండే పబ్లిక్ ఫౌంటెన్ల (Public Fountains) నుండి వచ్చే నీటిని కూడా నేరుగా తాగేయొచ్చు. జ్యూరిచ్, జెనీవా వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ప్రజల దాహార్తి తీర్చడానికి వెయ్యికి పైగా ఇలాంటి స్వచ్ఛమైన తాగునీటి ఫౌంటెన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
4. నార్వే & స్వీడన్ (Norway & Sweden):
నార్డిక్ దేశాలైన నార్వే, స్వీడన్లలో స్వచ్ఛమైన నీటికి కొదవే లేదు. ఈ రెండు దేశాల్లోని విశాలమైన సరస్సులు, హిమానీనదాల (Glaciers) నుండి వచ్చే నీటిని అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో శుద్ధి చేసి ఇంటింటికీ సరఫరా చేస్తారు. నీటి పైప్లైన్ల నిర్వహణ అత్యంత పక్కాగా ఉండటం వల్ల నీరు కలుషితమయ్యే అవకాశమే ఉండదు. అందుకే ఈ దేశాల్లో దాదాపు 99 శాతం మంది ప్రజలు ప్యూరిఫైయర్ల జోలికి వెళ్లకుండా నేరుగా ట్యాప్ వాటర్ నే తాగుతారు.
5. ఆస్ట్రియా (Austria):
ఆస్ట్రియా దేశం తన పౌరులకు అందించే తాగునీటి నాణ్యత విషయంలో ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రియా రాజధాని వియన్నా (Vienna) నగరానికి ఆల్ప్స్ పర్వతాల నుండి నేరుగా పైపుల ద్వారా అత్యంత స్వచ్ఛమైన నీరు సరఫరా అవుతుంది. వియన్నా ప్రజలకు నీటిపై ఉన్న గౌరవం, శ్రద్ధ ఎంత గొప్పదంటే, స్వచ్ఛమైన నీటి వనరులను రక్షించుకోవడాన్ని వియన్నా నగర రాజ్యాంగంలోనే (City Constitution) ఒక ప్రత్యేక చట్టంగా చేర్చారు.
6. సింగపూర్ (Singapore):
సహజమైన నదులు, మంచు పర్వతాలు లేకపోయినా, కేవలం ఆధునిక సాంకేతికతతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన నీటిని అందిస్తున్న అద్భుత దేశం సింగపూర్. వర్షపు నీటి సంరక్షణతో పాటు, 'న్యూవాటర్' (NEWater) అనే ప్రపంచ స్థాయి అధునాతన ఫిల్ట్రేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సింగపూర్ నీటిని శుద్ధి చేస్తుంది. దీనివల్ల సింగపూర్ పౌరులు ఎటువంటి భయం లేకుండా నేరుగా కుళాయి నుండి వచ్చే నీటిని తాగగలుగుతున్నారు. పైన పేర్కొన్న దేశాలలో సహజమైన స్వచ్ఛమైన నీటి వనరులు ఉన్నాయి. కానీ అవి లేకుండానే ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందిస్తున్న దేశం సింగపూర్. అందుకే సింగపూర్ దేశం టెక్నాలజీ లెక్కే వేరు.
7. న్యూజిలాండ్ & కెనడా (New Zealand & Canada):
అపారమైన సహజ వనరులు కలిగిన న్యూజిలాండ్, కెనడా దేశాల్లో కూడా తాగునీటి నాణ్యత అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది. న్యూజిలాండ్లో తక్కువ జనాభా, పారిశ్రామిక కాలుష్యం లేకపోవడం వల్ల అక్కడి జలవనరులు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. మరోవైపు, ప్రపంచంలోని మొత్తం మంచినీటి వనరులలో దాదాపు 20 శాతం కెనడాలోనే ఉన్నాయి. కఠినమైన నీటి నాణ్యత ప్రమాణాల వల్ల ఈ రెండు దేశాల్లోనూ ప్రజలు నేరుగా ట్యాప్ వాటర్ నే తాగుతారు.