Psychology: సైకాలజీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి నిజంగా ఎలాంటివాడో చెప్పే 5 సందర్భాలు ఇవే!
Psychology: ఒక మనిషి పైకి ఎంత మంచిగా కనిపిస్తాడో కాదు, నిజంగా అతని మనస్తత్వం ఏంటో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. కొంతమంది మాటలతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటే, మరికొందరు ప్రవర్తనతో మనసు గెలుచుకుంటారు. అయితే ఒక వ్యక్తి నిజంగా ఎలాంటివాడో చెప్పే 5 సందర్భాలేంటో చూద్దాం.
ఒక వ్యక్తి నిజంగా ఎలాంటివాడో చెప్పే 5 సందర్భాలు
ఒక వ్యక్తి పైకి ఎలా కనిపిస్తున్నాడో చూసి అతని వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదో నిర్ణయించడం కష్టం. కొంతమంది అందరితో ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడతారు. మరికొందరు ఎక్కువగా మాట్లాడకపోయినా ఎదుటివారికి ఎంతో గౌరవం ఇస్తారు. ఇంకొందరు తమ గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఒక వ్యక్తి నిజంగా ఎలాంటివాడో తెలుసుకోవాలంటే అతను చెప్పే మాటల కంటే, రోజువారీ జీవితంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో గమనించడం ముఖ్యం. సైకాలజీ ప్రకారంఒక వ్యక్తి నిజంగా ఎలాంటివాడో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఐదు ముఖ్యమైన అలవాట్లు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఇతరులతో ప్రవర్తించే విధానం
సాధారణంగా మనకు ఏదైనా ప్రయోజనం కలిగించే వ్యక్తులతో చాలామంది మర్యాదగా మాట్లాడతారు. తమకు పనులు చేసిపెట్టేవారిని, ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారిని, తమకు సహాయం చేయగలిగే వారిని ప్రత్యేకంగా గౌరవిస్తారు. కానీ తమకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారన్నది గమనిస్తే వారి మనస్తత్వం గురించి కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎదుటివారిని చిన్నచూపు చూడకుండా, వారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని గౌరవంగా ప్రవర్తిస్తే అది అతనిలో ఉన్న సానుభూతిని, ఇతరుల పట్ల గౌరవాన్ని తెలియజేస్తుంది.
తప్పు చేసినప్పుడు స్పందించే విధానం
ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో తప్పులు చేస్తాడు. కానీ ఆ తప్పును అంగీకరించే విషయంలోనే చాలామందికి ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. కొందరు తమ తప్పును తెలుసుకున్న వెంటనే అంగీకరించి, దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మరికొందరు మాత్రం తమ తప్పును సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ, నిందను ఇతరులపైకి నెట్టేస్తారు. సైకాలజీ ప్రకారం తప్పును గుర్తించడం, దాని ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, అవసరమైనప్పుడు క్షమాపణ చెప్పడం వంటివి ఆత్మపరిశీలనకు, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు సంబంధించిన లక్షణాలు.
ఇతరుల విజయాన్ని చూసి స్పందించే విధానం
మనకు దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తులు జీవితంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు మనలో రకరకాల భావోద్వేగాలు కలగవచ్చు. కొన్నిసార్లు సంతోషం కలుగుతుంది. మరికొన్నిసార్లు మన జీవితాన్ని వారితో పోల్చుకోవడం వల్ల అసంతృప్తి కలగవచ్చు. ఇవి సాధారణ భావోద్వేగాలే. అయితే ఆ భావాలను మనం ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నామన్నది ముఖ్యం. ఒక వ్యక్తి తనకు కావాల్సిన వాళ్లు జీవితంలో ఎదిగినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా అభినందించగలుగుతున్నాడా? లేక వారి విజయాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నాడా? అన్నది గమనించాలి.
కోపంలో స్పందించే విధానం
ఒక వ్యక్తి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు అందరితో మర్యాదగా మాట్లాడటం సాధ్యమే. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు, తనకు నచ్చినట్లు జరగనప్పుడు లేదా ఎవరైనా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యతిరేకించినప్పుడు అతను ఎలా స్పందిస్తున్నాడో గమనించడం అవసరం. ముఖ్యంగా కోపం వచ్చినప్పుడు తన మాటలను, ప్రవర్తనను ఎంతవరకు నియంత్రించగలుగుతున్నాడన్నది అతని భావోద్వేగ నిర్వహణ గురించి కొన్ని విషయాలను తెలియజేస్తుంది.
ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునే విధానం
ఒక వ్యక్తి నిజాయతీ, బాధ్యత గురించి తెలుసుకోవడానికి అతను ఇచ్చిన మాటను ఎంతవరకు నిలబెట్టుకుంటున్నాడో గమనించడం ముఖ్యం. కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్నో హామీలు ఇస్తారు. కానీ ఆ మాటలను చేతల్లో చూపించడంలో విఫలమవుతారు. మరికొందరు పెద్ద పెద్ద హామీలు ఇవ్వకపోయినా, తాము చేయగలిగిన పనిని మాత్రమే చెబుతారు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడానికి నిజాయతీగా ప్రయత్నిస్తారు. అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల చేయలేకపోతే ముందుగానే తెలియజేస్తారు. ఒక వ్యక్తి మాటలకు, చేతలకు మధ్య స్థిరత్వం ఉన్నప్పుడు క్రమంగా వారిపై నమ్మకం పెరుగుతుంది.