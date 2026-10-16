Chanakya Niti: చాణక్యుడి ప్రకారం ఈ 5 తప్పులు చేస్తే ఎంత సంపాదించినా పేదరికం తప్పదు!
Chanakya Niti: జీవితంలో ఎంత కష్టపడినా కొంతమంది చేతిలో డబ్బు నిలవదు. లక్షల్లో సంపాదించినా నెలాఖరుకు అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతున్నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు మాత్రం తగ్గవు. అసలు దీనికి కారణం ఏంటి? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందో ఇక్కడ చూద్దాం
చాణక్య నీతి ఆర్థిక సూత్రాలు
జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ ధనవంతులు కావాలని, కుటుంబంతో కలిసి సుఖంగా జీవించాలని కోరుకుంటారు. అందుకోసం పగలూ రాత్రి కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తారు. అయితే కొంతమందికి ఎంత సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవదు. జీతం వచ్చిన కొద్ది రోజులకే డబ్బులు అయిపోతాయి. మరికొందరు మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నప్పటికీ అప్పుల నుంచి బయటపడలేకపోతారు. దీనికి కారణం సంపాదన తక్కువగా ఉండటమే కాదు, డబ్బును నిర్వహించే విధానంలో చేసే కొన్ని పొరపాట్లు కూడా కావచ్చు. ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం ఆర్థికంగా ఎదగడానికి అడ్డుపడే 5 తప్పుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయడం
చాలామంది తమ ఆదాయం పెరిగినప్పుడు ఖర్చులను కూడా అదే స్థాయిలో పెంచేస్తారు. గతంలో అవసరం లేని వస్తువులను ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయడం, ఇతరులను చూసి ఖరీదైన దుస్తులు, ఫోన్లు, వాహనాలు కొనడం, ఆడంబరాలకు పోవడం అలవాటుగా మారుతుంది. చివరకు ఎంత సంపాదించినా పొదుపు చేయడానికి ఏం మిగలదు. చాణక్యుడి ప్రకారం డబ్బు సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో, దాన్ని సక్రమంగా వినియోగించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అవసరాలకు, కోరికలకు మధ్య తేడాను గుర్తించినప్పుడే ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధ్యమవుతుంది.
భవిష్యత్ గురించి ఆలోచించకుండా జీవించడం
ఈ రోజు సంపాదించిన డబ్బు ఈ రోజే ఖర్చు చేయాలనే ఆలోచన భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీయవచ్చు. అనుకోని అనారోగ్యం, ఉద్యోగం కోల్పోవడం, కుటుంబ అవసరాలు లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు చేతిలో డబ్బులు లేకపోతే అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. చాణక్యుడి నీతి బోధనల్లో దూరదృష్టి, ముందస్తు ప్రణాళికకు ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ సూత్రాన్ని పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆదాయానికి అనుగుణంగా అత్యవసర నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.
ఇతరులను చూసి అప్పులు చేయడం
సమాజంలో తమ స్థాయిని నిరూపించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కొందరు అవసరం లేకపోయినా ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. స్నేహితుడికి కారు ఉందని కారు కొనాలనుకోవడం, బంధువులు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని పోటీ పడటం, ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు చేయడం వంటివి ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతాయి. అప్పు తీసుకోవడం ఎప్పుడూ తప్పు కాదు. ఇల్లు, చదువు లేదా ఆదాయాన్ని పెంచే అవసరాల కోసం సరైన ప్రణాళికతో రుణం తీసుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉండవచ్చు. కానీ కేవలం హోదా కోసం చేసే అప్పులు భవిష్యత్తు ఆదాయాన్ని ముందుగానే ఖర్చు చేసేలా చేస్తాయి.
స్కిల్స్ డెవెలప్ చేసుకోకపోవడం
డబ్బు సంపాదించాలంటే కష్టపడటం మాత్రమే కాదు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం, పనిలో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడం, అవకాశాలను గుర్తించడం కూడా అవసరం. ఒకే విధమైన పనికి పరిమితమై, కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపని వ్యక్తులు కొంతకాలానికి వెనుకబడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, తమ జ్ఞానాన్ని పెంచుకునే వారు మెరుగైన ఉద్యోగాలు, వ్యాపార అవకాశాలు, అదనపు ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషించగలుగుతారు. సంపాదన పెరగాలంటే మన సామర్థ్యం కూడా పెరగాలి అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
చెడు సాంగత్యం
మన చుట్టూ ఉండే వ్యక్తుల ప్రభావం మన ఆలోచనలపై, అలవాట్లపై పడుతుంది. జూదం, వ్యసనాలు, అనవసర విలాసాలు లేదా త్వరగా ధనవంతులు కావచ్చనే ఆశ చూపే అనుమానాస్పద పథకాల వైపు ప్రోత్సహించే వ్యక్తులతో ఎక్కువగా కలిసిమెలిసి ఉండటం ఆర్థిక నష్టాలకు కారణమవుతుంది. తక్కువ సమయంలో భారీ లాభాలు వస్తాయనే మాటలను నమ్మి, పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మన మేలు కోరే వ్యక్తుల సలహాలు తీసుకుంటూ, అన్నీ పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.