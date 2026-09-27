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- Top 10 Hardest Languages: ప్రపంచంలో నేర్చుకోవడానికి అత్యంత కష్టమైన టాప్ 10 భాషలు ఏంటో తెలుసా?
Top 10 Hardest Languages: ప్రపంచంలో నేర్చుకోవడానికి అత్యంత కష్టమైన టాప్ 10 భాషలు ఏంటో తెలుసా?
Top 10 Hardest Languages: ప్రపంచంలో వేలాది భాషలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని భాషలను నేర్చుకోవడం భాషా ప్రేమికులకు, విద్యార్థులకు పెద్ద సవాలుగా ఉంది. సంక్లిష్టమైన లిపి, వ్యాకరణం, ఉచ్ఛారణలు, సాస్కృతిక వ్యత్యాసాల వల్ల నేర్చుకోవడానికి కష్టమైన భాషలు ఏవో తెలుసా?
ఈ 10 భాషలు నేర్చుకోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు.. చుక్కలు కనిపిస్తాయి
కొత్త భాష నేర్చుకోవడం ఎప్పుడూ ఒక క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్సే. కానీ కొన్ని భాషలు నేర్చుకోవడం మాత్రం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వారికి కొన్ని భాషలు నేర్చుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ గ్రామర్, వింత లిపి, వేర్వేరు టోన్స్, సాంస్కృతిక లోతులు ఈ భాషలను నేర్చుకోవడంలో పెద్ద సవాలుగా మారుతాయి. ప్రపంచంలో నేర్చుకోవడానికి అత్యంత కష్టమైన టాప్ 10 భాషల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాండరిన్ చైనీస్, అరబిక్
మ్యాండరిన్ ఒక టోనల్ లాంగ్వేజ్. అంటే మనం పలికే ఉచ్ఛారణను బట్టి ఒకే ప దానికి రకరకాల అర్థాలు వస్తాయి. వేల సంఖ్యలో ఉండే క్యారెక్టర్లు, క్లిష్టమైన సామెతల వల్ల ఈ భాషను నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం. ఇక అరబిక్ విషయానికి వస్తే, ఇది కుడి నుండి ఎడమకు రాస్తారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి రకరకాల మాండలికాలు ఉంటాయి. అక్షరం ఉండే స్థానాన్ని బట్టి దాని రూపం మారుతుంది. దీనికి తోడు మోడర్న్ స్టాండర్డ్ అరబిక్ నేర్చుకోవడం మరింత కష్టమైన పని.
జపనీస్, హంగేరియన్
జపనీస్ భాషలో హిరాగానా, కటాకానా, కాంజీ అని మూడు రకాల రైటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. వీటిని గుర్తుంచుకోవడానికి చాలా టైమ్ పడుతుంది. ఇక్కడ గ్రామర్, మాట్లాడేటప్పుడు వాడే మర్యాద పూర్వక పదాలు చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి. ఇక హంగేరియన్ భాష వర్డ్ ఆర్డర్ మీద ఆధారపడదు. కేస్ సఫిక్స్ల మీద ఆధారపడుతుంది. ప్రత్యేకమైన శబ్దాలు, ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండే అచ్చులు, సామెతలు ఈ భాషను కష్టతరం చేస్తాయి.
కొరియన్, ఫిన్నిష్
కొరియన్ భాష సబ్జెక్ట్-ఆబ్జెక్ట్-వెర్బ్ అనే భిన్నమైన వాక్య నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఏ ఇతర భాషా కుటుంబంతోనూ సంబంధం లేని లాంగ్వేజ్ ఐసోలేట్. ఇందులో రకరకాల గౌరవ సూచక పదాలు, ఒకేలా వినబడే అనేక పదాలు నేర్చుకునేవారిని గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి.
ఫిన్నిష్ భాషలో ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉండదు. కానీ సుమారు 15 రకాల గ్రామాటికల్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఇందులో ‘a’, ‘the’ వంటి ఆర్టికల్స్ ఉండవు. ఇది ఇండో-యూరోపియన్ భాషలకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది.
బాస్క్, నవాహో
బాస్క్, నవాహో భాషలు నేర్చుకోవడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. ఇవి ఒంటరిగా విడిపోయిన భాషలు కావడం, చాలా అరుదైన పదజాలం ఉండటం వల్ల వీటికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. నవాహో భాషలో డిస్క్రిప్టివ్ వెర్బ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. పురాతన కాలం నాటి నిబంధనలు ఈ భాషా నిర్మాణంలో భాగమై ఉంటాయి.
ఐస్లాండిక్, పోలిష్
ఐస్లాండిక్, పోలిష్ భాషలు కూడా అత్యంత కష్టమైన టాప్ 10 జాబితాలో ఉన్నాయి. పోలిష్ భాషలో ఉచ్చారణ చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ గ్రామర్ సిస్టమ్ నేర్చుకునేవారికి కన్ఫ్యూజన్ కలిగిస్తుంది. ఐస్లాండిక్ భాష తన పురాతన మూలాలను అలాగే కాపాడుకుంటూ వచ్చింది. ఈ ప్రాచీన నిర్మాణాలు, అరుదైన పదాల వల్ల ఈ రెండూ నేర్చుకోవడం పెద్ద సవాలుగా మారాయి.