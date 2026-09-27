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- Post Office vs SBI: రూ. 10 వేలు దాస్తే ₹17 లక్షలా? పోస్ట్ ఆఫీస్ vs ఎస్బీఐ.. ఎందులో ఎక్కువ లాభం వస్తుందో తెలుసా?
Post Office vs SBI: రూ. 10 వేలు దాస్తే ₹17 లక్షలా? పోస్ట్ ఆఫీస్ vs ఎస్బీఐ.. ఎందులో ఎక్కువ లాభం వస్తుందో తెలుసా?
Post Office RD vs SBI RD: సురక్షితమైన రాబడి, పొదుపు కోరుకునేవారికి రికరింగ్ డిపాజిట్ ఒక అద్భుతమైన మార్గం. ప్రతి నెలా ఒక నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తూ దీర్ఘకాలంలో పెద్ద నిధిని సమకూర్చుకోవచ్చు.అయితే, పోస్ట్ ఆఫీస్ vs ఎస్బీఐ లలో ఏది బెస్ట్?
రిస్క్ లేకుండా జాక్పాట్ రిటర్న్స్.. ఆర్డీ స్కీమ్లో ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్?
మీరు ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా ప్రతి నెలా కొద్దికొద్దిగా పొదుపు చేస్తూ భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద ఫండ్ ని నిర్మించాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) అనేది ఒక అద్భుతమైన ఫైనాన్షియల్ ఆప్షన్. భారతీయ తపాలా శాఖ తో పాటు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా తమ కస్టమర్లకు ఆర్డీ సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండు సంస్థల్లో వడ్డీ రేట్లు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీ చేతికి అందే మొత్తం కూడా మారుతుంది.
ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం, మీరు ప్రతి నెలా ₹10,000 చొప్పున 10 ఏళ్ల పాటు సేవ్ చేస్తే ఏ స్కీమ్ లో ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ వస్తుందో పూర్తి లెక్కలతో సహా ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ నిబంధనలు.. వడ్డీ రేటు వివరాలు ఇవే
పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ పై ప్రస్తుతం ఏడాదికి 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు లభిస్తోంది. ఈ వడ్డీ ప్రతి త్రైమాసికం లో కాంపౌండింగ్ అవుతుంది. ఈ స్కీమ్ ప్రాథమిక కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే, ఇన్వెస్టర్లు తమకు కావాలనుకుంటే మెచ్యూరిటీ పూర్తయిన తర్వాత దీనిని మరో 5 సంవత్సరాల పాటు పొడిగించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా సపోర్టు ఇస్తున్న స్కీమ్ కాబట్టి, ఇందులో పెట్టే పెట్టుబడి అత్యంత సురక్షితమైనదిగా భావిస్తారు.
ఎస్బీఐ ఆర్డీ వడ్డీ నిబంధనలు
మరోవైపు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో సాధారణ పౌరులకు అందించే ఆర్డీ పై ప్రస్తుతం ఏడాదికి 6.5 శాతం వడ్డీ రేటు అందుతోంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు దీని కంటే కాస్త అదనంగా వడ్డీ లభిస్తుంది. బ్యాంక్ రికరింగ్ డిపాజిట్ లో కూడా ప్రతి నెలా ఒక స్థిరమైన మొత్తాన్ని జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత అసలు, వడ్డీ కలిపి మొత్తం సొమ్మును డిపాజిటర్ ఖాతాలో వేస్తారు.
నెలకు ₹10,000 డిపాజిట్ చేస్తే వచ్చే ఫండ్ ఎంత?
ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి వరుసగా 10 ఏళ్ల పాటు ప్రతి నెలా ₹10,000 చొప్పున సేవింగ్స్ చేశారనుకుందాం..
• నెల డిపాజిట్: ₹10,000
• మొత్తం కాలపరిమితి: 10 ఏళ్లు (120 నెలలు)
• మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే మొత్తం సొమ్ము: ₹12,00,000 (రూ. 12 లక్షలు)
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ vs ఎస్బీఐ ఆర్డీ
ఈ మొత్తానికి పోస్ట్ ఆఫీస్, ఎస్బీఐ స్కీముల్లో అందే అంచనా మెచ్యూరిటీ వ్యత్యాసాన్ని గమనిస్తే..
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ క్యాలిక్యులేషన్
• నెలవారీ డిపాజిట్: ₹10,000
• మొత్తం డిపాజిట్: ₹12,00,000
• వడ్డీ రేటు: ఏటా 6.7%
అంచనా మెచ్యూరిటీ మొత్తం: సుమారు ₹17.2 లక్షలు అంటే, పదేళ్ల కాలంలో ఇన్వెస్టర్కు దాదాపు ₹5.2 లక్షలు కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే లాభంగా లభిస్తుంది.
ఎస్బీఐ ఆర్డీ క్యాలిక్యులేషన్
• నెలవారీ డిపాజిట్: ₹10,00,
• మొత్తం డిపాజిట్: ₹12,00,000
• వడ్డీ రేటు: ఏటా 6.5%
అంచనా మెచ్యూరిటీ మొత్తం: సుమారు ₹17 లక్షలు అంటే, ఇందులో ఇన్వెస్టర్కు దాదాపు ₹5 లక్షలు వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది.
ఏ స్కీమ్లో ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది?
ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లను ఆధారం చేసుకుని పోల్చి చూస్తే, ఎస్బీఐ ఆర్డీతో పోలిస్తే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల కస్టమర్లకు దాదాపు ₹20,000 నుండి ₹30,000 వరకు అదనంగా మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ దక్కే అవకాశం ఉంది. ఎస్బీఐ కంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ పై ఇచ్చే వడ్డీ రేటు కాస్త ఎక్కువగా ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
గమనిక: ఈ క్యాలిక్యులేషన్ సమాచారం కోసం మాత్రమే అందించాము. ఏ పథకంలోనైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సొంతంగా సమాచారాన్ని ధృవీకరించుకోవడం మంచిది.