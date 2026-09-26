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- Land of Horses : ఇక్కడ మనుషుల కంటే గుర్రాలే ఎక్కువ.. ల్యాండ్ ఆఫ్ హార్సెస్ గా పిలిచే దేశమేదో తెలుసా?
Land of Horses : ఇక్కడ మనుషుల కంటే గుర్రాలే ఎక్కువ.. ల్యాండ్ ఆఫ్ హార్సెస్ గా పిలిచే దేశమేదో తెలుసా?
సాధారణంగా ఏ దేశంలో అయినా మనుషుల జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుంది… పాడి పశువులు, జంతువుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఓ దేశంలో మనుషుల కంటే గుర్రాల జనాభే అధికంగా ఉంటుంది. ఇంతకీ ఆ దేశమేదో తెలుసా?
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ప్రపంచంలో ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. కొన్ని దేశాలు తమ ప్రకృతి అందాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటే.. మరికొన్ని దేశాలు తమ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలతో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. అయితే ఓ దేశానికి గుర్రాలు గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి... ఇక్కడ మనుషుల కంటే గుర్రాల సంఖ్యే ఎక్కువ. అదే ఆసియా ఖండంలోని మంగోలియా. విశాలమైన పచ్చిక బయళ్లు, విస్తారమైన ఎడారి ప్రాంతాలు, సంచార జీవనం, గుర్రాలతో ముడిపడిన సంస్కృతికి మంగోలియా ఎంతో ప్రసిద్ధి. అందుకే ఈ దేశాన్ని ‘ల్యాండ్ ఆఫ్ హార్సెస్’ అని కూడా పిలుస్తారు.
మంగోలియాలో మనుషుల కంటే గుర్రాలే ఎక్కువ..!
ప్రస్తుతం మంగోలియాలో సుమారు 35 లక్షల (3.5 మిలియన్స్) ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. అయితే ఈ దేశంలోని గుర్రాల సంఖ్య మాత్రం 40 లక్షల (4 మిలియన్స్) పైగానే ఉంటుంది... కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ఇక్కడ 50 లక్షలు (5 మిలియన్స్) వరకు గుర్రాలు ఉంటాయట. అంటే దేశంలోని మనుషుల సంఖ్యతో పోలిస్తే గుర్రాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
అయితే గుర్రాలు మాత్రమే కాదు.. మంగోలియాలో గొర్రెలు, మేకలు, పశువులు, ఒంటెలు వంటి పశుసంపద కూడా భారీగా ఉంటుంది. విస్తారమైన గడ్డి భూములు ఉండటం, పశువుల పెంపకంపై ఆధారపడే జీవన విధానం కొనసాగడం ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు.
మంగోలియన్స్ గుర్రాలను ఎందుకు పెంచుతారు?
మంగోలియాలో గుర్రాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటానికి అక్కడి భౌగోళిక పరిస్థితులు, సంప్రదాయ జీవన విధానమే ప్రధాన కారణం. దేశంలో విస్తారమైన పచ్చిక బయళ్లు ఉన్నాయి… కాబట్టి ఈ ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున పశువులను మేపడానికి అనువైన పరిస్థితులు ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అనేక మంగోలియన్ కుటుంబాలు పశుపోషణపై ఆధారపడి జీవిస్తుంటాయి. ఒకే కుటుంబానికి అనేక రకాల పశువులు ఉండటం సాధారణం. వీటిలో గుర్రాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. గుర్రాలు తక్కువ మేతతో కూడా కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోగలగడం, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించగలగడం వల్ల సంచార జీవనానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
మంగోలియాలోని సంప్రదాయ సంచార కుటుంబాల జీవితంలో గుర్రం కేవలం ఒక జంతువు కాదు. అది రవాణా సాధనం, జీవనోపాధికి తోడ్పడే వనరు, సాంస్కృతిక గుర్తింపు కూడా. విస్తారమైన పచ్చిక బయళ్ల మధ్య ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి కుటుంబాలు, పశువులతో కలిసి తరలిపోయే సమయంలో గుర్రాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
గతంలో గుర్రాలపై ప్రయాణించడం మంగోలియన్ సమాజంలో మరింత విస్తృతంగా ఉండేది. నేటి కాలంలో కార్లు, మోటార్ సైకిళ్లు వంటి ఆధునిక రవాణా సాధనాలు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గుర్రాల ప్రాధాన్యం పూర్తిగా తగ్గిపోలేదు. అక్కడ "గుర్రం లేని మంగోలియన్, రెక్కలు లేని పక్షి లాంటివాడు" అనే సామెత ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది... దీన్నిబట్టే వారు గుర్రానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తారో అర్థమవుతుంది.
చిన్న వయసు నుంచే గుర్రపు స్వారీ..
మంగోలియన్ సంస్కృతిలో పిల్లలకు చిన్న వయసు నుంచే గుర్రపు స్వారీ నేర్పించే సంప్రదాయం ఉంది. విశాలమైన మైదానాల్లో గుర్రాలను అదుపు చేయడం, వాటిపై ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడం అక్కడి గ్రామీణ జీవనంలో ఒక భాగం. గుర్రపు స్వారీపై ఉన్న ఈ నైపుణ్యం కేవలం వినోదానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. పశువులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలించడం, వాటిని పర్యవేక్షించడం వంటి రోజువారీ పనుల్లో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
మంగోలియాలో గుర్రాల పాలతో ప్రత్యేక పానీయం
మంగోలియాలో గుర్రాల నుంచి లభించే మారే పాలకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. గుర్రపు పాలను పులియబెట్టి తయారుచేసే సంప్రదాయ పానీయాన్ని ఐరాగ్ (Airag) అంటారు. ఇది మంగోలియన్ ఆహార సంస్కృతిలో ప్రసిద్ధి చెందిన పానీయం.
అంతేకాదు కొన్ని ప్రాంతాల్లో గుర్రపు మాంసాన్ని కూడా ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే మంగోలియన్ల ఆహారంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో గుర్రపు మాంసమే ప్రధానమని చెప్పడం సరికాదు. స్థానిక పరిస్థితులు, కుటుంబ సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఆహారపు అలవాట్లు మారుతుంటాయి.
మంగోలియన్ పండుగల్లో గుర్రాలకు ప్రత్యేక స్థానం
మంగోలియాలో జరిగే నాదమ్ (Naadam) అనే సంప్రదాయ క్రీడా ఉత్సవంలో గుర్రపు పందేలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ ఉత్సవంలో గుర్రపు పందేలు, విలువిద్య, రెజ్లింగ్ ప్రధాన క్రీడలుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నాదమ్లో జరిగే గుర్రపు పందేలు సాధారణ రేసులతో పోలిస్తే ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. యువ రైడర్లు విస్తారమైన మైదానాల్లో గుర్రాలను పరుగులు పెట్టిస్తారు. ఈ పోటీలకు మంగోలియన్ సంస్కృతిలో ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉంది.
మంగోలియా చరిత్రతో ముడిపడిన గుర్రాలు
మంగోలియాకు గుర్రాలతో ఉన్న అనుబంధం శతాబ్దాల నాటిది. చరిత్రలో మంగోల్ సామ్రాజ్యం విస్తరించిన కాలంలో గుర్రాలు సైనిక శక్తికి అత్యంత కీలకంగా ఉండేవి. ముఖ్యంగా చెంఘీజ్ ఖాన్ కాలంలో వేగంగా కదిలే గుర్రపు దళాలు మంగోల్ సైన్యానికి ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
విస్తారమైన ఆసియా భూభాగాల్లో వేగంగా ప్రయాణించడానికి గుర్రాలు అందించిన సహాయం మంగోల్ చరిత్రలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ చారిత్రక అనుబంధం కూడా నేటి మంగోలియన్ సంస్కృతిలో గుర్రాలకు ఉన్న గౌరవానికి ఒక కారణంగా భావించవచ్చు.
మంగోలియాలో కఠినమైన వాతావరణాన్ని తట్టుకునే గుర్రాలు
మంగోలియాలో శీతాకాలం చాలా కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో పాటు మంచు, బలమైన చల్లని గాలులు వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతుంటాయి. ఇలాంటి వాతావరణంలో కూడా స్థానిక గుర్రాలు బయటే జీవిస్తూ మేతను వెతుక్కుంటాయి.
మంగోలియన్ గుర్రాలు సాధారణంగా చిన్న పరిమాణంలో, దృఢమైన శరీర నిర్మాణంతో ఉంటాయి. ఎక్కువగా ప్రత్యేక పాకల్లో ఉంచి పెంచడం కంటే సహజ వాతావరణంలో మేత మేయడానికి వదిలే పద్ధతి ఇక్కడి సంప్రదాయ పశుపోషణలో కనిపిస్తుంది. ఈ కారణంగా మంగోలియన్ గుర్రాలు కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితులకు అలవాటు పడిన జంతువులుగా గుర్తింపు పొందాయి.
గుర్రం అంటే మంగోలియన్లకు ఒక జీవన భాగం
మంగోలియాలో గుర్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది… అక్కడ దీన్ని కేవలం జంతువుగా చూడలేం. దేశ చరిత్ర, పండుగలు, ఆహారం, రవాణా, పశుపోషణ, గ్రామీణ జీవన విధానం.. ఇలా అనేక అంశాల్లో గుర్రం భాగమైపోయింది. అందుకే అక్కడ గుర్రానికి సంబంధించిన సామెతలు, పాటలు, కథలు, సంప్రదాయాలు కూడా కనిపిస్తాయి.
విశాలమైన స్టెప్పీ భూముల్లో గుర్రాల మందలు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ కనిపించడం మంగోలియా ప్రత్యేక దృశ్యాల్లో ఒకటి. ఆధునిక ప్రపంచం వేగంగా మారుతున్నప్పటికీ, దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో గుర్రాలు ఇప్పటికీ ప్రజల దైనందిన జీవితంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఇదే కారణంగా మంగోలియాను ‘ల్యాండ్ ఆఫ్ హార్సెస్’ అని పిలిచే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.