Strange Traditions: వధూవరులు మంటలపై నడిచే పెళ్లి.. ఛత్తీస్గఢ్లో వింత సంప్రదాయం వైరల్
Fire walking wedding : ఛత్తీస్గఢ్లో పెళ్లి జంట మండుతున్న నిప్పులపై నడిచే వింత సంప్రదాయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కులదైవాల ఆశీస్సుల కోసం ప్రాణాలకు తెగించి ఆచరించే ఈ ఆచారం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
వధూవరులకు అగ్ని పరీక్ష.. ఈ గ్రామంలో నిప్పులపై నడవకపోతే పెళ్లి కాదట!
మన దేశం భిన్నత్వానికి పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆచారాలు, జిల్లాను బట్టి సంప్రదాయాలు మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని సంప్రదాయాలు వినడానికి వింతగా ఉన్నా, మరికొన్ని మాత్రం చూస్తుంటేనే ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉంటాయి. తాజాగా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక పెళ్లి తంతు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. సాధారణంగా పెళ్లిళ్లలో అగ్ని సాక్షిగా ఏడడుగులు వేస్తారు.. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏకంగా మండుతున్న నిప్పులపై నడుస్తూ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
నిప్పులపై నడక.. కులదైవానికి మొక్కు!
ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయ్గఢ్ జిల్లా పరిసర గ్రామాల్లో ఒక వింత ఆచారం కొన్ని తరాలుగా వస్తోంది. అక్కడ పెళ్లి జరగాలంటే కేవలం మంగళసూత్రం, సప్తపదులు ఉంటే సరిపోదు. పెళ్లి పూర్తయిన వెంటనే నూతన వధూవరులు ఇద్దరూ మండుతున్న అగ్నిగుండంపై నడవాల్సిందే. ఇది తమ కులదైవం ఆజ్ఞ అని, ఇలా చేయడం వల్ల నూతన దంపతులపై దేవుడి ఆశీస్సులు ఉంటాయని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం. ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించకపోతే తమ కుటుంబ దేవతలు కోపిస్తారని, సంసారంలో కష్టాలు వస్తాయని వారు బలంగా నమ్ముతారు.
కఠినమైన ఉపవాస దీక్షలు కూడా ఉంటాయి..
ఈ అగ్ని నడక వెనుక భారీ కసరత్తే ఉంటుంది. పెళ్లి రోజున కుటుంబ సభ్యులు అత్యంత నిష్ఠతో ఉపవాసం ఉంటారు. కొందరు కనీసం నీళ్లు కూడా ముట్టకుండా ఉండి ఈ క్రతువును పూర్తి చేస్తారు. పెళ్లి మండపం వద్ద కట్టెలు పేర్చి పెద్ద ఎత్తున మంటలు వేస్తారు. ఆ మంటలు కాస్త తగ్గి, నిప్పులు ఎర్రటి సెగలు కక్కుతున్న సమయంలో వధూవరులు తమ పాదరక్షలను వదిలేసి, ఆ నిప్పులపై నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, అంతటి వేడిలో నడిచినా తమకు ఎటువంటి గాయాలు కావని, అంతా దైవ నిర్ణయమని వారు చెబుతుండటం విశేషం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు
సాధారణంగా హిందూ వివాహాల్లో అగ్ని దేవుడిని సాక్షిగా భావిస్తారు. "అగ్ని మీఢే పురోహితం" అంటూ హోమ గుండం చుట్టూ తిరగడం మనకు తెలుసు. కానీ ఇలా నేరుగా నిప్పుల మీద నడవడం మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఈ వేడుకను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి జనం వేల సంఖ్యలో తరలివస్తారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్ కావడంతో, నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "నమ్మకానికి కూడా హద్దు ఉండాలి" అని కొందరు అంటుంటే, "వారి సంస్కృతిని గౌరవించాలి" అని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా, టెక్నాలజీ యుగంలోనూ ఇలాంటి ప్రాచీన సంప్రదాయాలు కొనసాగడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.