Productivity Tips : చిరుత వేగం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇదే.. ఈ ట్రిక్ పాటిస్తే మీరు కూడా సూపర్ సక్సెస్ అవుతారు !
Productivity Tips : చిరుత పులి తన జీవితంలో 90 శాతం సమయం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కేటాయిస్తుందని మీకు తెలుసా? ఎందుకు ఇంత టైమ్ కేటాయిస్తుంది? దీని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏమిటి?
సక్సెస్ అవ్వాలంటే చిరుతలా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి
భూమి మీద అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తే జంతువు ఏది అంటే మనందరికీ వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు చిరుత పులి. గాలి వేగంతో దూసుకెళ్లే ఈ జంతువు వేటలో తనకు తానే సాటి. అయితే, చిరుత పులి తన జీవిత కాలంలో దాదాపు 90 శాతం సమయాన్ని ఏమీ చేయకుండా కేవలం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికే కేటాయిస్తుందని మీకు తెలుసా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, ఇది నిజం. చిరుత పులి తీసుకునే ఈ సుదీర్ఘ విశ్రాంతి వెనుక ఒక బలమైన కారణం, సైన్స్ ఉంది.
భూమిపై అత్యంత వేగవంతమైన వేటగాడు
చిరుత పులి వేటాడటం మొదలుపెడితే దాని వేగం ఊహకందదు. కేవలం 3 సెకన్లలోనే సున్నా నుండి గంటకు 112 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. సాధారణంగా చిరుత తన వేటను వెంబడించే సమయం కేవలం 20 నుండి 30 సెకన్లు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ స్వల్ప కాలంలోనే అది తన శక్తిని మొత్తం ఉపయోగిస్తుంది.
వేట తర్వాత విశ్రాంతి ఎందుకు తప్పనిసరి?
చిరుత పులి వేటను వెంబడించిన తర్వాత, అది సఫలమైనా లేదా విఫలమైనా సరే, కనీసం 30 నిమిషాల పాటు కదలకుండా విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే, ఆ పరుగు సమయంలో దాని శరీర ఉష్ణోగ్రత విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఒకవేళ అది విశ్రాంతి తీసుకోకుండా అలాగే పరుగు కొనసాగిస్తే, ఆ వేడికి దాని మెదడు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. పరుగు సమయంలో దాని గుండె నిమిషానికి 250 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. శరీరంలోని కండరాలు భూమిపై ఉన్న ఏ ఇతర జంతువు కంటే వేగంగా లాక్టిక్ యాసిడ్ ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ శారీరక ఒత్తిడి నుండి కోలుకోవడానికి దానికి విశ్రాంతి అత్యంత అవసరం.
వైఫల్యం నుండి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఇదే
చిరుత పులులు తమ వేటలో కేవలం 50 శాతం మాత్రమే విజయం సాధిస్తాయి. అంటే సగం సార్లు అవి ఓడిపోతాయి. కానీ, ప్రతి ఓటమి తర్వాత చిరుత వెంటనే మరో వేట కోసం పరుగెత్తదు. ఓటమి వల్ల కలిగిన అలసట నుండి శరీరం పూర్తిగా కోలుకునే వరకు వేచి ఉంటుంది. సంపూర్ణంగా శక్తిని పుంజుకున్న తర్వాతే కొత్త ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. ఇది మన మనుషులకు ఒక గొప్ప పాఠం.
మానవ ఉత్పాదకతకు చిరుత సూత్రం
చాలామంది మనుషులు ఒక ప్రయత్నంలో విఫలమైనప్పుడు, వెంటనే విశ్రాంతి లేకుండా మరో ప్రయత్నం చేస్తారు. దీనివల్ల మొదటి ప్రయత్నం కంటే రెండో ప్రయత్నంలో ఎక్కువ అలసట చెందుతారు. మూడో ప్రయత్నానికి వచ్చేసరికి పూర్తిగా నీరసించిపోతారు. దీన్నే మనం నిబద్ధత అని పొరపడతామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ చిరుత పులి అలా చేయదు. దాని ప్రాధాన్యం ఎప్పుడూ రికవరీకే. చిరుత తన జీవితంలో 90% విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది కాబట్టే, మిగిలిన 10% సమయంలో అది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన జంతువుగా రాణించగలుగుతోంది. మీ ప్రోడక్టివిటీ కూడా మీరు తీసుకునే విశ్రాంతి, రికవరీ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది.