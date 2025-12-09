మీరుకూడా రిమోట్ తోనే టీవిని ఆఫ్ చేస్తున్నారా...? అయితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
చాలామంది టివి చూసినంత సేపు చూసి రిమోట్ తో ఆఫ్ చేసేస్తుంటారు. మరీముఖ్యంగా రాత్రుళ్లు లేచి స్విచ్ ఆఫ్ చేసే ఓపికలేక రిమోట్ తోనే కట్టేస్తుంటారు... స్విచ్ ఆఫ్ చేయరు. ఇలాచేయడంవల్ల ఎంత నష్టమో తెలుసా?
రిమోట్ తో టీవి ఆపితే ఇంత నష్టమా..!
చాలామందికి పడుకునే ముందు రిమోట్తోనే టీవీని ఆఫ్ చేసే అలవాటుంది... అన్ప్లగ్ చేయరు. మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తుంటే ఈరోజే ఈ అలవాటును మార్చుకోవాలి. రిమోట్తో టీవీని ఆఫ్ చేస్తే అది టీవీని ఆఫ్ చేయదు, స్టాండ్బై మోడ్లోనే ఉంచుతుంది. దీనివల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి.
టీవీని కేవలం రిమోట్తో ఆఫ్ చేసినప్పుడు అది పూర్తిగా ఆఫ్ అవ్వదు.. స్టాండ్బై మోడ్లో కరెంట్ వాడుకుంటూనే ఉంటుంది. ఇలా ఒక చిన్న టీవీ వల్ల కూడా సంవత్సరానికి 100 నుంచి 150 రూపాయల అదనపు బిల్లు రావచ్చు. అదే పెద్ద టీవీ అయితే 300 రూపాయల వరకు బిల్లు రావొచ్చు.
టీవీని అన్ప్లగ్ చేయడం వల్ల ఈ అనవసరమైన కరెంట్ వాడకం వెంటనే ఆగిపోతుంది. ఇలా నెల నెలా కొంత డబ్బు ఆదా అవుతుంది. కరెంట్ ఆదా చేయడానికి మీ టీవీని అన్ప్లగ్ చేయడం ఒక తెలివైన, ప్రయోజనకరమైన అలవాటు.
టీవీ దెబ్బతినే అవకాశం
చాలామంది తమ టీవీతో పాటు స్టెబిలైజర్ వాడరు. దీనివల్ల వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల టీవీ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. రాత్రిపూట వోల్టేజ్లో ఆకస్మిక మార్పులు సర్క్యూట్ ఫెయిల్యూర్కు కారణం కావచ్చు. ఇది టీవీ పాడయ్యే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. పవర్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు టీవీని సాకెట్ నుంచి అన్ప్లగ్ చేయడం పూర్తి భద్రతను ఇస్తుంది. వర్షాకాలం, శీతాకాలంలో ఇది చాలా ముఖ్యం.
టీవి జీవితకాలంపై ప్రభావం...
రిమోట్ తో టీవీని ఆపడం దాని జీవితకాలాన్ని తగ్గించవచ్చు. స్టాండ్బై మోడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా టీవీ ద్వారా కరెంట్ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఇది టీవీ లోపలి భాగాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కాలక్రమేణా, ఈ భాగాలు బలహీనపడి టీవీ జీవితకాలాన్ని తగ్గిస్తాయి.
ప్రతి రాత్రి మీ టీవీని అన్ప్లగ్ చేయడం వల్ల దానికి పవర్ సప్లై పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. ఇది దాని భాగాలపై అనవసరమైన ఒత్తిడిని నివారిస్తుంది. దీనివల్ల టీవీ జీవితకాలంపై ప్రభావం పడదు, అది ఎక్కువ కాలం సజావుగా పనిచేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
టీవి పెర్ఫార్మెన్స్ పై ఎఫెక్ట్..
మొబైల్ ఫోన్ లాగే స్మార్ట్ టీవీని అప్పుడప్పుడు పూర్తిగా ఆఫ్ చేయడం వల్ల దాని సాఫ్ట్వేర్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది, కాష్ మెమరీ క్లియర్ అవుతుంది. ఇది ఛానెల్లను మార్చడం, యాప్లను తెరవడం వంటి ప్రక్రియలను వేగవంతం చేస్తుంది. టీవీ నెమ్మదించకుండా నివారిస్తుంది.
నిరంతరం పవర్ ఆన్లో ఉండటం వల్ల ట్రాన్సిస్టర్లు, పిక్సెల్లపై ప్రభావం పడుతుంది. ఇది కాలక్రమేణా బ్రైట్నెస్ను తగ్గిస్తుంది. రాత్రంతా పూర్తిగా ఆఫ్ చేయడం వల్ల స్క్రీన్ ఎక్కువ కాలం స్పష్టంగా, షార్ప్గా ఉంటుంది.