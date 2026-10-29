Telangana Village: మధ్యాహ్నం 4 గంటలకే చీకటిపడే వింత గ్రామం... ఎక్కడుందో తెలుసా?
Telangana Village: సాధారణంగా సాయంత్రం 5,6 గంటల తర్వాత చీకటి పడుతుంది. కానీ తెలంగాణలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం సాయంత్రం 4కే చీకట్లు పట్టేస్తాయి. సూర్యుడు ఉన్నా రాత్రి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉంది? అంత త్వరగా చీకటి పడటానికి కారణమేంటి?
చుట్టూ కొండలు.. సాయంత్రానికే చీకట్లు!
తెలంగాణలోని పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉన్న ఉన్నటువంటి ఈ కోదూరుపాక గ్రామం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ గ్రామం చుట్టూ నాలుగు భారీ గుట్టలు ఉండటం వల్ల సాయంత్రం వేళ సూర్యుడు వెలుగు గ్రామంపై పడకుండా అడ్డుపడుతుంది. దానివల్ల కొండకు అవతల ఉన్న ఊర్లో వెలుగు ఉన్నా...ఈ గ్రామంలో చీకటి అలుముకుంటుంది.
పాముబండ గుట్ట, గొల్లగుట్ట, రంగనాయకుల గుట్ట, దేవునిపల్లి గుట్ట.. ఈ నాలుగు గుట్టలు కోదూరుపాక గ్రామానికి ప్రత్యేకమైన భౌగోళిక స్వరూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. గ్రామం చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు ఉండటంతో సూర్యుడి కదలికను బట్టి గ్రామానికి అందే వెలుతురులో మార్పులు కనిపిస్తాయి.
సాయంత్రం 3:30 గంటలకే చీకటి!
కోదూరుపాకలో సాయంత్రం 3:30 నుంచి 4 గంటల మధ్యే చీకటి పడినట్లు అనిపిస్తుందని స్థానికులు చెబుతుంటారు. సాధారణంగా ఈ సమయంలో చాలా ప్రాంతాల్లో పగటి వెలుతురు ఉంటుంది. కానీ ఈ గ్రామంలో మాత్రం చుట్టూ ఉన్న గుట్టల నీడలు పడటంతో వెలుతురు తగ్గిపోయి, రాత్రిలా అనిపిస్తుంది.
సూర్యుడు అస్తమించకముందే చీకటి పట్టేస్తుంది. కొండల నీడలు గ్రామాన్ని కమ్ముకోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఈ గ్రామంలో సాయంత్రం సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
గ్రామస్తుల దినచర్యలోనూ మార్పులు
సాధారణంగా సాయంత్రం వేళ పనులు ముగించుకుని ఇళ్లకు చేరుకునే వారు చాలామంది ఉంటారు. అయితే కోదూరుపాకలో వెలుతురు త్వరగా తగ్గిపోవడంతో స్థానికులు తమ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వ్యవసాయ పనులు, ఇతర బయట పనులు చేసేవారు చీకటి పడకముందే ఇళ్లకు చేరుకునేలా తమ దినచర్యను మార్చుకుంటారు.
చుట్టూ ఉన్న కొండల వల్ల ఒకే ప్రాంతంలో సూర్యరశ్మి అందే సమయం మారవచ్చు. కొండల ఎత్తు, దిశ, గ్రామం ఉన్న ప్రదేశం వంటి అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. కోదూరుపాకలోనూ ఈ భౌగోళిక పరిస్థితులే సాయంత్రం వేళ వెలుతురు త్వరగా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రకృతి సృష్టించిన ప్రత్యేకత
ప్రకృతిలోని భౌగోళిక పరిస్థితులు మనుషుల జీవన విధానాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో చెప్పడానికి కోదూరుపాక ఒక ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ. ఒకవైపు ఎత్తైన గుట్టలు, మరోవైపు వాటి నీడల్లో త్వరగా చీకటిని కమ్ముకునే గ్రామం.. ఈ ప్రత్యేకతే కోదూరుపాకను ఆసక్తికరంగా నిలిచింది. అయితే అన్ని కాలాల్లోనూ ఇదే సమయానికి చీకటి పడుతుందని చెప్పలేం.
సో మీకు ఇంకో సందేహం రావొచ్చు. కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన ‘క’ సినిమాలో ఉన్న ఊరు ఇదేనా అని. కానీ కాదు. బహుశా...కోదూరుపాక గ్రామాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సినిమా తీశారేమో అనిపిస్తుంది. అయితే సినిమాలో చూపించిన కృష్ణగిరి గ్రామం ఇదే అని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవు.