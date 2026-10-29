- Home
- Feature
- Indian Foods: విదేశీయులు కోట్లు పెట్టి కొంటున్న టాప్ ఇండియన్ ఫుడ్స్.. ఎక్కువ రేటు పలికే ఐటమ్ ఏంటో తెలుసా?
Indian Foods: విదేశీయులు కోట్లు పెట్టి కొంటున్న టాప్ ఇండియన్ ఫుడ్స్.. ఎక్కువ రేటు పలికే ఐటమ్ ఏంటో తెలుసా?
Indian Foods: భారతదేశం అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తువచ్చేది సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలే కాకుండా అద్భుతమైన రుచులు, ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు కూడా. మన దేశంలో ఎంతో సాధారణంగా లభించే కొన్ని పుడ్స్ విదేశాలలో ఏకంగా లక్షలు పెట్టి కొంటుంటారు. అవి ఏంటో తెలుసా?
మునగాకు (Moringa Leaves):
సాధారణంగా మన పెరట్లో, చెట్ల మీద దొరికే వాటిని మనం అంతగా పట్టించుకోము. కానీ, వాటిలో ఉన్న అనూహ్యమైన పోషక విలువల కారణంగా విదేశీయులు వాటిని "సూపర్ ఫుడ్స్"గా గుర్తిస్తూ బంగారంతో సమానంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. విదేశీ మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న టాప్-5 భారతీయ ఆహార పదార్థాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?
మన దేశంలో మునగాకు చాలా మందికి సుపరిచితమే. గ్రామాల్లోనైతే ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక మునగ చెట్టు కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. మనలో చాలామంది దీనిని ఉచితంగా లభించే ఒక సాధారణ ఆకుకూరగా మాత్రమే చూస్తారు. కానీ విదేశీయులు మాత్రం దీనిని 'మోరింగా సూపర్ ఫుడ్' (Moringa Superfood) అని పిలుస్తూ అమితంగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ ఆకులను ఎండబెట్టి పౌడర్ రూపంలో తయారు చేసుకుని, కిలో ఏకంగా రూ.6,000 పైచిలుకు వెచ్చించి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇందులో ఉండే ఔషధ గుణాలు, విటమిన్లు శరీరదృఢత్వానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని వారు నమ్ముతున్నారు.
మఖానా (Fox Nuts):
మన దేశంలో, ముఖ్యంగా బీహార్ రాష్ట్రంలోని చెరువులు - సరస్సులలో పండే తామర గింజలనే 'మఖానా' అంటారు . వీటిని అమెరికన్ల తో పాటు ఇతర దేశాల ప్రజలు 'ఫాక్స్ నట్స్' పేరుతో పిలుస్తూ ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండిగా తింటున్నారు. మనం సినిమా థియేటర్లలో పాప్కార్న్ ఎలా తింటామో, విదేశాల్లో అలాగే మఖానాను రోస్ట్ చేసి స్నాక్స్లా ఆరగిస్తున్నారు. అక్కడ కేవలం ఒక చిన్న ప్యాకెట్ ధర దాదాపు రూ.1,500 వరకు పలుకుతోందంటే దీనికి ఎంతటి డిమాండ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
గుచ్చి మష్రూమ్ (Gucchi Mushroom):
హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాలలో ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా పూర్తిగా సహజ సిద్ధంగా అడవుల్లో మొలిచే అరుదైన పుట్టకొడుగులనే 'గుచ్చి మష్రూమ్స్' అంటారు . వీటిని సేకరించడం చాలా కష్టం కాబట్టి, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కుబేరులు, సంపన్నులు వీటి కోసం ఎగబడుతుంటారు. ఈ ప్రత్యేకమైన పుట్టకొడుగుల కిలో ధర ఏకంగా రూ.40,000 వరకు పలుకుతుంది. ఇందులో ఉండే విశేషమైన పోషకాలు, ఔషధ గుణాల వల్లే దీనికి అంత భారీ ధర ఉంది.
మనోహరి గోల్డ్ టీ (Manohari Gold Tea)
మనలో చాలామంది ఉదయాన్నే కేవలం రూ.10 ఖర్చు పెట్టి సాధారణ టీ తాగి రోజును ప్రారంభిస్తాం. కానీ మన దేశంలోని అస్సాం ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా పండించే 'మనోహరి గోల్డ్ టీ' పొడి ధర మాత్రం సామాన్యులకు అందనంత దూరంలో ఉంది. అద్భుతమైన సువాసన, ప్రత్యేకమైన రుచి కలిగిన ఈ బంగారు రంగు టీ పౌడర్ను ప్రపంచంలోని బిలియనీర్లు కిలో లక్ష రూపాయలు వెచ్చించి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు (Kashmir Saffron):
ప్రపంచంలోనే అత్యంత నాణ్యమైన మరియు శ్రేష్టమైన కుంకుమపువ్వు మన దేశంలోని కాశ్మీర్లో లభిస్తుంది. దీనిని విదేశాల్లో ఎంతో విలువైన 'రెడ్ గోల్డ్' (ఎర్ర బంగారం) అని పిలుస్తారు . స్వచ్ఛతకు మారుపేరైన ఈ కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు కిలో ధర అక్షరాల రూ.5 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. వంటకాల్లో సువాసన కోసం, సౌందర్య సాధనాలలో.. ఆయుర్వేదంలో దీనికి సాటియైనది మరొకటి లేదు.
మొత్తంగా చూస్తే, మన దేశంలో అతి తక్కువ ధరకే లభించే అనేక సహజ సిద్ధమైన వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు విదేశీ మార్కెట్లో కోట్ల రూపాయల విలువైన సంపదగా మారుతున్నాయి. మన పూర్వీకులు అందించిన ఈ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను ఇప్పుడిప్పుడే ప్రపంచ దేశాలు గుర్తిస్తూ, వాటికోసం ఎంత ధర చెల్లించడానికైనా సిద్ధపడుతున్నాయి. మన పెరట్లో లభించే మొక్కలను, ప్రకృతి సిద్ధమైన వనరులను మనం కూడా గౌరవిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.