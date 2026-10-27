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- Duplicate Brand: ఈ చిన్న ట్రిక్ తో మార్కెట్లో దొరికే డూప్లికేట్ వస్తువుల్ని ఈజీగా కనిపెట్చొచ్చు
Duplicate Brand: ఈ చిన్న ట్రిక్ తో మార్కెట్లో దొరికే డూప్లికేట్ వస్తువుల్ని ఈజీగా కనిపెట్చొచ్చు
Duplicate Brand: మార్కెట్లో దొరికే చాలా బ్రాండ్లు నకిలీవే. కానీ వాటిని చూసి మోసపోతుంటాం. షూస్, హ్యాండ్బ్యాగులు, కాస్మెటిక్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, మొబైల్ ఛార్జర్ల వరకు ఏది కొన్నా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మరి ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ ను ఎలా గుర్తించాలి?
ఒరిజినలా, డూప్లికేటా?
మార్కెట్లో దొరికే చాలా బ్రాండ్లు నకిలీవే. కానీ వాటిని చూసి మోసపోతుంటాం. షూస్, హ్యాండ్బ్యాగులు, కాస్మెటిక్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, మొబైల్ ఛార్జర్ల వరకు ఏది కొన్నా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనం ఎంతో ఇష్టపడి కొనే బ్రాండెడ్ షూస్, అందమైన హ్యాండ్బ్యాగ్, ఖరీదైన పర్ఫ్యూమ్, మేకప్ వస్తువులు, మొబైల్ ఛార్జర్.. వీటిలో ఏది ఒరిజినల్, ఏది డూప్లికేట్ అని మనం వెంటనే గుర్తుపట్టగలమా?
షాపులో చూసినప్పుడు అచ్చం అసలైన దానిలాగే కనిపించే వస్తువు, ఇంటికి వచ్చాక నకిలీదని తెలిస్తే ఏం చేయాలి? అసలు వస్తువు పేరు, లోగో, ప్యాకింగ్ అన్నీ వాడేసి కస్టమర్లను మోసం చేయగలరా? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కచ్చితంగా మోసం చేస్తారు.
కొన్ని నకిలీ వస్తువులు చూడటానికి ఒరిజినల్ లాగే ఉంటాయి. కానీ వాటి క్వాలిటీ, భద్రత, మన్నికపై గ్యారెంటీ ఉండదు. తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఆశపడి మోసపోకండి. మనం కొనే వస్తువు అసలైనదా కాదా అని కనిపెట్టడానికి కొన్ని సింపుల్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి.
ఒకవేళ నకిలీ వస్తువు అంటగట్టి మోసం చేస్తే, ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి? డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయా? ఆన్లైన్లో కొన్న వస్తువులపైనా కంప్లైంట్ చేయొచ్చా? ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏయే వస్తువుల్లో డూప్లికేట్ సేల్స్?
బ్రాండెడ్ షూస్: నైక్ (Nike), అడిడాస్ (Adidas), ప్యూమా (Puma) లాంటి పాపులర్ కంపెనీల పేరుతో అమ్మే నకిలీ షూస్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.
స్పోర్ట్స్ జెర్సీలు: క్రికెట్, ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ల పేర్లు, టీమ్ లోగోలతో అమ్మే జెర్సీలు (Jerseys) అసలైనవో కాదో చెక్ చేసుకోండి.
హ్యాండ్బ్యాగులు (Women's Handbags): గూచీ (Gucci) లాంటి ఫేమస్ బ్రాండ్ల పేరుతో వచ్చే ఫేక్ హ్యాండ్బ్యాగులు చూడటానికి ఒరిజినల్ లాగే ఉంటాయి. కొనేటప్పుడు కాస్త అలెర్ట్గా ఉండాలి.
లగ్జరీ వాచీలు (Luxury Watches): రోలెక్స్ (Rolex), క్యాసియో (Casio) లాంటి బ్రాండ్ల పేరుతో మార్కెట్లో దొరికే నకిలీ వాచీల (Counterfeit Watches) విషయంలోనూ జాగ్రత్త అవసరం.
ఎలా కనిపెట్టాలి?
వస్తువు కుట్టు (Stitching), కంపెనీ లోగో (Logo), జిప్ (Zip), వాడిన మెటీరియల్ క్వాలిటీ, ప్రైస్ ట్యాగ్, కొన్నప్పుడు ఇచ్చిన బిల్లు (Bill/Invoice) సరిచూసుకోండి.
మేకప్ వస్తువులు
మేకప్ వస్తువులు (Makeup Products): మ్యాక్ (MAC), లాక్మే (Lakme), లోరియల్ (LOreal) లాంటి ఫేమస్ కంపెనీల పేరుతో అమ్మే లిప్స్టిక్, ఫౌండేషన్, కాంపాక్ట్ పౌడర్, మస్కారా లాంటివి కొనేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
పర్ఫ్యూమ్స్ (Perfumes): పాపులర్ బ్రాండ్ల పర్ఫ్యూమ్, బాడీ స్ప్రే కొనేటప్పుడు బాటిల్ షేప్, మూత క్వాలిటీ, లేబుల్, ప్యాకేజింగ్ సరిచూసుకోండి.
తయారీ వివరాలు
ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, తయారు చేసిన వారి వివరాలు (Manufacturer Details), బ్యాచ్ నంబర్, ఎక్స్పైరీ డేట్ గమనించండి. ఇండియాలో అమ్మే వస్తువులపై సరైన లేబుల్ వివరాలు ఉన్నాయో లేదో చూడండి.
నకిలీ కాస్మెటిక్స్తో ముప్పు
నకిలీ వస్తువుల్లో వాడే కెమికల్స్ (Ingredients) సురక్షితం కాకపోవచ్చు. వీటి వల్ల చర్మం మంట (Skin Irritation), ఎలర్జీ, కళ్ల మంట లాంటి సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే ఆథరైజ్డ్ సెల్లర్స్ దగ్గరే వస్తువులు కొనడం మంచిది.
తక్కువ ధరకు స్పేర్ పార్ట్స్ కొంటున్నారా?
వాహనాల స్పేర్ పార్ట్స్ (Automobile Spare Parts)
ఇంజిన్ స్మూత్గా తిరగడానికి వాడే ఇంజిన్ ఆయిల్ (Engine Oil), బండి స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసే బ్రేక్ ప్యాడ్స్ (Brake Pads), ఆయిల్లోని చెత్తను ఆపే ఆయిల్ ఫిల్టర్లు (Oil Filters) నకిలీవి అయితే బండి మైలేజ్, పికప్ దెబ్బతింటాయి. ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదమే. అందుకే ఆథరైజ్డ్ డీలర్ లేదా నమ్మకమైన సర్వీస్ సెంటర్లోనే వీటిని కొనాలి.
ఒరిజినల్ పార్ట్స్ను ఎలా గుర్తించాలి?
ప్యాకేజింగ్, బ్రాండ్ లోగో, పార్ట్ నంబర్, తయారీ వివరాలు చెక్ చేయండి. కంపెనీ ఇచ్చే క్యూఆర్ కోడ్ (QR Code) స్కాన్ చేసి అది అసలైనదో కాదో తెలుసుకోవచ్చు.
ఎక్కడ కొనడం సేఫ్?
ఆథరైజ్డ్ డీలర్లు, నమ్మకమైన సర్వీస్ సెంటర్లు లేదా కంపెనీ అఫీషియల్ సెల్లర్స్ దగ్గరే స్పేర్ పార్ట్స్ కొనడం ఎప్పుడూ మంచిది.
నాసిరకం ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు
మొబైల్ ఛార్జర్లు, కేబుల్స్, పవర్బ్యాంకులు
మొబైల్ ఛార్జర్లు (Mobile Chargers): యాపిల్ (Apple), శాంసంగ్ (Samsung) లాంటి బ్రాండ్ల పేరుతో అమ్మే నకిలీ ఛార్జర్లు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త. నాసిరకం ఛార్జర్ల వల్ల ఫోన్ వేడెక్కడం, షార్ట్ సర్క్యూట్ (Electrical Leakage) లాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.
ఛార్జింగ్ కేబుల్స్: యూఎస్బీ కేబుల్స్ (USB Cables), టైప్-సి కేబుల్స్ కొనేటప్పుడు వాటి క్వాలిటీ, కనెక్టర్, తయారీ వివరాలు చెక్ చేయండి. నాసిరకం కేబుల్స్ వల్ల ఛార్జింగ్ స్పీడ్, ఫోన్ బ్యాటరీ దెబ్బతింటాయి.
పవర్బ్యాంకులు: ఎక్కువ కెపాసిటీ అని చెప్పి అమ్మే పవర్బ్యాంకులు (Power Banks) కొనేటప్పుడు దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ, సేఫ్టీ ఫీచర్స్, తయారు చేసిన వారి వివరాలు గమనించండి.
ఇయర్బడ్స్, బ్యాటరీలు: ఫేమస్ బ్రాండ్ల పేరుతో వచ్చే నకిలీ ఇయర్బడ్స్ (Earbuds), రీప్లేస్మెంట్ బ్యాటరీలు కొనేటప్పుడు కూడా అలెర్ట్గా ఉండాలి. ప్యాకేజింగ్, బ్రాండ్ లోగో, సీరియల్ నంబర్ లాంటివి సరిచూసుకోండి.
నాసిరకం ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వల్ల ఫోన్ వేడెక్కడం, కరెంట్ షాక్, అగ్నిప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ముఖ్యం
వంటనూనె, నెయ్యి, టీ పొడి, కాఫీ
వంటనూనె (Cooking Oil): సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, పల్లి నూనె, కొబ్బరి నూనె లాంటివి కొనేటప్పుడు కల్తీ (Adulteration) గురించి జాగ్రత్త పడాలి. నూనె ప్యాకేజింగ్, సీల్, తయారీ వివరాలు చెక్ చేయండి.
నెయ్యి (Ghee): అసలైన నెయ్యి అని కొనే దాంట్లో వేరే కొవ్వులు కలిపే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే నెయ్యి లేబుల్, అందులో వాడిన పదార్థాలు (Ingredients List), తయారు చేసిన వారి వివరాలు గమనించండి.
టీ పొడి (Tea Powder): రంగు ఎక్కువగా ఉందనో, రేటు తక్కువగా ఉందనో క్వాలిటీని డిసైడ్ చేయకండి. నమ్మకమైన బ్రాండ్లనే ఎంచుకోండి. ప్యాకెట్ మీద ఉన్న తయారీ, ఎక్స్పైరీ డేట్స్ చెక్ చేయండి.
కాఫీ పొడి (Coffee Powder): కాఫీ పొడిలో చికోరి (Chicory) కలిపారా, ఎంత శాతం కలిపారో లేబుల్ మీద చూడండి.
కొనేటప్పుడు ప్యాకెట్ సీల్, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) లైసెన్స్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, తయారీ తేదీ, ఎక్స్పైరీ డేట్ చూశాకే కొనండి. నకిలీ లేదా కల్తీ ఆహార పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుంది!
తక్కువ ధరకు వస్తుందని చూడకుండా, ఫుడ్ క్వాలిటీ, సేఫ్టీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. వంటగదికి సరుకులు కొనేటప్పుడు కాస్త టైమ్ తీసుకుని లేబుల్ చెక్ చేస్తే, మీ కుటుంబ ఆరోగ్యం సేఫ్గా ఉంటుంది.
ఒరిజినలా, డూప్లికేటా? కనిపెట్టడం ఎలా?
మనం కొనే వస్తువు ఒరిజినలా, డూప్లికేటా? కనిపెట్టడం ఎలా?
రేటు మరీ తక్కువగా ఉందా?
ఒక వస్తువు సాధారణ ధర కంటే చాలా తక్కువకు అమ్ముతుంటే, దానికి కారణం ఏంటో అడగండి.
క్యూఆర్ కోడ్, సీరియల్ నంబర్ చెక్ చేయండి
వస్తువు మీద క్యూఆర్ కోడ్ లేదా సీరియల్ నంబర్ ఉంటే, బ్రాండ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా అది అసలైనదో కాదో చెక్ చేయండి.
ప్యాకింగ్, లేబుల్ చూడండి
బ్రాండ్ పేరులో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, బ్లర్ అయిన లోగో, నాసిరకం ప్యాకింగ్, తప్పుడు తయారీ వివరాలు ఉన్నాయేమో గమనించండి.
బిల్లు తీసుకోవడం మస్ట్
వస్తువు పేరు, రేటు, అమ్మిన వారి వివరాలు ఉన్న బిల్లును కచ్చితంగా తీసుకోండి. ఆన్లైన్లో కొంటే ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, పేమెంట్ రిసిప్ట్, సెల్లర్ పేరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. కంప్లైంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి.
డూప్లికేట్ వస్తువు కొనేస్తే ఏం చేయాలి?
పొరపాటున డూప్లికేట్ వస్తువు కొనేస్తే ఏం చేయాలి?
వస్తువును భద్రంగా ఉంచండి: ప్యాకింగ్, లేబుల్, సీరియల్ నంబర్ లాంటివి పడేయకండి.
ఫొటోలు తీయండి: వస్తువు లోగో, ప్యాకింగ్, అందులో ఉన్న లోపాలు, యాడ్స్లో ఇచ్చిన వివరాలను ఫొటోలు తీసి పెట్టుకోండి.
బిల్లు, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ దాచుకోండి:
ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఐడీ, పేమెంట్ రిసిప్ట్, సెల్లర్తో చేసిన చాటింగ్ వివరాలను కూడా భద్రపరుచుకోండి.
సెల్లర్కు రాతపూర్వకంగా చెప్పండి:
వస్తువు నకిలీదని లేదా యాడ్లో చెప్పిన క్వాలిటీ లేదని అనుమానం వస్తే, ఆ విషయాన్ని సెల్లర్కు తెలిపి డబ్బులు వాపస్ ఇవ్వాలని లేదా వేరే వస్తువు ఇవ్వాలని అడగండి.
ఆధారం దొరికేదాకా వాడకండి:
ముఖ్యంగా నకిలీ కాస్మెటిక్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఛార్జర్లు, బండి స్పేర్ పార్ట్స్ లాంటివి అస్సలు వాడకండి.
ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి?
నకిలీ వస్తువులపై ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి?
1. నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ - NCH
టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 1915
వస్తువు నకిలీదైనా, సెల్లర్ డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వకపోయినా, తప్పుడు యాడ్స్ ఇచ్చినా, ఆన్లైన్ ఆర్డర్ సమస్యలకైనా ముందుగా ఈ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించవచ్చు.
వెబ్సైట్: consumerhelpline.gov.in
వాట్సాప్ (WhatsApp) \ SMS: 88000 1915
ఈమెయిల్: nch-ca@gov.in
టైమింగ్స్: ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు.
2. కన్స్యూమర్ కమిషన్ - e-Jagriti
సెల్లర్ లేదా కంపెనీ మీ సమస్యను పట్టించుకోకపోతే, కన్స్యూమర్ కమిషన్ను ఆశ్రయించవచ్చు. కేసును బట్టి డబ్బులు వాపస్ ఇప్పించడం, నష్టపరిహారం లాంటివి కోరవచ్చు.
వెబ్సైట్: e-jagriti.gov.in
3. ఫుడ్ కల్తీ - FSSAI
వంటనూనె, నెయ్యి, టీ, కాఫీ లేదా ఇతర ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినా, నకిలీ లేబుల్ ఉన్నా, క్వాలిటీ లేకపోయినా ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
హెల్ప్లైన్ నంబర్: 1800 11 2100
4. పోలీస్ స్టేషన్
ప్లాన్ చేసి నకిలీ వస్తువును ఒరిజినల్ అని చెప్పి అమ్మినా, మోసం చేసినా, ఫేక్ బ్రాండ్ లోగో వాడినా ఆధారాలతో సహా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
ఆన్లైన్లో మోసపోయి డబ్బులు పోగొట్టుకుంటే, నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్లో కూడా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
ఆన్లైన్లో కొన్న వస్తువు నకిలీదైతే?
ఈ రోజుల్లో చాలామంది వెబ్సైట్లు, షాపింగ్ యాప్స్, సోషల్ మీడియా యాడ్స్ చూసి వస్తువులు కొంటున్నారు. అక్కడ కొన్న వస్తువు నకిలీదైనా సరే కంప్లైంట్ చేయొచ్చు.
1. ముందుగా ఆ షాపింగ్ యాప్లో ఉండే Return / Refund / Report a problem ఆప్షన్ వాడండి.
2. వస్తువు ఒరిజినల్ అని యాడ్ ఇచ్చి, తీరా డెలివరీ అయ్యాక నకిలీదని అనుమానం వస్తే, దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు జతచేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి.
3. షాపింగ్ యాప్ వాళ్లు గానీ, సెల్లర్ గానీ పట్టించుకోకపోతే నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1915కు కాల్ చేయండి.
4. అప్పటికీ న్యాయం జరగకపోతే, నష్టపరిహారం కోరుతూ కన్స్యూమర్ కమిషన్లో కేసు వేయొచ్చు.
నకిలీ వస్తువులు కొనకుండా ఉండేందుకు 7 సింపుల్ టిప్స్
నమ్మకమైన షాపులు లేదా ఆథరైజ్డ్ సెల్లర్స్ దగ్గరే వస్తువులు కొనండి. సాధారణం కంటే రేటు మరీ తక్కువగా ఉంటే కారణం ఏంటో అడగండి. బిల్లు తీసుకోకుండా వస్తువులు కొనడం మానుకోండి. ప్యాకింగ్, లోగో, మోడల్ నంబర్, తయారీ వివరాలు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. క్యూఆర్ కోడ్ ఉండగానే సరిపోదు, దాన్ని అఫీషియల్ యాప్లో స్కాన్ చేసి నిర్ధారించుకోండి. ఆన్లైన్లో కొనేటప్పుడు సెల్లర్ రివ్యూలు, రిటర్న్ పాలసీ కచ్చితంగా చదవండి. నకిలీ వస్తువు అని డౌట్ వస్తే దాన్ని వాడకుండా, ఆధారాలు సేవ్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి.
మనం ఎంతో ఇష్టపడి కొనే వస్తువు నకిలీదైతే, డబ్బులు పోవడమే కాదు ఒక్కోసారి మన ఆరోగ్యానికి, ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లల వస్తువులు, కాస్మెటిక్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, బండి స్పేర్ పార్ట్స్ కొనేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
నకిలీ వస్తువు అని అనుమానం వస్తే దాన్ని నిరూపించే ఆధారాలు సేకరించండి. ముందుగా సెల్లర్కు కంప్లైంట్ చేయండి. వాళ్లు పట్టించుకోకపోతే 1915 నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేయండి.
వినియోగదారులుగా మనకున్న హక్కులు ఏంటో తెలుసుకోవడమే, మోసాల బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకునే మొదటి మెట్టు.