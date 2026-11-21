సాధారణంగా మనం గుడికి వెళ్లినప్పుడు దేవుడిని దర్శించుకుని పూజ చేసిన తర్వాత కాసేపు కూర్చుంటాం. చాలామంది గుడిలోపల కాకుండా మెట్లపై కూర్చుంటారు.
ఇలా గుడి మెట్లపై కాసేపు కూర్చుంటే మానసిక ప్రశాంతత మాత్రమే కాదు ఆధ్యాత్మికంగా మరికొన్ని లాభాలు ఉన్నాయని చెబుతారు.
గుడి శిఖరాన్ని గర్భాలయంలోని దేవుని విగ్రహానికి ముఖంగా పరిగణిస్తారు. ఇక గుడి మెట్లను ఆ దేవుని పాదుకలుగా భావిస్తారు. అందుకే వీటిని చాలా పవిత్రమైనవిగా చెబుతారు.
అందుకే గుడి మెట్లపై కూర్చుని ఇష్టదైవాన్ని స్మరించుకోవడం వల్ల కోరికలు నెరవేరుతాయని.. ఆ దేవుని కరుణాకటాక్షాలు లభిస్తాయని చెబుతారు.
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