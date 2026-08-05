Talking Parrots : చిలుకలు మనుషుల్లా ఎలా మాట్లాడతాయి? దీని వెనకున్న సీక్రెట్ ఏంటి?
చాలా ఇళ్లలో పెంచుకునే చిలుకలు అచ్చం మనుషుల్లా మాట్లాడటం మనం చూసే ఉంటాం. అవి మన గొంతును ఎలా అనుకరిస్తాయి? వాటి శరీర నిర్మాణమా, తెలివితేటలా, లేక మరేదైనా రహస్యం ఉందా?
చిలుకలు మాత్రమే ఎందుకు మాట్లాడగలవు?
చాలా ఇళ్లలో పెంచుకునే చిలుకలు, వాటి యజమాని పేరు పెట్టి పిలవడం, కొన్ని మాటలు పలకడం మనం వినే ఉంటాం. "సుబ్బు రా" లేదా "రామా తినడానికి రా" లాంటి చిలక పలుకులు మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. ఒక పక్షి మనుషుల్లా ఎలా మాట్లాడగలుగుతుంది? వాటికి మన భాష, పదాలు, వాటి అర్థాలు నిజంగా తెలుసా? అనే ప్రశ్నలు చాలామందికి వస్తాయి. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం అంత సులభం కాదు. దీని వెనకున్న సైన్స్ను స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకుందాం.
చిలుకల గొంతులో మాటలెలా పలుకుతాయి?
మనుషుల్లాగా చిలుకలకు స్వరతంత్రులు (vocal cords) ఉండవు. అవి 'సిరింక్స్' (Syrinx) అనే అవయవం ద్వారా శబ్దాలు చేస్తాయి. ఇది పక్షుల శ్వాసనాళం కింద ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన అవయవం. ఈ సిరింక్స్ రెండు భాగాలుగా విడిపోయి ఉంటుంది. ప్రతి భాగం విడివిడిగా కంపిస్తుంది. గాలి దీని గుండా వెళ్లినప్పుడు, పలుచని పొరలు కంపిస్తూ శబ్దాన్ని సృష్టిస్తాయి. అందుకే చిలుకలు ఒకేసారి రకరకాల శబ్దాలు చేయగలవు. వాటి నాలుక, ముక్కు ఆకారం, శ్వాస నియంత్రణ కలిసి ఈ శబ్దాలను మనుషుల మాటలకు దగ్గరగా మారుస్తాయి. ఈ అరుదైన నిర్మాణమే చిలుకలకు ఇంతటి ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని ఇస్తుంది.
మనిషి గొంతును అచ్చం ఎలా కాపీ కొడతాయి?
చిలుకలు మనిషి గొంతును అనుకరించే సామర్థ్యం, వాటి మెదడులోని 'కాపుషిఫార్మ్' (Capushiform) అనే ప్రత్యేక భాగంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ భాగం శబ్దాలను రికార్డ్ చేసి, వాటిని మళ్లీ సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అవి తమ సామాజిక సమూహంలోని ఇతర సభ్యులతో మాట్లాడటానికి సహజంగానే రకరకాల శబ్దాలను నేర్చుకుంటాయి.
ఉదాహరణకు పెంపుడు చిలుకలు తమ యజమానులను తమ గుంపులో ఒకరిగా భావిస్తాయి. మీరు ఒక పదాన్ని పదేపదే పలికినప్పుడు, చిలుక దాన్ని శ్రద్ధగా విని, తన సిరింక్స్, నాలుక, ముక్కును ఉపయోగించి ఆ శబ్దాన్ని వీలైనంత కచ్చితంగా అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ నిరంతర ప్రాక్టీస్ వల్లే వాటి ఉచ్చారణ మెరుగుపడుతుంది.
చిలుకలకు మాట్లాడే పదాల అర్థం తెలుసా?
చాలావరకు చిలుకలకు తాము పలికే పదాల అర్థం తెలియదు. అవి కేవలం శబ్దాలను అనుకరిస్తాయి. మనుషుల భాషలాగా, పదాల వ్యాకరణం లేదా వాక్య నిర్మాణం వాటికి అర్థం కాదు. కొన్ని చిలుకలు ఒక నిర్దిష్ట శబ్దాన్ని, నిర్దిష్ట పరిస్థితితో లేదా వస్తువుతో ముడిపెట్టి మాట్లాడగలవు. ఉదాహరణకు మీరు రోజూ ఉదయాన్నే 'గుడ్ మార్నింగ్' అని చెప్పడం అలవాటు చేస్తే, చిలుక కూడా ఉదయాన్నే ఆ మాట పలకవచ్చు. చాలా తెలివైన కొన్ని చిలుకలు, ఎక్కువ కాలం శిక్షణ ఇస్తే ఒక వస్తువుకు, దాని పేరుకు మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయి. కానీ ఇది మనుషుల్లా భాషను నేర్చుకోవడం కాదు. ఇది కేవలం శిక్షణ ద్వారా వచ్చే ఒక రకమైన అనుబంధం మాత్రమే.
అన్ని చిలుకలు మాట్లాడతాయా?
అన్ని చిలుకలూ మనిషి గొంతుతో మాట్లాడలేవు. కొన్ని జాతుల చిలుకలు చాలా బాగా మాట్లాడితే, మరికొన్ని అంత బాగా మాట్లాడలేవు. ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారట్ (African Grey Parrot), ఇండియన్ రింగ్నెక్ ప్యారట్ (Indian Ringneck Parrot), అమెజాన్ ప్యారట్ (Amazon Parrot), కాకటూ (Cockatoo), బడ్జెరిగర్ (Budgerigar) వంటి కొన్ని జాతులు మనిషి గొంతును అనుకరించడంలో చాలా గొప్పవి. ఇతర జాతుల కన్నా వీటి మెదడు కొంచెం మెరుగ్గా ఉంటుంది. చిలుక వయసు, మనం వాటితో ఎంతసేపు మాట్లాడతాం, ఇచ్చే శిక్షణ, దాని జాతిని బట్టి మాట్లాడే సామర్థ్యం మారుతుంది. చిన్న వయసులో ఉన్న చిలుకలు త్వరగా నేర్చుకుంటాయి. నిరంతర ప్రోత్సాహం, సామాజిక సంబంధం వాటి మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని పెంచుతాయి.
చిలుకలు మాట్లాడటం వెనకున్న అసలు రహస్యం
చిలుకలు మనిషి గొంతులా మాట్లాడటం మ్యాజిక్ కాదు, దాని వెనకున్నది పక్కా సైన్స్. వాటి ప్రత్యేకమైన స్వరపేటిక (సిరింక్స్), నాలుక, ముక్కు ఆకారం ఇందులో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. చిలుకలు తమ గుంపులో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సహజంగానే రకరకాల శబ్దాలను నేర్చుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఒక నిర్దిష్ట జాతి చిలుక 1000కి పైగా శబ్దాలను గుర్తుంచుకోగలదు. మనుషులతో పెరిగినప్పుడు, మన శబ్దాలను, మాటలను తమ గుంపులో భాగంగా భావించి, వాటిని అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఇది వాటి సామాజిక సంబంధం కోసం ఒక మార్గం. మనిషి గొంతుతో మాట్లాడటం అనేది వాటి పరిణామ క్రమంలో ఒక అద్భుతం. ఇది వాటి తెలివితేటలను, శబ్దాన్ని సృష్టించే నైపుణ్యాన్ని చూపే ఒక అందమైన సహజ సామర్థ్యం.