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- Did You Know: స్వీట్ తినాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది? తిన్నాక కొందరికి దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది?
Did You Know: స్వీట్ తినాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది? తిన్నాక కొందరికి దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది?
Did You Know: స్వీట్ కనిపిస్తే నోరూరడం సహజం. కొందరికి భోజనం చేసిన వెంటనే స్వీట్ తినాలి అనిపిస్తుంది. కొందరికి స్వీట్ తిన్నాక దగ్గు వస్తుంది. అసలు స్వీట్ తినాలనే కోరిక ఎందుకు వస్తుంది? చక్కెర వల్లే దగ్గు వస్తుందా? దీని వెనుక కారణాలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
స్వీట్ తినాలి అనిపించడానికి కారణాలు
చాలామంది స్వీట్స్ ని ఇష్టంగా తింటారు. భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా ఎలాంటి ఆకలి లేకపోయినా స్వీట్ తినాలనే కోరిక చాలామందికి కలుగుతుంది. అలాగే కొందరికి స్వీట్లు తిన్న వెంటనే గొంతులో గరగర, దగ్గు లేదా గొంతు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అసలు స్వీట్ కి, దగ్గుకి మధ్య సంబంధం ఏంటి? నిజంగా స్వీట్ తింటే దగ్గు వస్తుందా? అసలు స్వీట్ తినాలనే కోరిక ఎందుకు కలుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు
నిపుణుల ప్రకారం, ఎక్కువసేపు ఆహారం తినకుండా ఉండటం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. అప్పుడు శరీరం త్వరగా శక్తిని అందించే ఆహారం కోసం సిగ్నల్స్ పంపుతుంది. దీంతో స్వీట్లు, చాక్లెట్లు, ఐస్క్రీమ్ వంటి తీపి పదార్థాలు తినాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. అలాగే నిద్ర సరిగా లేకపోవడం, ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి పరిస్థితుల్లో కార్టిసోల్ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్ పెరిగి తీపి ఆహారాలపై ఆసక్తి పెంచుతుంది. తీపి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు మెదడులో డోపమైన్ అనే "ఫీల్ గుడ్" రసాయనం విడుదల కావడం వల్ల తాత్కాలికంగా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. అందుకే కొందరు బాధగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు స్వీట్లను ఎక్కువగా తింటుంటారు.
పోషకాల లోపం ఉన్నప్పుడు
కొన్నిసార్లు శరీరంలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ లేదా ఇతర పోషకాల లోపం ఉన్నప్పుడు కూడా తీపి పదార్థాలపై కోరిక పెరగవచ్చు. ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ మానేయడం, తరచూ ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం తినడం, చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వంటి అలవాట్లు కూడా ఈ కోరికను మరింత పెంచుతాయి. కాబట్టి ఆకస్మికంగా స్వీట్ తినాలనిపిస్తే ముందుగా మీ ఆహారపు అలవాట్లు, నిద్ర, ఒత్తిడి స్థాయిలను పరిశీలించుకోవడం మంచిది.
స్వీట్ తింటే దగ్గు వస్తుందా?
నిపుణుల ప్రకారం చక్కెర నేరుగా దగ్గును కలిగిస్తుందని నిర్ధారించే శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఏం లేవు. అయితే కొన్ని పరిస్థితుల్లో స్వీట్ తిన్న తర్వాత దగ్గు వచ్చినట్లు అనిపించవచ్చు. చాలా తీపిగా ఉండే చాక్లెట్లు, క్రీమీ డెజర్ట్లు లేదా పాల పదార్థాలు కలిగిన స్వీట్లు కొందరిలో గొంతులో చిక్కగా అనిపించవచ్చు. దీంతో గొంతు శుభ్రం చేసుకోవడానికి దగ్గు రావచ్చు. ఇది చక్కెర వల్ల కాకుండా ఆహారం స్వభావం లేదా వ్యక్తిగత సున్నితత్వం వల్ల జరుగుతుంది.
అలెర్జీ వల్ల..
అలాగే కొందరికి పాలలో ఉండే ప్రోటీన్లు లేదా కొన్ని ఆహార పదార్థాలపై అలెర్జీ ఉండవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఐస్క్రీమ్, మిల్క్ స్వీట్స్ లేదా క్రీమ్ ఆధారిత డెజర్ట్లు తీసుకున్న తర్వాత దగ్గు, గొంతు దురద, ముక్కు కారడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అలాగే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ చక్కెర లేదా అధిక కొవ్వు కలిగిన స్వీట్లు తింటే కడుపులోని ఆమ్లం గొంతు వరకు చేరి దగ్గు, గొంతు మంటకు కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి భోజనం తర్వాత ఎక్కువ స్వీట్లు తినడం ఈ సమస్యను మరింత పెంచుతుంది.
షుగర్ క్రేవింగ్స్ తగ్గాలంటే?
నిపుణుల ప్రకారం, తీపి తినాలనే కోరికను పూర్తిగా అణచివేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవాలి. రోజువారీ ఆహారంలో పండ్లు, ధాన్యాలు, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం, కూరగాయలు చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండి తీపి తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. తగినంత నీరు తాగడం, రోజుకు 7–8 గంటలు నిద్రపోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం కూడా షుగర్ క్రేవింగ్స్ ని నియంత్రించుకోవడానికి సహాయపడతాయి.