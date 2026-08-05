Frog Rain : కప్పల వర్షం నిజమేనా? అవి ఆకాశంలోంచి పడతాయా? సైన్స్ ఏం చెబుతోంది
వడగళ్ల వాన మాదిరిగానే కప్పల వర్షం కురుస్తుందా..? అంటే సైన్స్ అవుననే అంటోంది. అసలు మేఘాల్లోకి కప్పలు ఎలా చేరతాయి? ఆకాశంలోంచి కిందకు ఎలా పడతాయి? అనేది తెలుసుకుందాం.
కప్పల వర్షం కురుస్తుందా?
Frog Rains : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు కప్పలు కుప్పలుతెప్పలుగా కనిపిస్తాయి. వాగులు, చెరువుల్లోనే కాదు జనావాసాల్లో కూడా కప్పలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇటీవల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇలాగే పసుపుపచ్చగా మెరిసిపోతూ కొన్ని కప్పలు కనిపించాయి. ఈ విచిత్రమైన కప్పలు ఆకాశంలోంచి పడ్డాయనే ప్రచారం మొదలయ్యింది. మరి నిజంగానే వర్షంలో వడగళ్లు పడ్డట్లుగానే కప్పలు కూడా పడతాయా? కప్పల వర్షం నిజమేనా? అనే డౌట్ చాలామందికి ఉంటుంది. మరి నిజమేంటో తెలుసుకుందాం.
కప్పల వర్షం కురవడం నిజమేనా?
ఆకాశం నుంచి కప్పలు వర్షంలా పడటం అనేది అపోహ కాదు, ఇది నిజమే. చరిత్రలో ఇలా కప్పలతో కూడిన వర్షాలు పడిన ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. దీని వెనుక సైంటిఫిక్ కారణం 'వాటర్స్పాట్' (Waterspout) లేదా నీటి సుడిగాలులు.
సముద్రాలు, చెరువులు లేదా పెద్ద సరస్సుల పైన శక్తివంతమైన సుడిగాలులు ఏర్పడినప్పుడు, అవి నీటితో పాటు అందులో ఉన్న చిన్నచిన్న కప్పలు, చేపలు వంటి జీవులను గాలిలోకి పీల్చుకుంటాయి. ఈ జీవులు మేఘాల వేగంతో పాటు మైళ్ల దూరం ప్రయాణిస్తాయి. గాలివేగం తగ్గగానే వర్షపు చుక్కలతో పాటు నేలపై పడతాయి. గాలిలో పీల్చుకోబడిన కప్పలే కిందకు పడతాయి తప్ప ఆకాశంలో లేదా మేఘాలలో కప్పలు తయారవ్వవు.
వర్షం పడగానే కప్పలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
వర్షం పడకముందు ఒక్క కప్ప కూడా కనిపించదు... కానీ మొదటి వర్షం పడగానే వేలాది కప్పలు బయటకు వస్తాయి. దీనికి కారణం వాటి జీవన శైలిలోని 'సుప్తావస్థ' (Aestivation). అంటే వేసవి కాలంలో తీవ్రమైన ఎండలు, నీటి ఎద్దడిని తట్టుకోవడానికి కప్పలు భూమిలో లోతుగా లేదా తేమ ఉన్న ప్రదేశాల్లో బొరియలు చేసుకుని దాక్కుంటాయి. ఈ సమయంలో అవి తమ శరీర జీవక్రియలను పూర్తిగా తగ్గించుకుని, ఆహారం తీసుకోకుండా నిద్రావస్థలోకి వెళతాయి.
వర్షాకాలం మొదలవగానే మొదటి వర్షపు చుక్కలు పడి నేల తడవగానే, ఆ తేమ, చల్లదనానికి కప్పలు మేల్కొని బయటకు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇవి సంతానోత్పత్తి కోసమే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చి శబ్దాలు చేస్తాయి. ఇలా కప్పలన్నీ ఒకేసారి బయటకురావడంతో కప్పల వర్షం కురిసినట్లుగా ఉంటుంది. వర్షపు నీటితోపాటే ఈ కప్పలు జనావాసాల్లోకి కొట్టుకువస్తాయి... వీటిని చూసి ప్రజలు నిజంగానే వర్షపునీటితో పాటే కప్పలు ఆకాశం నుండి పడ్డాయని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి అవి భూమిలోంచి బయటకు వస్తాయి. ఆకాశంలోంచి కప్పలు పడటం చాలా అరుదు.
పసుపు పచ్చ కప్పల ప్రత్యేకత ఏమిటి?
వర్షాకాలంలో కనిపించే ప్రకాశవంతమైన పసుపు పచ్చ కప్పలను 'ఇండియన్ బుల్ఫ్రాగ్' (Indian Bullfrog) అని పిలుస్తారు. వీటి పసుపు రంగు వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది...వీటికి రంగు మారే నైపుణ్యం ఉంటుంది.
సాధారణ రోజుల్లో ఈ కప్పలు గోధుమ లేదా ముదురు పచ్చ రంగులో ఉంటాయి. కానీ వర్షకాలంలో ప్రత్యుత్పత్తి సమయంలో మగ కప్పలు మాత్రమే తమ శరీరాన్ని ప్రకాశవంతమైన పసుపు రంగులోకి మార్చుకుంటాయి. ఈ పసుపు వర్ణంతో పాటు మగ కప్పల గొంతు వద్ద ఉండే శబ్ద కోశాలు (Vocal sacs) నీలి రంగులోకి మారతాయి.ఆడ కప్పలను ఆకర్షించడానికి, ఇతర మగ కప్పలకు తమ ఆధిపత్యాన్ని చూపడానికి ఈ రంగుల మార్పు ఉపయోగపడుతుంది. జతకట్టే ప్రక్రియ పూర్తికాగానే ఇవి మళ్లీ తమ సాధారణ గోధుమ రంగులోకి మారిపోతాయి.
ప్రకృతిలో జరిగే ఈ వింతల వెనుక మూఢనమ్మకాలు కాకుండా సంపూర్ణ శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయి. వర్షకాలంలో జీవవైవిధ్యంలో భాగమైన ఈ కప్పలు పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటంలో, క్రిమి కీటకాలను అదుపు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే కప్పలను మనుషులకు హితకాారిగా పేర్కొంటారు.