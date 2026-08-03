Interesting Facts : ప్రపంచంలో ప్రధానిగానీ, అధ్యక్షుడు గానీ లేని దేశాలేవో తెలుసా?
ఇండియాలో ప్రధాని, అమెరికాలో అధ్యక్షుడి మాదిరిగానే ప్రపంచ దేశాలన్నింటికి ప్రజలు ఎన్నుకున్న నాయకులు పాలన సాగిస్తారు. కానీ కొన్ని దేశాలకు ప్రధానిగానీ, అధ్యక్షుడు గానీ లేకుండానే పాలన సాగుతుంది. అలాంటి దేశాలేవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
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సౌది అరేబియా
సౌదీ అరేబియాలో సంపూర్ణ రాచరికం అమల్లో ఉంది. ఇక్కడ రాజే సర్వోన్నత అధికారి. దేశ వ్యవహారాలు, కీలక విధాన నిర్ణయాలు, పరిపాలన అంతా రాజు పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అధ్యక్షుడి అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం సల్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ సౌద్ ఈ రాజ్యానికి రాజుగా ఉన్నారు.
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ఒమన్
ఒమన్ను సుల్తాన్ హైతామ్ బిన్ తారిక్ పాలిస్తున్నారు. దేశంపై పూర్తి కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఆయనకే ఉంటాయి. ప్రభుత్వ విధానాలు, విదేశీ సంబంధాలు, జాతీయ పరిపాలన బాధ్యతలను సుల్తానే చూసుకుంటారు. అందుకే ఇక్కడ అధ్యక్షుడి పదవికి అవసరం రాలేదు.
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బ్రూనై
బ్రూనైలో సుల్తాన్ హసనల్ బోల్కియా నేతృత్వంలో సంపూర్ణ రాచరికం ఉంది. ఇతర రాచరిక దేశాలకు భిన్నంగా, ఆయన దేశానికి పాలకుడిగా ఉండటమే కాకుండా ప్రధానమంత్రి బాధ్యతలను కూడా నిర్వర్తిస్తారు. దీనివల్ల కార్యనిర్వాహక అధికారం మొత్తం ఒకే పదవిలో కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
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ఖతార్
ఖతార్ రాజకీయ వ్యవస్థ వంశపారంపర్య రాచరికంపై ఆధారపడి ఉంది. దేశానికి అత్యున్నత అధికారి ఎమిర్. రాజకీయ, పరిపాలన, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను ఆయనే పర్యవేక్షిస్తారు. ప్రస్తుతం షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ థానీ అధ్యక్షుడి అవసరం లేకుండానే దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారు.
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ఎస్వటిని
గతంలో స్వాజిలాండ్గా పిలిచే ఎస్వటిని, ఆఫ్రికాలోని కొన్ని సంపూర్ణ రాచరిక దేశాలలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. రాజు మస్వాటి III (Mswati III) పాలన, ప్రజా పరిపాలనపై విస్తృత అధికారాలను కలిగి ఉన్నారు. ఎన్నికైన జాతీయ నాయకుడికి బదులుగా, రాచరికమే దేశ రాజకీయ నిర్మాణంలో కేంద్రంగా ఉంది.
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వాటికన్ సిటీ
ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న స్వతంత్ర దేశమైన వాటికన్ సిటీని పోప్ పాలిస్తారు. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి నాయకత్వం వహించడంతో పాటు, పోప్ ఈ నగర రాజ్యానికి సార్వభౌమాధికారిగా కూడా వ్యవహరిస్తారు. కార్యనిర్వాహక, శాసన, న్యాయ అధికారాలన్నీ ఆయన చేతిలోనే ఉంటాయి.
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