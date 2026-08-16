Nagupamu In Dream: నాగుపాము కలలో కనిపిస్తే ఏమవుతుంది?
Snake In Dream: కలలో మనకు చాలా కనిపిస్తుంటాయి. మరి నాగుపాము కలలో కనిపిస్తే ఏమవుతుంది? స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం దీనివల్ల కలిగే శుభ, అశుభ ఫలితాలు, పరిహారాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పడగ విప్పిన నాగుపాము కలలోకి వస్తే ఏమవుతుంది?
కలలో సాధారణంగా పాము అనగానే చాలామంది తీవ్ర భయానికి గురవుతారు. అయితే, సనాతన ధర్మం, స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం కలలో నాగుపాము కనిపించడం అనేది ఒక అత్యంత శక్తివంతమైన సంకేతం. పాము కనిపించింది కదా అని అది ఎల్లప్పుడూ అశుభం అని అనుకోవడానికి లేదు. అది కనిపిస్తున్న తీరు, రంగు, దాని పరిస్థితిని బట్టి శుభ, అశుభ ఫలితాలు ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అసలు నాగుపాము కలలు వస్తే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శుభ ఫలితాలు, దైవిక సంకేతాలు
భారతీయ సంప్రదాయంలో నాగుపామును పవిత్రంగా భావిస్తారు. పెళ్లయిన దంపతులకు కలలో నాగుపాము కనిపిస్తే త్వరలోనే కొత్తగా సంతాన యోగం కలగబోతోందని నమ్ముతారు. అలాగే నాగుపాము పడగ విప్పి నిలబడినట్లు లేదా ఏదైనా నిధిపై కూర్చున్నట్లు కనిపిస్తే లక్ష్మీదేవి బ్లెస్సింగ్స్ లభిస్తాయని అర్థం. దీనివల్ల బిజినెస్లో ఊహించని ప్రాఫిట్స్, అనుకోకుండా ఆస్తి కలిసిరావడం లేదా ధనలాభం కలుగుతుంది.
శివుని మెడలో నాగాభరణం ఉంటుంది కాబట్టి, నాగుపాము కల రావడం శివానుగ్రహానికి ప్రతీక. యోగ శాస్త్రం ప్రకారం వెన్నుపాము దిగువన ఉండే 'కుండలిని శక్తి'కి నాగుపాము ఒక సింబల్. ఈ కల రావడం వల్ల మీలో కాన్ఫిడెన్స్, ఇన్నర్ ఎనర్జీ పెరుగుతాయి. ఒకవేళ పామును మీరు చంపినట్లు లేదా అది మీ భయంతో పారిపోతున్నట్లు కనిపిస్తే, త్వరలోనే శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారని అర్థం.
అశుభ సంకేతాలు, హెచ్చరికలు
కొన్ని సందర్భాల్లో నాగుపాము కలలు రాబోయే డేంజర్ లేదా ప్రెజర్ గురించి అలర్ట్ చేస్తాయి. నాగుపాము పదే పదే కలలోకి వస్తున్నా, లేదా మిమ్మల్ని బాగా వెంటాడుతున్నా జాతకంలో నాగదోషం లేదా కాళసర్ప దోషం ఉందనడానికి అది ఒక వార్నింగ్. కలలో పాము మిమ్మల్ని కరిచినట్లు అనిపిస్తే ఫ్యూచర్లో హెల్త్ ప్రాబ్లెమ్స్ రావచ్చు లేదా తీవ్రమైన మెంటల్ స్ట్రెస్, గొడవలు ఎదురుకావచ్చు. అయితే కొన్ని వ్యాఖ్యానాల్లో పాము కాటు వేస్తే పాత రోగాలు నయమై దీర్ఘాయుష్షు లభిస్తుందని కూడా అంటారు. ఒకవేళ చనిపోయిన నాగుపాము కనిపిస్తే పెద్ద ప్రమాదం తృప్తిలో తప్పిపోయిందని అర్థం, కానీ కొన్ని రోజుల పాటు మనీ లాస్ లేదా టెన్షన్లు ఉండవచ్చు.
ఏం చేయాలి? దోష నివారణ పరిహారాలు
కల చూసిన తర్వాత మైండ్లో భయం లేదా ఆందోళన ఉంటే కొన్ని సింపుల్ పరిహారాలు చేయడం మంచిది. సోమవారం రోజున శివాలయానికి వెళ్లి శివలింగానికి క్షీరాభిషేకం చేయాలి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని లేదా 'నాగేంద్ర హారాయ' స్తోత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా నెగెటివిటీ తొలగిపోతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి పూజలు చేయడం లేదా రాహు-కేతు పూజలు చేయించడం మంచిది. చీమలకు పంచదార లేదా గోవులకు పచ్చగడ్డి దానంగా ఇస్తే నాగదోష తీవ్రత తగ్గుతుంది. నాగుపాము ప్రశాంతంగా ఉన్నా, దేవాలయం దగ్గర కనిపిస్తే శివుడిని భక్తితో స్మరించుకోవాలి. భయంతో పాములకు పాలు పోయడం లేదా వన్యప్రాణులకు హాని చేయడం వంటి పనులు చేయకూడదు.
శాస్త్రీయ కోణం.. పురాణాల ప్రాముఖ్యత
హిందూ పురాణాల్లో విష్ణువు శేషనాగుపై విశ్రాంతి తీసుకోవడం రక్షణకు సంకేతం, సముద్రమథనంలో వాసుకి సహాయపడటం నాగశక్తి ప్రాధాన్యం తెల్పుతుంది. అయితే గరుడ పురాణంలో నాగుపాము కలలో కనిపిస్తే ఇదే జరుగుతుందని అందరూ అంగీకరించే ఒకే నియమం ఏమీ లేదు. ఇవి స్వప్నఫల గ్రంథాలు, ప్రాంతీయ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
సైంటిఫిక్గా చూస్తే కలలో పాము కనిపిస్తే భవిష్యత్తులో ఏదో జరుగుతుందని నిరూపించడానికి ఆధారాలు లేవు. మన రోజువారీ ఆలోచనలు, స్ట్రెస్, పాత జ్ఞాపకాలు, భయాలే కలలుగా వస్తుంటాయి. కాబట్టి కలలో నాగుపాము కనిపిస్తే అనవసరంగా భయపడకుండా పాజిటివ్గా ఉంటూ అవసరమైన పరిహారాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది.