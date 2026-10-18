బంగారం పసుపు రంగులోనే ఎందుకు ఉంటుంది? కారణం ఏంటో తెలుసా.?
Gold Colour: బంగారం అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది దాని మెరిసే పసుపు రంగు. వేల సంవత్సరాలుగా ఈ లోహం తన ప్రత్యేకమైన రంగుతో ప్రజలను ఆకర్షిస్తోంది. బంగారానికి పసుపు రంగు ఎలా వచ్చింది.? దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
వస్తువులకు రంగులు ఎలా వస్తాయి?
మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు వేర్వేరు రంగుల్లో కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం వాటిపై పడే కాంతి. సూర్యరశ్మిలో అనేక రంగులు కలిసిపోయి ఉంటాయి. ఈ కాంతి ఒక వస్తువుపై పడినప్పుడు అందులోని కొన్ని రంగులను ఆ వస్తువు గ్రహిస్తుంది. మరికొన్ని రంగులను తిరిగి వెనక్కి పంపిస్తుంది. ఇలా వెనక్కి వచ్చిన కాంతి మన కళ్లకు చేరుతుంది. మన మెదడు దాన్ని బట్టి ఆ వస్తువు రంగును గుర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, వెండి, అల్యూమినియం వంటి లోహాలు మన కళ్లకు కనిపించే కాంతిలోని చాలా రంగులను దాదాపు సమానంగా ప్రతిబింబిస్తాయి. అందుకే అవి తెల్లగా లేదా వెండి రంగులో కనిపిస్తాయి. అయితే బంగారం మాత్రం కాంతిలోని అన్ని రంగులను ఒకే విధంగా ప్రతిబింబించదు. ఇదే దాని ప్రత్యేకమైన రంగుకు మొదటి కారణం.
నీలి కాంతిని గ్రహించడమే అసలు కారణం
బంగారం మిగతా లోహాల కంటే భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తుంది. దానిపై కాంతి పడినప్పుడు నీలం, ఊదా రంగులకు సంబంధించిన కాంతిలో కొంత భాగాన్ని గ్రహిస్తుంది. అదే సమయంలో ఎరుపు, నారింజ, పసుపు రంగులకు సంబంధించిన కాంతిని ఎక్కువగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ రంగుల కాంతి మన కళ్లకు చేరడం వల్ల బంగారం పసుపు రంగులో కనిపిస్తుంది. అంటే బంగారానికి పసుపు రంగు రావడానికి దానిలో ప్రత్యేకమైన పసుపు పదార్థం ఉండటం కారణం కాదు. కాంతిని గ్రహించే, ప్రతిబింబించే దాని స్వభావమే అసలు కారణం. ఇదే ఇతర లోహాలతో పోలిస్తే బంగారాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది.
బంగారం అణువుల నిర్మాణం ప్రత్యేకం
బంగారం పసుపు రంగులో కనిపించడానికి దాని అణువుల నిర్మాణం కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. బంగారం పరమాణు సంఖ్య 79. అంటే ప్రతి బంగారం పరమాణువు కేంద్రకంలో 79 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి. దీంతో బంగారం కేంద్రకం చాలా బరువుగా ఉంటుంది. కేంద్రకానికి దగ్గరగా ఉండే ఎలక్ట్రాన్లపై దాని ఆకర్షణ బలంగా ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్లు ఇతర లోహాల్లోని ఎలక్ట్రాన్ల మాదిరిగా కాకుండా ప్రత్యేకమైన శక్తి స్థాయులను కలిగి ఉంటాయి. కాంతి నుంచి శక్తిని గ్రహించినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక శక్తి స్థాయి నుంచి మరో శక్తి స్థాయికి మారగలవు. ఈ ప్రక్రియలో బంగారం ఏ రంగుల కాంతిని గ్రహిస్తుంది, ఏ రంగుల కాంతిని ప్రతిబింబిస్తుంది అనే విషయం నిర్ణయమవుతుంది.
ఐన్స్టీన్ సాపేక్ష సిద్ధాంతానికి సంబంధం ఏమిటి?
బంగారం రంగు వెనుక మరో ఆసక్తికరమైన కారణం ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించిన సాపేక్ష సిద్ధాంతం. బంగారం వంటి భారీ పరమాణువుల్లో కేంద్రకానికి దగ్గరగా ఉండే ఎలక్ట్రాన్లు చాలా ఎక్కువ వేగంతో కదులుతాయి. వాటి వేగం కాంతి వేగంలో గణనీయమైన భాగానికి చేరుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాపేక్ష సిద్ధాంతం వివరించే ప్రభావాలు ముఖ్యమవుతాయి. ఈ ప్రభావాల వల్ల ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవర్తన, వాటి శక్తి స్థాయులు మారతాయి. ఫలితంగా ఎలక్ట్రాన్లు కాంతిలోని నీలి రంగు భాగాన్ని గ్రహించే విధానం ప్రభావితమవుతుంది. ఈ మార్పులు లేకపోతే బంగారం రంగు కూడా వెండి వంటి ఇతర లోహాల రంగుకు దగ్గరగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే బంగారం పసుపు రంగుకు దాని అణువుల నిర్మాణంతో పాటు సాపేక్ష సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన ప్రభావాలు కూడా ముఖ్యమైనవిగా శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తారు.
బంగారం రంగు ఎందుకు ప్రత్యేకం?
బంగారం నీలి కాంతిలో కొంత భాగాన్ని గ్రహించి, మిగిలిన కాంతిని ప్రతిబింబించడం వల్ల దానికి పసుపు రంగుతో కూడిన ప్రత్యేకమైన మెరుపు వస్తుంది. ఈ రంగు దాని సహజ లక్షణం. అయితే ఆభరణాల్లో కనిపించే రంగు బంగారం స్వచ్ఛత, ఇతర లోహాలను కలిపే విధానం ఆధారంగా మారవచ్చు. ఉదాహరణకు, 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం సాధారణంగా గాఢమైన పసుపు రంగులో ఉంటుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారంలో వెండి, రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల రంగులో స్వల్ప మార్పులు రావచ్చు. రాగి ఎక్కువగా కలిపితే గులాబీ లేదా ఎరుపు ఛాయ కనిపించవచ్చు.