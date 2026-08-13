Snake vs Mongoose : ముంగీస, పాము మధ్య గొడవేంటి..? ఇది ఎక్కడ మొదలైందో తెలుసా?
ముంగీస, పాము మధ్య శత్రుత్వానికి పౌరాణికాల్లో శాపం, సైన్స్ పరంగా జన్యు కారణాలు ఉన్నాయి. ఇలా పుట్టుకతోనే బద్ద శత్రువులైన వీటి మధ్య గొడవ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథ ఇదే.
పాము, ముంగీస గొడవకు అసలు కారణం ఏంటి?
ఎప్పుడూ గొడవపడుతుంటే ‘’పాము, ముంగీసల్లా గొడవపడతారేంట్రా'' అంటుంటారు. అంటే బద్ద శత్రుత్వానికి ఈ రెండు జంతువులు సింబాలిక్ గా మారిపోయాయన్నమాట. మనకు పాము కనిపించిందంటే భయంతో దూరం పారిపోతాం… కానీ ముంగీస అలా కాదు, విషపూరితమైన పాముతో హోరాహోరీగా తలపడుతుంది. ఇలా ముంగీస, పాము ఎదురుపడితే చాలు అక్కడ యుద్ధం ఖాయం.
మనం చిన్నప్పటి నుంచి పాము, ముంగీస శత్రుత్వం గురించి కథలుకథలుగా వింటూనే ఉన్నాం. ఈ సమయంలో ఓ డౌట్ వచ్చివుంటుంది… అసలు ఈ రెండింటి మధ్య ఇంత పగ ఎందుకని. దీని వెనుక పౌరాణిక, శాస్త్రీయ కారణాలు రెండూ ఉన్నాయి. వాటి గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
పాము, ముంగీస గొడవ గురించి పురాణాలు చెప్పే కథ ఇదే..
పురాణాల ప్రకారం… కశ్యప ప్రజాపతికి కద్రువ, వినత అనే ఇద్దరు భార్యలు ఉండేవారు. కద్రువ పాములకు తల్లి కాగా, వినత గరుత్మంతుడు, అరుణుడికి తల్లి. కద్రువకు వినత అంటే అస్సలు పడేది కాదు. ఒకసారి వారిద్దరి మధ్య జరిగిన పందెంలో కద్రువ మోసం చేసి వినతను ఓడించింది, తన దాసిగా మార్చుకుంది.
ఈ మోసం గురించి తెలుసుకున్న వినత పాములకు శాపం పెట్టింది. అప్పటి నుంచి వినత కొడుకైన గరుత్మంతుడు పాములను చంపి తినడం మొదలుపెట్టాడు. ఇలా గరుడ జాతి పక్షులకు, పాములకు మధ్య వైరం మొదలైందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. విశేషం ఏంటంటే ముంగిసను 'నేల గరుడ' (Terrestrial Garuda) అని కూడా పిలుస్తారు. గరుత్మంతుడు ఆకాశంలో పాములను వేటాడితే, ముంగిస నేల మీద పాములను వేటాడి చంపుతుందని ఒక పౌరాణిక నమ్మకం.
పాము, ముంగీస మధ్య గొడవ గురించి సైన్స్ ఏం చెబుతుంది
ఇక శాస్త్రీయ కోణంలో చూస్తే పాము, ముంగిస రెండూ ఒకే రకమైన ఆహారం (చిన్నచిన్న జంతువులు, ఎలుకలు మొదలైనవి) తింటాయి. సాధారణంగా ఆహారం కోసం వేటాడేటప్పుడే ఇవి ఎక్కువగా ఎదురుపడతాయి. తమ ఆహారంపై మరొకరు హక్కు సాధించకూడదనే పోటీతోనే వీటి మధ్య పోరాటం జరుగుతుందని చెబుతారు. అంటే పరిస్థితులే వీటిమధ్య శత్రుత్వాన్ని పెంచాయన్నమాట.
పాము విషం ముంగీసకు ఏం చేయలేదా?
పాము విషం ముంగిసపై నేరుగా ప్రభావం చూపదు. ముంగిస శరీరానికి పాము విషాన్ని తట్టుకునే ప్రత్యేక శక్తి ఉంది. ఈ ధైర్యంతోనే ముంగిస పాముతో నేరుగా పోరాడుతుంది. తన వేగంతో పామును ఓడించి, ఆహారాన్ని దక్కించుకుంటుంది. మొత్తంగా చెప్పాలంటే పాము-ముంగిస వైరం వెనుక శాపం కథతో పాటు, మనుగడ కోసం చేసే పోరాటం కూడా ఒక ముఖ్య కారణం.
గమనిక
ఈ కథనంలో ఇచ్చిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, జానపద కథలపై ఆధారపడి ఉంది. ఇది పండితులు, వివిధ మూలాల నుంచి సేకరించిన సమాచారం. కేవలం పాఠకుల ఆసక్తి కోసం మాత్రమే అందిస్తున్నాం. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని పాఠకులు గమనించాలి.