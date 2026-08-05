Saying: కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు ఎలా అవుతుంది.? దీని అసలు లాజిక్ ఏంటో తెలుసా.?
Saying: తెలుగు భాషలో ఎన్నో సామెతలు ఉన్నాయి. కొన్ని సామెతలు ఒక్క వాక్యంలోనే జీవిత సత్యాలను చెబుతాయి. అలాంటి వాటిలో "అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు.. కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు" అనే సామెత ఒకటి. ఇందులో "కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు" అర్థం ఏంటో తెలుసా?
కోడలు లేకపోతే అత్తకు ఎలాంటి విమర్శలు ఉండవు
ఒక అత్తకు కోడలు లేకపోతే ఆమె స్వభావం ఎలా ఉందో చెప్పడానికి ఎవరూ ఉండరు. ఆమె కఠినంగా ఉంటుందా? ప్రేమగా చూసుకుంటుందా? చిన్న విషయానికే కోపపడుతుందా? కుటుంబాన్ని ఎలా నడిపిస్తుందనే విషయం బయటపడే అవకాశం ఉండదు. అందుకే అలాంటి పరిస్థితిలో ఆమెను అందరూ మంచి మనిషిగానే భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఆమె ప్రవర్తనను పరీక్షించే సందర్భమే రాదు.
బంధాలు ఉన్నప్పుడే మన స్వభావం బయటపడుతుంది
మనిషి మంచివాడా? కాదా? అనేది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కాదు, ఇతరులతో కలిసి జీవించినప్పుడు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండే అత్త, కోడళ్ల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడం సహజం. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎవరు ఎలా స్పందిస్తారు, ఎలా మాట్లాడతారు, ఎంత ఓపికగా ఉంటారు అనేదే వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. అందుకే సంబంధాలు ఉన్నప్పుడే మన గుణగణాలు బయటపడతాయి.
ఈ సామెత ఎవ్వరినీ తప్పుపట్టడానికి కాదు
ఈ సామెత అత్తలను లేదా కోడళ్లను విమర్శించడానికి పుట్టింది కాదు. ఒక మనిషి మంచితనాన్ని నిరూపించడానికి అవకాశం వచ్చినప్పుడే అసలు వ్యక్తిత్వం తెలుస్తుందని చెప్పే ఉద్దేశంతో పెద్దలు ఈ మాటను ఉపయోగించారు. పరీక్ష రాయకుండా ఎవరినీ మొదటి ర్యాంకు విద్యార్థి అని చెప్పలేనట్లే, కుటుంబ సంబంధాలు లేకుండా ఎవరి సహనం, ప్రేమ, ప్రవర్తన గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పడం కూడా కష్టమే.
ప్రతి కుటుంబానికి వర్తించే జీవిత పాఠం
ఈ సామెతను అత్త, కోడళ్లకే పరిమితం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. భార్యాభర్తలు, అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లు, స్నేహితులు, సహోద్యోగులు.. ఇలా ఏ బంధానికైనా ఇది వర్తిస్తుంది. ఇతరులతో కలిసి జీవించినప్పుడు, కలిసి పనిచేసినప్పుడు, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు మాత్రమే మన నిజమైన స్వభావం బయటపడుతుంది. ఎలాంటి విభేదాలు లేకుండా అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండగలిగితేనే మంచి వ్యక్తి అనే గుర్తింపు వస్తుంది.
ఈ సామెత చెప్పే అసలు సందేశం ఇదే
"కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు" అంటే కోడళ్లు ఉన్న అత్తలంతా చెడ్డవాళ్లు అని అర్థం కాదు. అలాగే కోడళ్లు కూడా తప్పు అనే భావన ఇందులో లేదు. ఈ సామెత చెప్పే అసలు సందేశం ఏమిటంటే... మనిషి గుణం అనేది పరీక్ష ఎదురైనప్పుడే తెలుస్తుంది. సంబంధాలు, బాధ్యతలు, అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఓపిక, పరస్పర గౌరవం, ప్రేమతో వ్యవహరించగలిగితేనే నిజమైన గుణవంతుడు లేదా గుణవంతురాలు అని చెప్పవచ్చు.
అందుకే పెద్దలు ఈ సామెత ద్వారా ఒక జీవిత సత్యాన్ని చాలా చిన్న వాక్యంలో చెప్పారు. ఎవరినైనా గొప్పవారిగా లేదా చెడ్డవారిగా తీర్పు చెప్పే ముందు, వారు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు, కుటుంబ బాధ్యతలు, సంబంధాలను కూడా అర్థం చేసుకోవాలని ఈ సామెత మనకు గుర్తు చేస్తుంది.