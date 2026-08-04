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- Damaged Notes Exchange : చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లను ఎలా మార్చుకోవాలి? RBI రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయో తెలుసా?
Damaged Notes Exchange : చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లను ఎలా మార్చుకోవాలి? RBI రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయో తెలుసా?
చాలామంది చిరిగిన, పాతబడిన నోట్లను పనికిరావని పారేస్తుంటారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల ప్రకారం వాటిని మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ రూల్స్ ఏంటో, ఈ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో వివరంగా చూద్దాం.
చిరిగిన నోటును బ్యాంకు మార్చుతుందా?
Damaged Currency Notes Exchange : మీ జేబులో లేదా పర్సులో చిరిగిన, పాత కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయా? చాలామంది వాటిని పనికిరావని పడేస్తుంటారు... దీనివల్ల డబ్బు నష్టపోతారు. అయితే భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ఈ నోట్లను ఎలా మార్చుకోవాలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. ఈ రూల్స్ ప్రకారం… మీరు చిరిగిన, పాడైన నోట్లను బ్యాంకుల్లో మార్చుకోవచ్చు. ఈ విషయం తెలియక చాలామంది డబ్బు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అందుకే బ్యాంకుల్లో నోట్లు మార్చుకునే ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఏ రకమైన నోట్లను మార్చుకోవచ్చు?
బ్యాంకులు అన్ని రకాల పాడైన నోట్లను ఒకేలా తీసుకోవు. సాధారణంగా మురికిగా ఉన్న నోట్లు లేదా చిన్నగా చిరిగిన నోట్లను సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. నోటుపై ఉన్న మహాత్మా గాంధీ చిత్రం, RBI గవర్నర్ సంతకం, వాటర్మార్క్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు స్పష్టంగా ఉండి, నోటులో ఎక్కువ భాగం (ఉదాహరణకు 51% కంటే ఎక్కువ) మిగిలి ఉంటే, దాన్ని మార్చుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ.
నోటు ఎంత దెబ్బతిన్నదనే దానిపై మార్చుకునే అవకాశాలు ఆధారపడి ఉంటుంది. RBI ప్రకారం.. నోటు అసలుదా కాదా అని గుర్తించడమే మార్పిడికి ఆధారం. నోటు నిజమైన విలువను నిర్ధారించడమే దీని ఉద్దేశం.
చిరిగిన నోటును ఎలా మార్చాలి?
చిరిగిన నోట్లను మార్చుకోవడం చాలా సులభం. మీరు ఏదైనా ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లి మీ నోటును మార్చుకోవచ్చు. దీనికోసం మీకు ఆ బ్యాంకులో ఖాతా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కౌంటర్లోని సిబ్బందికి ఆ నోటును ఇవ్వాలి. వాళ్లు RBI నిబంధనల ప్రకారం నోటు పరిస్థితిని, భద్రతా ఫీచర్లను, ఎంత చిరిగిందో పరిశీలిస్తారు. ఆ తర్వాత నోటు మార్పిడికి అర్హత పొందితే, మీకు పూర్తి డబ్బు లేదా కొంత మొత్తం ఇస్తారు. ఈ ప్రక్రియ చాలా సింపుల్. దీని ద్వారా మీరు మీ డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు.
ఈ నోట్లను బ్యాంకు అంగీకరించదు!
అన్ని చిరిగిన నోట్లను బ్యాంకులు మార్చేస్తాయని అనుకోవడం పొరపాటు. ముఖ్యంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా కాల్చిన, ముక్కలు చేసిన నోట్లను బ్యాంకులు అస్సలు అంగీకరించవు. ఒక కరెన్సీ నోటు దాని అసలు రూపాన్ని లేదా భద్రతా ఫీచర్లను పూర్తిగా కోల్పోయేంతగా దెబ్బతింటే, దాన్ని మార్చడం కుదరదు. కావాలని పాడుచేసిన నోట్లకు RBI మార్గదర్శకాలు వర్తించవు. నోటు ఎంత తీవ్రంగా దెబ్బతింది, దాన్ని గుర్తించగలమా లేదా అనేదే ఇక్కడ ముఖ్యం. బ్యాంకు తీసుకునే తుది నిర్ణయం నోటు పరిస్థితిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు!
పాత, చిరిగిన నోట్లను మార్చే ముందు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. నోట్లను గమ్ లేదా టేపుతో అంటించడం, పిన్లు కొట్టడం వంటివి చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇలాంటి పనులు చేస్తే నోటు మార్పిడికి ఇబ్బంది కలగవచ్చు. వాటిని ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా బ్యాంకులో ఇవ్వడమే మంచిది.
పనికొచ్చే నోట్లను పడేయడం కన్నా, దగ్గర్లోని బ్యాంకుకు వెళ్లి మార్చుకోవడం తెలివైన పని. RBI రూల్స్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. నోటు పరిస్థితి, బ్యాంకు నిబంధనల ప్రకారమే మార్పిడి జరుగుతుంది. సరైన సమాచారంతో ఉంటే డబ్బు నష్టపోకుండా చూసుకోవచ్చు.