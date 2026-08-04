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- World's Fastest Bird : బుల్లెట్ ట్రైన్ ను తలదన్నే స్పీడ్..! గంటకు 350-400 కి.మీ వేగంతో దూసుకెళ్లే జీవి ఏదో తెలుసా?
World's Fastest Bird : బుల్లెట్ ట్రైన్ ను తలదన్నే స్పీడ్..! గంటకు 350-400 కి.మీ వేగంతో దూసుకెళ్లే జీవి ఏదో తెలుసా?
భారతదేశంలో త్వరలోనే బుల్లెట్ ట్రైన్ పరుగు తీయనుంది… దీని స్పీడ్ గురించి ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. గంటకు 320 కి.మీ వేగంతో ఇది దూసుకుపోతుందట. అయితే ఇంతకంటే వేగంగా ప్రయాణించే ఓ జీవి ఈ భూమి ఉంది… అదేంటో తెలుసా?
జెట్ ప్లేన్ తో పోటేపడే పక్షి ఏది?
సాధారణంగా మనం బైక్ పై లేదంటే కారులో 50-60 కిలోమీటర్లు స్పీడ్ తో వెళుతుంటాం. రోడ్డు బాగుండి, వాహనాల రద్దీ లేకపోతే కొందరు 80-100 కి.మీ స్పీడ్ తో కూడా వెళుతుంటారు... దీన్ని ఓవర్ స్పీడ్ అంటారు. అదే ఓ 120-130 స్పీడ్ తో వెళితే బుల్లెట్ వేగంతో దూసుకుపోతున్నట్లు. మరి గంటకు 200 కి.మీ స్పీడ్ తో వెళితే ఏమంటారు? మెరుపు వేగం అనవచ్చేమో. ఇలాంటిది గంటకు 350-400 కి.మీ వేగంతో వెళితే? ఏమనాలో మీరే చెప్పాలి. ఈ వేగాన్ని అసలు ఊహించడమే కష్టం... అలాంటిది ఓ జీవి ఈ వేగంతో ప్రయాణించగలదట.
మన భూమిపై అనేక రకాల జంతువులు, పక్షులు, వింత జీవులు నివసిస్తున్నాయి. వేగం అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకువచ్చేది నేలపై పరిగెత్తే 'చిరుత పులి', చెంగుచెంగున గంతులేసే లేడి, జింకపిల్లలు. కానీ మీకు తెలుసా? నేలపై చిరుత పులి వేగవంతమైనదే కావచ్చు... కానీ మొత్తం జీవరాశిలోనే అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే జీవి నేలపై పరిగెత్తేది కాదు, ఆకాశంలో ఎగిరే ఒక పక్షి. అదే పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్ (Peregrine Falcon). తెలుగులో దీనిని డేగ లేదా డేక పిట్ట అని పిలుస్తారు.
ఈ ఫాల్కన్ పక్షి గాల్లోంచి కిందకు దూకేటప్పుడు సాధించే వేగం మన ఆధునిక స్పోర్ట్స్ కార్లు, బుల్లెట్ రైళ్లు, విమానాల వేగాన్ని కూడా సవాలు చేస్తుంది. మరి ఈ అద్భుతమైన పక్షికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? అది అంత వేగాన్ని ఎలా సాధించగలుగుతోంది? దానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఫాల్కన్ పక్షి గంటకు 380 కి.మీ వేగంతో దూసుకెళుతుందా..!
పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్ ప్రయాణించే వేగం వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఇది సాధారణంగా నిటారుగా ఎగిరేటప్పుడు గంటకు 80 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. కానీ గాల్లో చాలా ఎత్తులో ఉండి, కింద లేదా గాల్లో ఉన్న ఎరను (ఆహారాన్ని) పట్టుకోవడానికి నిలువుగా కిందికి దూకినప్పుడు దీని వేగం ఊహించని స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఇలా ఫాల్కన్ డైవింగ్ చేసేటప్పుడు సాధారణంగా గంటకు 320 కిలోమీటర్ల (200 మైళ్లు) వేగాన్ని సులభంగా అందుకుంటుంది.
ఇప్పటివరకు శాస్త్రీయంగా నమోదైన ఫాల్కన్ పక్షి అత్యధిక వేగం గంటకు 389 కిలోమీటర్లు (242 మైళ్లు). ఇది అత్యంత వేగవంతమైన బుల్లెట్ రైళ్లు, ఫార్ములా-1 రేసింగ్ కార్ల వేగానికి సమానం. అంటే ప్రకృతి సృష్టించిన ఒక నిజమైన 'జెట్ ఫైటర్' అని చెప్పవచ్చు.
ఫాల్కన్ పక్షికి ఈ స్పీడ్ ఎలా సాధ్యం అవుతుంది?
గంటకు 300-400 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణం అంటే మామూలు విషయం కాదు... ఈ సమయంలో గాలి ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం చాలా కీలకం. కానీ ప్రకృతి ఈ పక్షికి ప్రత్యేకమైన ఏరోడైనమిక్ శరీర నిర్మాణాన్ని ప్రసాదించింది.
1. నౌకాకార శరీర నిర్మాణం
దీని రెక్కలు పదునైన 'వి' (V) ఆకారంలో ఉండి, ప్రయాణించేటప్పుడు గాలి నిరోధకతను (Air Resistance) వీలైనంత తగ్గిస్తాయి. డైవ్ చేసే సమయంలో ఇది తన రెక్కలను శరీరానికి పూర్తిగా ముడుచుకుని, బాణంలా దూసుకెళ్తుంది.
2. ప్రత్యేకమైన ముక్కు రంధ్రాలు (Nostrils)
గంటకు 300 కి.మీ కంటే ఎక్కువ వేగంతో వెళ్తున్నప్పుడు విపరీతమైన గాలి ఒత్తిడి వల్ల ఊపిరితిత్తులు పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కానీ దీని నాసికా రంధ్రాలలో చిన్న చిన్న శంకువు (Cone) వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఇవి లోపలికి వెళ్లే గాలి ఒత్తిడిని తగ్గించి, సులభంగా శ్వాస తీసుకునేలా చేస్తాయి. ఆధునిక జెట్ విమానాల ఇంజిన్ల రూపకల్పనకు ఈ పక్షి నాసికా నిర్మాణమే స్ఫూర్తి కావడం విశేషం.
3. ప్రమాదకరమైన G-ఫోర్స్ తట్టుకునే శక్తి
పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్ అంత వేగంతో డైవ్ చేసి, ఎరను పట్టుకున్న వెంటనే మళ్లీ పైకి లేచేటప్పుడు దాదాపు 25G ఫోర్స్ (గురుత్వాకర్షణ ఒత్తిడి) ని అనుభవిస్తుంది. ఒక సాధారణ మనిషి 9G ఫోర్స్ వద్దే స్పృహ తప్పిపోతాడు. కానీ ఈ పక్షి గుండె, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ దానిని సులభంగా తట్టుకోగలవు.
4. కళ్లకు ప్రత్యేక రక్షణ పొర
తీవ్రమైన వేగంతో ఎగిరేటప్పుడు గాలి ఒత్తిడికి కళ్ళు దెబ్బతినకుండా, దుమ్ము పడకుండా ఫాల్కన్ పక్షి 'నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రేన్' (Nictitating Membrane) అనే పారదర్శకమైన రక్షణ పొర పనిచేస్తుంది. ఇది విమాన పైలట్లు పెట్టుకునే గోగుల్స్ (కళ్లద్దాలు) లాగా ఉపయోగపడుతుంది.
Falcon
అద్భుతమైన వేటాడే నైపుణ్యం
పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్ చూపు చాలా నిశితమైనది. మానవుల కంటిచూపు కంటే దాదాపు 8 రెట్లు ఎక్కువ స్పష్టతతో ఇది చూడగలదు. కొన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నప్పటికీ నేలపై లేదా గాల్లో ఎగురుతున్న చిన్న పక్షులను సులభంగా గుర్తుపట్టగలదు.
ఎర కనిపించగానే ఇది తన రెక్కలను ముడుచుకుని, అత్యంత వేగంతో బాణంలా కిందకు దూకుతుంది. అంత వేగంతో వచ్చి, తన పదునైన గోళ్లతో ఎరను బలంగా కొడుతుంది. ఆ దెబ్బ తాకిడికి ఆహారంగా మారే పక్షి గాల్లోనే స్పృహ కోల్పోవడం లేదా తక్షణం చనిపోవడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా పావురాలు, బాతులు, సముద్ర పక్షులు,ఇతర చిన్న పక్షులు దీనికి ప్రధాన ఆహారం.
ఈ పక్షులు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి?
'పెరెగ్రిన్' అనే పదానికి లాటిన్ భాషలో 'సంచారి' అని అర్థం. ఈ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ పక్షులు అంటార్కిటికా ఖండం మినహా ప్రపంచంలోని అన్ని ఖండాలలోనూ నివసిస్తాయి. ఇవి సుదీర్ఘ దూరాలు వలస వెళ్లే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఎత్తైన పర్వతాలు, లోయలు, నదీ తీరాలలోనే కాకుండా... ప్రస్తుతం పెద్ద పెద్ద నగరాల్లోని ఆకాశహర్మ్యాలు, వంతెనల పైన కూడా ఇవి గూళ్లు కట్టుకుని జీవిస్తున్నాయి.
అయితే మానవులు వాడే DDT వంటి తీవ్రమైన క్రిమిసంహారక మందుల వల్ల ఈ పక్షుల సంఖ్య విపరీతంగా తగ్గిపోయింది. ఈ రసాయనం వల్ల ఇవి పెట్టే గుడ్ల పెంకు చాలా బలహీనపడి, పిల్లలు పుట్టకముందే పగిలిపోయేవి. దీనివల్ల పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్లు అంతరించిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి.
అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణవేత్తలు, ప్రభుత్వాలు DDT వాడకాన్ని నిషేధించి, ఈ పక్షులను రక్షించడానికి ప్రత్యేక కృత్రిమ బ్రీడింగ్ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ సంరక్షణ ప్రయత్నాలు అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించడంతో పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్లు మళ్లీ తమ సంఖ్యను పుంజుకుని అంతరించిపోయే ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాయి.
ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ వింతలకు పెరెగ్రిన్ ఫాల్కన్ ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఆధునిక విమానయాన రంగానికి, ఏరోడైనమిక్స్ సైన్స్కు ఈ పక్షి శారీరక నిర్మాణమే గొప్ప గైడ్గా నిలిచింది. గాల్లో శబ్దవేగానికి దగ్గరగా దూసుకెళ్తూ, అత్యంత పర్ఫెక్ట్ గా వేటాడే ఈ 'స్పీడ్ కింగ్' నిజంగా మన భూమిపై ఉన్న అత్యంత అద్భుతమైన జీవుల్లో ఒకటి.