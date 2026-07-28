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- Investment Tips : మీ పిల్లల్ని లక్షాధికారులుగా మార్చే పీపీఎఫ్ స్కీమ్.. ఏమిటిది? వేల పెట్టుబడితో లక్షలెలా వస్తాయి?
Investment Tips : మీ పిల్లల్ని లక్షాధికారులుగా మార్చే పీపీఎఫ్ స్కీమ్.. ఏమిటిది? వేల పెట్టుబడితో లక్షలెలా వస్తాయి?
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) అనేది పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు దాచుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఓ అద్భుతమైన పథకం. ఇందులో ప్రతినెలా చిన్న మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు లక్షల రూపాయల సంపదను సృష్టించవచ్చు.
మీ పిల్లలకు లక్షలు తెచ్చిపెట్టే సూపర్ స్కీమ్
పిల్లల ఉన్నత చదువులు, విదేశీ విద్య, పెళ్లిళ్లు లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించడం వంటి భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఇప్పటి నుంచే పొదుపు చేయడం చాలా తెలివైన నిర్ణయం. ప్రతినెలా కొన్ని వేల రూపాయలు దాచుకున్నా, చక్రవడ్డీ (Compound Interest) తో కలిపి అది కొన్ని లక్షల రూపాయలుగా పెరుగుతుంది. ఇందుకు ప్రభుత్వ సపోర్ట్ కలిగిన ఉత్తమ పొదుపు పథకాల్లో పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) ఒకటి.
పీపీఎఫ్ అంటే ఏంటి?
పీపీఎఫ్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ సపోర్ట్ తో నడిచే ఒక దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. ఇందులో పెట్టిన డబ్బుకు ప్రభుత్వ భద్రత ఉంటుంది కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు ఎలాంటి భయం లేకుండా పొదుపు చేసుకోవచ్చు. ఈ పథకంలో అసలు ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనం పెట్టిన పెట్టుబడికే కాకుండా, దానిపై వచ్చే వడ్డీకి కూడా మళ్లీ వడ్డీ లభిస్తుంది. దీనినే "చక్రవడ్డీ" (Compound Interest) అంటారు. దీనివల్ల మొదట్లో చిన్న మొత్తంగా ఉన్న పెట్టుబడి, సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ పెద్ద మొత్తంగా మారుతుంది.
పిల్లల పేరు మీద పీపీఎఫ్ ఖాతా తెరవొచ్చా?
తప్పకుండా... 18 ఏళ్లలోపు పిల్లల పేరు మీద తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులు పీపీఎఫ్ ఖాతాను తెరవొచ్చు. పిల్లలు చిన్న వయసులోనే ఖాతా తెరిస్తే, ఎక్కువ సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం కూడా ఎక్కువగా లభిస్తుంది. పిల్లలకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత, అవసరమైన KYC పత్రాలు సమర్పించి ఖాతా పూర్తి నియంత్రణను వాళ్లే తీసుకోవచ్చు.
నెలకి రూ.5,000 పొదుపు చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
మీరు మీ పిల్లల పేరు మీద పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF)లో ప్రతినెలా రూ.5,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే ప్రస్తుత 7.1% వార్షిక వడ్డీ రేటు ప్రకారం భారీ మొత్తంలో డబ్బును కూడబెట్టవచ్చు.
ఉదాహరణలు..
15 ఏళ్లు క్రమం తప్పకుండా నెలకు రూ.5 వేల చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే మీరు కట్టే మొత్తం రూ.9,00,000 అవుతుంది. దానికి వడ్డీగా రూ.7,27,284 వచ్చి మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం రూ.16,27,284 మీ చేతికి వస్తుంది.
ఒకవేళ 20 ఏళ్లు పెట్టుబడి పెడితే మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ.12,00,000 అవుతుంది. దీనికి వడ్డీగా రూ.14,63,161 కలిసి మెచ్యూరిటీకి రూ.26,63,161 లభిస్తుంది.
25 ఏళ్లు పెట్టుబడి పెడితే మీరు కట్టిన మొత్తం రూ.15,00,000కు, వడ్డీ రూపంలోనే రూ.26,18,870 వరకు వస్తుంది. దీంతో మెచ్యూరిటీ సమయంలో రూ.41,18,870 అనే భారీ మొత్తాన్ని పొందవచ్చు.
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మీరు పెట్టిన అసలు కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ మొత్తాన్ని వడ్డీ రూపంలోనే పొందడం ఈ పీపీఎఫ్ పథకం గొప్పతనం.
ఈ 3 నియమాలు తెలియకుండా పీపీఎఫ్ ప్రారంభించవద్దు
1. ఏడాదికి రూ.1.5 లక్షల వరకే పెట్టుబడి పరిమితి
ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో తల్లిదండ్రులు, పిల్లల పీపీఎఫ్ ఖాతాలను కలిపి పన్ను మినహాయింపు కోసం గరిష్ట పెట్టుబడి పరిమితి రూ.1.5 లక్షలు. ఈ పరిమితి దాటి పెట్టుబడి పెడితే అదనపు మొత్తానికి పన్ను మినహాయింపు లభించదు.
2. ప్రతి నెలా 5వ తేదీలోపు డబ్బు కట్టండి
పీపీఎఫ్ ఖాతాలో ప్రతి నెలా 5వ తేదీలోపు డబ్బు జమ చేస్తే ఆ నెలకు పూర్తి వడ్డీ లభిస్తుంది. 5వ తేదీ తర్వాత పెట్టుబడి పెడితే ఆ నెల వడ్డీని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నెల ప్రారంభంలోనే పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది.
3. 18 ఏళ్ల తర్వాత ఖాతా హక్కులు పిల్లలకే
పిల్లలకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత, అవసరమైన KYC అప్డేట్ చేశాక ఖాతా పూర్తి నియంత్రణ పిల్లలకే వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత వాళ్లు తమ పెట్టుబడిని సొంతంగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
పీపీఎఫ్లో లభించే ముఖ్య ప్రయోజనాలు
పీపీఎఫ్ పథకంలో వచ్చే వడ్డీ, మరుసటి ఏడాది అసలు పెట్టుబడితో కలిసి మళ్లీ వడ్డీని సంపాదిస్తుంది. దీనివల్ల సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ, డబ్బు వృద్ధి వేగంగా పెరుగుతుంది. అందుకే ఆర్థిక నిపుణులు "పెట్టుబడిని వీలైనంత త్వరగా ప్రారంభించండి" అని సూచిస్తారు.
ప్రభుత్వ సపోర్ట్ ఉన్న సురక్షితమైన పొదుపు పథకమిది. పెట్టుబడి, వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం.. ఈ మూడింటికీ పన్ను మినహాయింపు (EEE) సౌకర్యం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో అధిక చక్రవడ్డీ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పిల్లల చదువు, పెళ్లి, వ్యాపారం వంటి భవిష్యత్ ఖర్చులకు సరైన పొదుపు… చిన్న మొత్తం నుంచే పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల ద్వారా సులభంగా ఖాతా తెరవొచ్చు.
ఈ పథకం ఎవరికి బాగా సరిపోతుంది?
* కొత్తగా తల్లిదండ్రులైన వారికి.
* పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం ప్లాన్ చేసేవారికి.
* రిస్క్ లేని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని కోరుకునేవారికి.
* పన్ను మినహాయింపుతో పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి.
* ప్రతినెలా క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేసే అలవాటును అలవర్చుకోవాలనుకునే కుటుంబాలకు.
పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును ఒకేసారి కూడబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతినెలా కొన్ని వేల రూపాయలు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టినా, చక్రవడ్డీ శక్తితో అది లక్షల రూపాయలుగా పెరుగుతుంది. భద్రత, పన్ను మినహాయింపు, దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి.. ఈ మూడు ప్రయోజనాలను ఒకే పథకంలో కోరుకునే తల్లిదండ్రులకు పీపీఎఫ్ ఖాతా ఒక ఉత్తమ ఎంపిక. ఈ రోజు మీరు మొదలుపెట్టే చిన్న పొదుపే, రేపు మీ పిల్లల పెద్ద కలలను నిజం చేసే ఆర్థిక వనరుగా మారవచ్చు.