Snake Anti Venom: పాము విషానికి విరుగుడు దేనితో తయారుచేస్తారు? దీని ధర ఎంతో తెలుసా?
Snake Anti Venom: పాము కరిస్తే ఎంత ప్రమాదమో... టైంకి యాంటీ వెనమ్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు. కానీ అసలు ఈ యాంటీ వెనమ్ ఎలా తయారు చేస్తారు? పాము నుంచా? లేక వేరే జంతువు నుంచా? అసలు దీని ధర ఎంత ఉంటుంది? వంటి విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
యాంటీ వెనమ్ ఎలా తయారవుతుంది?
పాము కాటు వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటా లక్షలాది మంది చనిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు చేసేవారు ఎక్కువగా పాము కాటుకు గురవుతుంటారు. అయితే పాముకాటు వల్ల ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉన్నా, సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స అందితే చాలామంది పూర్తిగా కోలుకుంటారు. అందులో అత్యంత కీలకమైంది యాంటీ-వెనమ్. ఈ విరుగుడు మందు పాము విషంతోనే తయారవుతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ నిపుణుల ప్రకారం ఇది గుర్రం నుంచి తయారవుతుంది.
గుర్రం యాంటీ బాడీస్ తో..
యాంటీ-వెనమ్ తయారీ కోసం మొదట విష పాములైన నాగుపాము, తాచుపాము, కట్లపాము, రక్తపింజరి వంటి పాముల నుంచి ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో విషాన్ని సేకరిస్తారు. తర్వాత ఆ విషాన్ని ప్రయోగశాలల్లో శుద్ధి చేసి, చాలా తక్కువ మోతాదులో ఆరోగ్యంగా ఉన్న గుర్రాలకు ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఈ మోతాదు గుర్రానికి ఎలాంటి ప్రమాదం కలిగించకుండా జాగ్రత్తగా నిర్ణయిస్తారు. కొంతకాలం పాటు క్రమం తప్పకుండా చిన్న మోతాదుల్లో విషాన్ని ఇవ్వడం వల్ల గుర్రం శరీరం ఆ విషానికి వ్యతిరేకంగా యాంటీ బాడీస్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను నిపుణులు పూర్తిగా పర్యవేక్షిస్తారు.
తర్వాత గుర్రం నుంచి కొంత రక్తాన్ని సేకరించి, అందులోని ప్లాస్మాను వేరు చేస్తారు. ఆ ప్లాస్మాలో ఉన్న యాంటీ బాడీస్ ని అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శుద్ధి చేసి, అనేక నాణ్యత పరీక్షల అనంతరం యాంటీ-వెనమ్ ఇంజెక్షన్గా తయారు చేస్తారు. అయితే ఇందుకోసం కొన్నిచోట్ల గొర్రెలను కూడా ఉపయోగించినా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా గుర్రాలనే వినియోగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
4 విష పాముల కాటుకు విరుగుడు
మన దేశంలో సాధారణంగా తయారయ్యే పాలీవాలెంట్ యాంటీ-వెనమ్ ఒకేసారి నాలుగు ప్రధాన విషపూరిత పాముల కాట్లకు పనిచేస్తుంది. అందువల్ల పాము జాతి వెంటనే గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో కూడా డాక్టర్లు దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ప్రతి పాము కాటుకు యాంటీ-వెనమ్ అవసరం ఉండదు. అన్ని పాములు విషపూరితమైనవి కావు. అలాగే విషపూరిత పాము కాటేసినా, వ్యక్తిలో కనిపించే లక్షణాలు, రక్త పరీక్షలు, శరీర పరిస్థితిని పరిశీలించిన తర్వాతే వైద్యులు యాంటీ-వెనమ్ ఇవ్వాలా వద్దా నిర్ణయిస్తారు.
యాంటీ వెనమ్ ధర
యాంటీ-వెనమ్ ధర గురించి ప్రజల్లో అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. దీనికి లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి ఒక్కో యాంటీ-వెనమ్ వైల్ ధర తయారీ సంస్థ, సరఫరా విధానం, ఆసుపత్రిని బట్టి సాధారణంగా కొన్ని వందల రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు ఉండవచ్చు. ఒక వ్యక్తికి ఎన్ని వైల్స్ అవసరమవుతాయో మాత్రం పాము విషం తీవ్రత, వ్యక్తి బరువు, లక్షణాల ఆధారంగా వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పాముకాటు చికిత్సలో భాగంగా యాంటీ వెనమ్ ను సాధారణంగా ఉచితంగానే అందిస్తారు.