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కైలాస పర్వతాన్ని ఎవరూ ఎందుకు ఎక్కలేరు?

feature Jul 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:సొంతం
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కైలాస పర్వతం ఎత్తు ఎంత?

కైలాస పర్వతం 6600 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కన్నా  2200 మీటర్లు తక్కువే ఉంటుంది.

Image credits: సొంతం
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శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారు?

శాస్త్రవేత్తలు కైలాస పర్వతం గురించి ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు. హెర్ట్‌లీ అనే శాస్త్రవేత్త కైలాస పర్వతాన్ని ఎక్కడం అసాధ్యమని తేల్చిచెప్పారు.

Image credits: సొంతం
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శివుడి నివాసం అదే

మహాశివుడు కైలాస పర్వతంపైనే నివసిస్తారు. అందుకే ఆ ప్రదేశానికి అంత సులభంగా ఎవరూ చేరుకోలేరని అంటారు.

Image credits: సొంతం
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కనపించని శక్తి కాపలా

కౌలాస పర్వతం చుట్టూ మన కంటికి కనిపించని ఒక అలౌకిక శక్తి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనిషి తట్టుకోలేడు. అందుకే దాన్ని ఎవరూ అధిరోహించలేకపోయారు.

Image credits: సొంతం
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ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించారా?

ఓ పర్వతారోహకుడు ‘నేను కైలాస పర్వతాన్ని ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించాను, కానీ ఆ పర్వతంపై ఉండటం అసాధ్యం’ అని రాసుకొచ్చాడు.

Image credits: సొంతం
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ఈ పర్వతం ప్రత్యేకత ఏంటి?

కైలాస పర్వతాన్ని ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించే వారి శరీరంపై వెంట్రుకలు, గోళ్లు వేగంగా పెరుగుతాయట. అంతేకాదు, కైలాస పర్వత ప్రాంతం అత్యంత రేడియోధార్మికత ఉంటుందని అంటారు.

Image credits: సొంతం
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బతికి బయటపడ్డ ఏకైక వ్యక్తి

కైలాసాన్ని అధిరోహించి ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చిన ఏకైక వ్యక్తిగా యోగి మిలారెపా గురించి చెబుతారు.  ఆ తర్వాత మరెవరూ ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కలేదు.

Image credits: సొంతం

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