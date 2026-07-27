కైలాస పర్వతం 6600 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కన్నా 2200 మీటర్లు తక్కువే ఉంటుంది.
శాస్త్రవేత్తలు కైలాస పర్వతం గురించి ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు. హెర్ట్లీ అనే శాస్త్రవేత్త కైలాస పర్వతాన్ని ఎక్కడం అసాధ్యమని తేల్చిచెప్పారు.
మహాశివుడు కైలాస పర్వతంపైనే నివసిస్తారు. అందుకే ఆ ప్రదేశానికి అంత సులభంగా ఎవరూ చేరుకోలేరని అంటారు.
కౌలాస పర్వతం చుట్టూ మన కంటికి కనిపించని ఒక అలౌకిక శక్తి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనిషి తట్టుకోలేడు. అందుకే దాన్ని ఎవరూ అధిరోహించలేకపోయారు.
ఓ పర్వతారోహకుడు ‘నేను కైలాస పర్వతాన్ని ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించాను, కానీ ఆ పర్వతంపై ఉండటం అసాధ్యం’ అని రాసుకొచ్చాడు.
కైలాస పర్వతాన్ని ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించే వారి శరీరంపై వెంట్రుకలు, గోళ్లు వేగంగా పెరుగుతాయట. అంతేకాదు, కైలాస పర్వత ప్రాంతం అత్యంత రేడియోధార్మికత ఉంటుందని అంటారు.
కైలాసాన్ని అధిరోహించి ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చిన ఏకైక వ్యక్తిగా యోగి మిలారెపా గురించి చెబుతారు. ఆ తర్వాత మరెవరూ ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కలేదు.
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