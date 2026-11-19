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- Worlds Most Expensive Streets: ప్రపంచ టాప్ షాపింగ్ స్ట్రీట్స్లో హైదరాబాద్ 3 ప్రాంతాలకు చోటు
Worlds Most Expensive Streets: ప్రపంచ టాప్ షాపింగ్ స్ట్రీట్స్లో హైదరాబాద్ 3 ప్రాంతాలకు చోటు
Worlds Most Expensive Streets: హైదరాబాద్ రేంజ్ మరింత పెరుగుతోంది. ప్రపంచంలోని ఖరీదైన వీధుల లిస్ట్లో మన 3 ఏరియాలు నిలిచాయి. కష్మన్ అండ్ వేక్ఫీల్డ్ 2026 రిపోర్ట్లో హైదరాబాద్లోని 3 స్ట్రీట్స్ ఆసియా-పసిఫిక్ టాప్ రిటైల్ వీధుల లిస్టులో చేరాయి.
ప్రపంచ రిటైల్ మ్యాప్లో మెరిసిన హైదరాబాద్ షాపింగ్ అడ్డాలు ఇవే
హైదరాబాద్ ఇప్పుడు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతోంది. గ్లోబల్ మ్యాప్లో మన నగరం తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. ఫుడ్ కల్చర్ నుంచి బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, లగ్జరీ వరకు నిజాం నగరం తన రేంజ్ పెంచుకుంటోంది. తాజాగా హైదరాబాద్కు మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది.
కష్మన్ అండ్ వేక్ఫీల్డ్ విడుదల చేసిన మెయిన్ స్ట్రీట్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ 2026 రిపోర్ట్లో హైదరాబాద్లోని మూడు ప్రముఖ షాపింగ్ ప్రాంతాలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఆసియా-పసిఫిక్ (APAC) అత్యంత ఖరీదైన, ప్రముఖ రిటైల్ వీధుల జాబితాలో జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, హిమాయత్నగర్ నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది జూబ్లీహిల్స్ కొత్తగా ఈ లిస్ట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్లో జూబ్లీహిల్స్ టాప్
తాజా రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఆసియా-పసిఫిక్ జాబితాలో జూబ్లీహిల్స్ 51వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇక్కడ ప్రైమ్ రిటైల్ అద్దెలు నెలకు చదరపు అడుగుకు రూ. 250గా ఉన్నాయి. ఇక బంజారాహిల్స్, హిమాయత్నగర్ సంయుక్తంగా 52వ స్థానాన్ని పంచుకున్నాయి. బంజారాహిల్స్లో నెలకు చదరపు అడుగుకు అద్దె రూ. 230 కాగా, హిమాయత్నగర్లో రూ. 225గా ఉంది. గత ఎడిషన్లో కేవలం బంజారాహిల్స్, హిమాయత్నగర్ మాత్రమే ఈ లిస్ట్లో ఉండేవి. ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ కూడా వీటితో జతకట్టడంతో హైదరాబాద్కు ప్రీమియం షాపింగ్ డెస్టినేషన్గా ఉన్న క్రేజ్ మరింత పెరిగింది.
ఈ మూడు ఏరియాల స్పెషాలిటీ ఏంటి?
బంజారాహిల్స్ ఎప్పటి నుంచో హైదరాబాద్లో ఖరీదైన షాపింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉంది. ముఖ్యంగా రోడ్ నంబర్ 1, రోడ్ నంబర్ 2, రోడ్ నంబర్ 12లలో డిజైనర్ బోటిక్లు, ప్రీమియం ఫ్యాషన్ లేబుల్స్, జ్యువెలరీ షోరూమ్లు, లైఫ్స్టైల్ స్టోర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. లగ్జరీ అవుట్లెట్స్, కేఫ్లు, రెస్టారెంట్లతో ఈ ప్రాంతం ఒక పెద్ద లైఫ్స్టైల్ హబ్గా మారింది.
మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్లోని రోడ్ నంబర్ 36, రోడ్ నంబర్ 45 ప్రాంతాలు మోడ్రన్ రిటైల్ షాపింగ్కు అడ్డాగా మారాయి. డిజైనర్ స్టూడియోలు, బ్యూటీ, వెల్నెస్, హోమ్ డెకర్ అవుట్లెట్స్, ఖరీదైన బ్రాండ్లు, కేఫ్లు ఇక్కడ యూత్ను, షాపింగ్ ప్రియులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఇక హిమాయత్నగర్ విషయానికి వస్తే.. ఇది పూర్తిగా భిన్నమైన షాపింగ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. వెస్ట్ హైదరాబాద్లోని లగ్జరీ ఏరియాలకు భిన్నంగా, హిమాయత్నగర్ ఒక సందడిగా ఉండే హై స్ట్రీట్. ఇక్కడ బట్టలు, నగలు, చెప్పులు, పుస్తకాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ షాపులతో పాటు ఫుడ్ స్పాట్స్ కూడా ఎక్కువే. అన్ని రకాల బడ్జెట్లలో షాపింగ్ చేసే ఫ్యామిలీలకు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఫేవరెట్ హబ్గా కొనసాగుతోంది.
దేశంలోని ఇతర నగరాల పరిస్థితి ఏంటి?
భారతదేశంలో అత్యంత ఖరీదైన హై స్ట్రీట్గా ఢిల్లీలోని ఖాన్ మార్కెట్ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 24వ స్థానంలో, ఆసియా-పసిఫిక్ జాబితాలో 25వ స్థానంలో ఖాన్ మార్కెట్ నిలిచింది. ప్రపంచంలోని టాప్ 30 అత్యంత ఖరీదైన రిటైల్ వీధుల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ ప్రాంతం ఇదే.
ఇక్కడ నెలకు చదరపు అడుగు అద్దె రూ. 1,875గా ఉంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇక్కడ అద్దెలు 14 శాతం పెరిగాయి. ముంబైలోని లింకింగ్ రోడ్ ఏపీఏసీ లిస్ట్లో 33వ స్థానంలో ఉండగా, అక్కడ నెలకు చదరపు అడుగు అద్దె రూ. 1,175గా ఉంది. వీటితో పాటు బెంగళూరు, పూణే, కోల్కతా, చెన్నై నగరాల్లోని హై స్ట్రీట్స్ కూడా ఆసియా-పసిఫిక్ ర్యాంకింగ్స్లో చోటు సంపాదించాయి.
హైదరాబాద్ రిటైల్ మార్కెట్ జోరు
దేశంలోని అత్యంత ఖరీదైన షాపింగ్ ప్రాంతాలైన ఢిల్లీ, ముంబైలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో రిటైల్ అద్దెలు చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, ఒకే నగరం నుంచి మూడు ప్రాంతాలు ఆసియా-పసిఫిక్ జాబితాలో చోటు సంపాదించడం విశేషం. హైదరాబాద్లో రిటైల్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోందని, అంతర్జాతీయ, జాతీయ బ్రాండ్లకు మన నగరం ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతోందని ఈ ర్యాంకింగ్స్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.