Airplane Tires: విమానం టైర్లలో నింపేది గాలి కాదు.. మంటలు ఆపే ఆ వాయువు
Airplane Tires: విమానాల టైర్లు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఆ టైర్లు చాలా మందంగా ఉంటాయి. అయితే ఆ టైర్లలో ఉండేది సాధారణ గాలి కాదు. ప్రత్యేకమైన వాయువు. ఈ వాయువు మంటలు చెలరేగకుండా అడ్డుకుంటుంది.
విమానాల చక్రాల్లో ఉండే వాయువు ఏంటి?
విమానాల చక్రాలు సాధారణ వాహనాల కంటే అత్యంత కఠినంగా ఉంటాయి. అవి ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు కూడా కఠినంగానే ఉంటాయి. విమానం గంటకు 250 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో రన్వేపై దిగే సమయంలో చక్రాల రాపిడి, తీవ్రమైన బ్రేకింగ్ కారణంగా ఉష్ణోగ్రత దాదాపు 150 నుంచి 200 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరుకుంటుంది. సాధారణ గాలిలో 21 శాతం ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. విపరీతమైన వేడి పుట్టినప్పుడు టైరు రబ్బరు నుంచి వెలువడే రసాయనాలు ఆక్సిజన్తో కలిసి మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. అయితే విమానాల చక్రాల్లో నైట్రోజన్ వాయువు నింపుతారు. నైట్రోజన్ మంటలను ఆర్పే స్వభావం కలిగిన జడ వాయువు కావడంతో టైర్లలో 95 నుంచి 99 శాతం స్వచ్ఛమైన నైట్రోజన్ నింపుతారు. ఇది లోపల ఎలాంటి పేలుళ్లు సంభవించకుండా చక్రాలకు పూర్తి భద్రతను ఇస్తుంది.
టైరు పేలిపోకుండా కాపాడుతుంది
సాధారణ వాతావరణపు గాలిలో తేమ, నీటి ఆవిరి ఉంటాయి. విమానాలు ఆకాశంలో 35,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణించేటప్పుడు బయట చలి మైనస్ 50 డిగ్రీల వరకు పడిపోతుంది. సాధారణ గాలి వాడితే ఆ తేమ లోపలే గడ్డకట్టి మంచుగా మారిపోతుంది. తిరిగి విమానం వేగంగా నేలపై దిగినప్పుడు పుట్టే అధిక వేడి వల్ల ఆ మంచు క్షణాల్లో తీవ్రమైన ఆవిరిగా మారి లోపలి పీడనాన్ని అకస్మాత్తుగా పెంచేస్తుంది. ఫలితంగా రన్వేపై టైరు పేలిపోయే ముప్పు ఉంటుంది. పారిశ్రామికంగా శుద్ధి చేసిన నైట్రోజన్ పూర్తిగా పొడిగా ఉంటుంది. ఇందులో ఎలాంటి తేమ ఉండదు కాబట్టి అత్యంత చలిలోనూ, తీవ్రమైన వేడిలోనూ పీడనం స్థిరంగా ఉండి టైరు పగలకుండా కాపాడుతుంది.
అత్యధిక పీడనం ఉండే టైర్లు
విమానాల టైర్లలో 200 నుంచి 320 పీఎస్ఐ వరకు అత్యధిక పీడనం నింపుతారు. ఇది కార్ల కంటే దాదాపు ఏడు నుంచి పది రెట్లు ఎక్కువ. ఆక్సిజన్ అణువులు పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉండి టైరు రబ్బరు సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా వేగంగా బయటకు లీక్ అవుతాయి. నైట్రోజన్ అణువులు పెద్దవిగా ఉండటం వల్ల అంత సులభంగా బయటకు పోలేవు. ఫలితంగా టైర్లలో గాలి పీడనం ఎక్కువ కాలం ఒకేలా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ వల్ల రబ్బరు బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది. చక్రాల లోహపు రిమ్లకు తుప్పు పట్టే ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంటుంది. పొడి నైట్రోజన్ వాడటం ద్వారా రబ్బరు పాడవకుండా, లోహపు చక్రాలకు తుప్పు పట్టకుండా ఎక్కువ కాలం సురక్షితంగా ఉంటాయి.