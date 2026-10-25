మనదేశంలో మరణ శిక్ష కోసం ఉరితాళ్లు తయారయ్యే ఏకైక ప్రాంతం ఇదే... ఆ తాడు పేరేంటో తెలుసా?
మనదేశంలో ఉరిశిక్షలు అమలులో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఎంతో మందికి ఉరిశిక్షలు అమలయ్యాయి. తాజాగా ఓ హత్య కేసులో ఇద్దరు నిందితులకు ఉరిశిక్ష పడింది. అయితే ఉరిశిక్షకు వాడే తాళ్ల గురించి ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నాయి.
మనదేశంలో ఉరితాళ్ల తయారీ కేంద్రం
ప్రపంచంలో మరణశిక్ష అమలులో ఉన్న దేశాల్లో మనదేశం కూడా ఒకటి. ఇక్కడ కేవలం నేరస్థులకు ఉరి వేయడం ద్వారానే మరణి శిక్షను అమలుచేస్తారు. మరణశిక్షల అమలుకు అవసరమైన ప్రత్యేక ఉరితాళ్లను తయారుచేయిస్తారు. 2012 నాటి ఢిల్లీ నిర్భయ కేసు దోషులతో పాటు పార్లమెంట్పై దాడి నిందితుడు అఫ్జల్ గురు, ముంబై ఉగ్రదాడి నేరస్థుడు అజ్మల్ కసబ్ వంటి తీవ్ర నేరాలకు పాల్పడిన ఎందరో దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలు చేశారు. అయితే మనదేశంలో ఎక్కడ ఉరి శిక్ష అమలు చేసినా ఉరితాళ్లను తయారు చేసే ఏకైక కేంద్రం బీహార్లోని బక్సర్ సెంట్రల్ జైలు. గంగా నదీ తీరాన ఉండే ఈ ప్రాంత వాతావరణం, తేమ శాతం దారాల తయారీకి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. బ్రిటిష్ కాలం నాడు మొదలైన ఈ తాళ్ల తయారీ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. అజ్మల్ కసబ్ వంటి ఎందరో దోషుల శిక్షల అమలుకు ఇక్కడి నుంచే తాళ్లను తెప్పించారు.
ఉరితాడు తయారుచేసే తాడు పేరేంటి?
ఉరిశిక్షలకు ఉపయోగించే తాడును మనీలా అంటారు. ఇది సాధారణ మార్కెట్ తాళ్ల కంటే భిన్నంగా, అత్యంత కచ్చితత్వంతో తయారవుతుంది. దీని తయారీలో ప్రత్యేకంగా పండించిన 'జె-34' రకం పత్తి దారాలను వినియోగిస్తారు. దాదాపు 7,200 సన్నని నూలు పోగులను చేతితో మాత్రమే మెలితిప్పి ఈ తాడును తయారుచేస్తారు. మెడ భాగం తెగిపోకుండా, అదే సమయంలో తాడు మధ్యలోనే తెగి ఉరిశిక్ష ఆగకుండా ఉండేందుకు దీన్ని ప్రత్యేక మిశ్రమాలతో శుద్ధి చేస్తారు. ఈ తాడు తయారీ క్రమంలో ఆవు నెయ్యి, ఆవనూనె, అరటిపండ్ల గుజ్జుతో పాటు గంగా జలాన్ని తాడుపై పూస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల తాడుకు కావలసిన మృదుత్వం, అత్యంత దృఢత్వం వస్తాయి.
తాడును వాడే ముందు పరీక్షలు
ఒక్కో ఉరితాడు సుమారు 16 అడుగుల పొడవు కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని అధికారికంగా బయటకు పంపే ముందు జైలు అధికారులు నాణ్యతా పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. శిక్ష పడిన వ్యక్తి బరువును దృష్టిలో ఉంచుకుని, అతడి కంటే దాదాపు రెట్టింపు బరువున్న ఇసుక బస్తాలను తాడుకు వేలాడదీసి ట్రయల్స్ నిర్వహిస్తారు. ఎండ, వాన తగలకుండా ప్రత్యేక చెక్క పెట్టెలలో పెట్టి భద్రంగా సంబంధిత జైళ్లకు ఈ తాడును తరలిస్తారు. ఇది ఎవరికి పడితే వారికి అమ్మే సాధారణ వస్తువు కాదు. న్యాయస్థానం లేదా అధికారిక జైలు యంత్రాంగం నుంచి స్పష్టమైన ఆర్డర్, ప్రభుత్వ నిబంధనల అనుమతులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే బక్సర్ జైలులో దీని తయారీ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.